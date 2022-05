La GeForce RTX 4090 se convertirá en la próxima tarjeta gráfica tope de gama de NVIDIA, y según una reciente filtración va a ser hasta el doble de potente que la GeForce RTX 3090. Esa misma filtración nos ha dejado ver las que podrían ser las especificaciones definitivas de dicha tarjeta gráfica, y la verdad es que resulta impresionante.

Para poner un poco de contexto hay que recordar que la GeForce RTX 3090 llegó al mercado con 10.496 shaders, y que está fabricada en el nodo de 8 nm de Samsung. Pues bien, la GeForce RTX 4090 utilizará un núcleo gráfico AD102, lo que significa que estará fabricada en el nodo de 5 nm de TSMC, y contará con la friolera de 16.128 shaders. Este núcleo gráfico tiene un máximo de 18.432 shaders en su configuración completa, pero este quedará reservado, en teoría, para la GeForce RTX 4090 Ti.

El resto de sus especificaciones no están claras, aunque en su momento hice una estimación de lo que podíamos esperar del núcleo AD102 en su versión completa. Os lo adjunto a continuación:

Fabricado en proceso de 5 nm.

18.432 shaders.

576 unidades de texturizado.

576 núcleos tensor.

144 núcleos RT.

128 unidades de rasterizado.

Es importante tener en cuenta que esas especificaciones se podrían cumplir si NVIDIA mantiene, en sus GeForce RTX 40, la estructura que vimos en Ampere. Sin embargo, en las últimas filtraciones sobre Ada Lovelace vimos que esta arquitectura podría traer cambios profundos, y que uno de ellos implicaría doblar el número de unidades de rasterización, también conocidas como ROPs por sus siglas en inglés. Si esto se confirma, el núcleo AD102 tendría una cantidad enorme de ROPs. No está confirmado, así que vamos a tomarlo con cautela.

Más detalles sobre la GeForce RTX 4090: Un consumo menor de lo esperado

Esos 16.128 shaders se apoyarían en un bus de 384 bits y en un sistema de memoria GDDR6 funcionando a 21 GHz, lo que nos dejaría un ancho de banda de 1 TB/s. Para alimentar a esta tarjeta gráfica necesitaríamos una fuente potente, pero no tanto como indicaban los primeros rumores, ya que en teoría su TGP se situará en unos 450 vatios. Con esto en mente, una fuente de alimentación de 850 vatios podría ser suficiente, siempre que sea de calidad, y dependiendo del consumo del resto de componentes.

Otro detalle importante que debemos tener presente es que la GeForce RTX 4090 utilizará núcleos tensor de cuarta generación y núcleos RT de tercera generación, lo que significa que ofrecerá un rendimiento mucho mayor en cargas de trabajo asociadas a IA y en trazado de rayos. NVIDIA ya dio un salto importante con los núcleos RT de segunda generación en Ampere, así que estoy deseando ver qué ha sido capaz de conseguir con los de tercera generación.

En la tabla adjunta, cortesía de WCCFTech, podemos ver las claves del resto de modelos que darán forma a la gama alta de NVIDIA. La GeForce RTX 4070 será el modelo de entrada a dicha gama, y su TGP será bastante razonable (300 vatios). En términos de rendimiento, será más potente que la RTX 3090, aunque puede que la diferencia acabe siendo pequeña. La GeForce RTX 4090 Ti sería lo más potente de NVIDIA, y esta podría venir acompañada de 48 GB de memoria GDDR6X a 24 GHz.

El lanzamiento de la nueva serie GeForce RTX 40 de NVIDIA podría producirse antes de lo esperado, y se rumorea que los precios recomendados serán un poco más altos que los que tuvieron, en su momento, las GeForce RTX serie 30.

¿RDNA3 una decepción? Me cuesta creerlo

La fuente de esta información, el conocido filtrador «kopite7kimi», ha hecho un comentario que algunos han pasado por alto, pero que la verdad me parece muy interesante. Dice que está «decepcionado» con RDNA3, la arquitectura de nueva generación de AMD que competirá con Ada Lovelace de NVIDIA, pero no ha dicho por qué, así que no sé si es una cuestión de rendimiento en rasterización, de rendimiento en trazado de rayos, de eficiencia energética o un poco de cada cosa.

Tras ver lo ocurrido con las Radeon RX 6000, que al final superaron todas las expectativas de rendimiento en rasterización, creo que lo mejor es tomar ese comentario con mucho cuidado y no anticipar nada.

Vamos a esperar a ver cómo se comportan las Radeon RX 7000 y las GeForce RTX 40, y luego sacaremos las conclusiones que debamos, pero siempre con el debido fundamento. No obstante, a título personal creo que puede que las Radeon RX 7000 se acaben quedando cortas en trazado de rayos, al menos frente a las GeForce RTX 40.