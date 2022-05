¿Es necesario que un navegador web tenga capturador de pantalla? Al parecer sí, y es que quedan pocos que no lo hagan. Chrome, el número uno de su segmento, es curiosamente uno que no lo hace, al menos en PC, pero Google está decidida a que esto cambie pronto y ya se puede encontrar en las versiones en desarrollo la función, además, bien nutrida.

Hacía la pregunta porque es cierto que siempre viene bien contar con funciones de esta tipo, pero es que es extraño que entre las utilidades básicas de todo sistema operativo no se encuentra una de captura de pantalla con la que suplir la necesidad cuando surja. Sea como fuere, Chromium está próximo a estrenar un capturador de pantalla propio y muy interesante, según se ha dado a conocer por ahí.

Por ejemplo, en Chrome Unboxed, donde no solo dan cuenta de la novedad, sino que ya la han probado y han hecho unas cuantas capturas. Como debe ser: ¿cómo mostrar un capturador de pantalla sin capturas? ¡Imposible! Si no lo he probado yo mismo es por la pereza que me da instalar Chrome Canary, versión en la que ya se puede la característica de marras.

Como se puede apreciar en las imágenes, el capturador de pantalla de Chrome no se reducirá a lo típico, facilitar la captura de pantalla del fragmento visible de la página web, la página web al completo o el recorte que quiera hacer el usuario, sino que proporcionará herramientas de edición básicas tales como flechas, formas geométricas, texto, emoji, colores, etc. Todo lo que uno esperaría encontrar en un capturador de pantalla avanzado, vaya.

De hecho, uno podrá hacer la captura de pantalla y guardarla en el mismo momento, o editarla. Eligiendo la segunda opción será cuando se abra, en una pestaña aparte, el editor de imágenes integrado en el navegador. Una vez realizadas las ediciones correspondientes, se podrá guardar la imagen.

Cuándo llegará el capturador de pantalla a la versión estable de Chrome no está claro, pero por lo que cuentan su estado parece avanzado y la experiencia que ofrece consistente. No obstante, todavía hay que activarlo manualmente incluso en la versión Canary del navegador, por lo que no será mañana. En todo caso, si llega vía Chromium, estará al alcance del resto de derivados. Habrá que ver si alguno lo usa o continúa con sus propias herramientas.