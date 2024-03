El pasado mes de enero informamos que Microsoft había sido víctima de un ciberataque de origen ruso. La compañía explicó a través del Blog del Centro de Respuesta que su equipo de seguridad detectó el ataque el pasado 12 de enero y que en su investigación inicial llegó a la conclusión de que la autora era Midnight Blizzard, una amenaza persistente avanzada (APT) que estuvo detrás del ciberataque contra SolarWinds en el año 2020 y que está patrocinada por el estado ruso.

El ciberataque ha tenido como objetivo la filtración de datos y el acceso no autorizado a información secreta o confidencial de la corporación. Tras detectar el ataque el 12 de enero, el equipo de seguridad de Microsoft detectó el 19 de enero que el ataque estuvo dirigido a los servicios de correo electrónico corporativos, por lo que activó de manera inmediata sus medidas de respuesta.

La intención de Midnight Blizzard de obtener datos importantes de Microsoft no se ha limitado al correo electrónico, ya que los intentos de acceso no autorizados también han incluido “algunos de los repositorios de código fuente y sistemas internos de la empresa. Hasta la fecha no hemos encontrado evidencia de que los sistemas de atención al cliente alojados en Microsoft se hayan visto comprometidos”.

Microsoft explica que “Midnight Blizzard está intentando utilizar secretos de diferentes tipos que ha encontrado. Algunos de estos secretos se compartieron entre los clientes y Microsoft por correo electrónico y, a medida que los descubrimos en nuestro correo electrónico filtrado, nos comunicamos con estos clientes para ayudarlos a tomar medidas de mitigación”.

El tono y los tiempos verbales empleados en la última entrada publicada en el blog del Centro de Respuesta de Seguridad dejan claro que el ataque de Midnight Blizzard todavía sigue en curso y su base consiste principalmente en el uso de datos filtrados de los sistemas de Microsoft, así que no hay que descartar nuevos hallazgos o incluso un giro de los acontecimientos.

El gigante de Redmond dice que el ataque que Midnight Blizzard está llevando a cabo “se caracteriza por un compromiso significativo y sostenido de los recursos, la coordinación y el enfoque. Es posible que esté utilizando la información que ha obtenido para acumular una imagen de las áreas a atacar y mejorar su capacidad para hacerlo. Esto refleja lo que se ha convertido en un panorama de amenazas globales sin precedentes, especialmente en términos de ataques sofisticados a Estados-nación”.

Como no podía ser de otra forma, Microsoft ha aumentado los recursos en seguridad, coordinación y movilización entre empresas, lo que abarca sus sistemas defensa y la implementación de medidas mejoradas de control, detección y monitoreo.

Aparte de la investigación de Microsoft sobre el ataque de Midnight Blizzard que todavía sigue en curso, habrá que ver si este hecho no aumenta la tensión entre Estados Unidos y Rusia, sobre todo viendo que la ATP está patrocinada por el gobierno que dirige Vladimir Putin. El contexto político actual, basado en la confrontación y la polarización a muchos niveles, no invita a ser especialmente optimista en caso de un choque entre los dos países.