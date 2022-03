Twitter ya está disponible en la red Tor con sitio web dedicado, lo que permitirá acceder al sitio de microblogging y red social desde cualquier parte del mundo con mayor seguridad y disponibilidad, incluso en aquellos países donde haya sido prohibido y/o bloqueado.

El lanzamiento de Twitter en la red TOR llega en un momento donde la invasión de Ucrania sigue acaparando la información mundial. Rusia ha arrestado a miles de sus ciudadanos simplemente por manifestarse de forma pacífica contra la guerra y ha amenazado a los periodistas con hasta 15 años de prisión por divulgar «noticias falsas». Ello ha provocado una desbandada de medios occidentales y el cierre de los pocos medios oficiales rusos que proporcionaban información «alternativa». Alternativa a la del Kremlin que ha pegado un cerrojazo informativo en prensa, televisión y también en Internet.

Y hablamos de Rusia porque toca, pero en lo concerniente a la red Tor que nos ocupa en este artículo, los intentos de bloqueo y de descifrado se cuentan por todos los lados del planeta, con gobiernos de cualquier ideología, democráticos o dictatoriales. Simplemente, la información veraz e independiente, sin censura, no gusta a ningún gobernante. Y se necesita más que nunca en una época donde las noticias falsas y desinformaciones es el pan nuestro de cada día, y se usa como un arma más en zonas de conflicto ante la relevancia alcanzada por Internet.

Hace tiempo que se podía acceder a la red social en TOR, pero la compatibilidad con un sitio web dedicado .onion lo lleva a otro nivel. Alex Muffett, el ingeniero de seguridad que ayudó a Twitter a crear el sitio, ha publicado detalles sobre los beneficios de proporcionar un sitio específico en lugar de simplemente permitir conexiones a través de TOR.

This is possibly the most important and long-awaited tweet that I’ve ever composed.

On behalf of @Twitter, I am delighted to announce their new @TorProject onion service, at:https://t.co/Un8u0AEXeE pic.twitter.com/AgEV4ZZt3k

— Alec Muffett (@AlecMuffett) March 8, 2022