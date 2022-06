Con la llegada de la nueva generación de consolas, y el auge de los desarrollos intergeneracionales, muchos usuarios de PC han vuelto a preguntarse cuánta memoria RAM necesitan para jugar. Con Xbox One y PS4 la respuesta era muy clara, en su primera etapa era posible jugar a casi todo con 6 GB de RAM en PC, pero tras la liberación de recursos en ambas consolas, y la llegada de Xbox One X y PS4 Pro, se hizo indispensable contar con 8 GB de RAM para jugar con garantías.

Ahora que nos encontramos a las puertas de completar la transición generacional la duda surge entorno a los 8 GB de memoria RAM, y se traslada también a otras configuraciones. ¿Realmente son suficientes para seguir jugando con garantías a títulos triple A actuales o es necesario contar con 16 GB de RAM? ¿Valdría la pena montar un PC con 32 GB de memoria RAM si solo voy a jugar? Son tres preguntas importantes que vamos a contestar en este artículo.

Lo primero que debemos tener en cuenta antes de profundizar en dichas preguntas es cómo trabaja la memoria RAM y qué papel juega en un PC para juegos. Dicho componente tiene como tarea principal almacenar datos, instrucciones y operaciones ya resultas por la CPU para que esta pueda volver a acceder a ello cuando lo necesite, de manera que no tenga que realizar ciclos de trabajo redundantes.

Es muy sencillo, imagina que estás resolviendo una operación matemática que encadena muchas sumas y que vas guardando las soluciones de estas en una libreta para luego poder consultarlas. La libreta sería el equivalente a la memoria RAM, y si no la tuvieras tendrías que volver a realizar esas sumas, haciendo trabajo doble.

Por esto, contar con más memoria RAM puede mejorar la tasa de FPS, nos asegura una mayor estabilidad y evita que se produzcan parones o microtirones, que son típicos cuando un sistema tiene menos memoria RAM de la recomendada y necesita vaciar y volver a llenar partes de la misma con nuevos datos e instrucciones de forma repentina.

¿Cuánta memoria RAM consume un juego actual?

La respuesta te va a sorprender, toda la que pueda necesitar, siempre que esté disponible. Me explico, un juego como Dying Light funciona sin problemas en un equipo con 8 GB de RAM, y mantiene el consumo por debajo de esa cifra, pero si lo ejecutamos en un equipo con 16 GB de RAM vemos que tiende a ocupar más de 12 GB de memoria RAM. Esto ocurre porque los juegos consumen recursos de forma preventiva, siempre que estén disponibles, por si en algún momento llegan a necesitarlos. Lo que os acabo de explicar también ocurre con la memoria gráfica.

Obviamente, eso no quiere decir que vayamos a necesitar 16 GB de RAM para mover un juego actual en condiciones aceptables. A día de hoy 8 GB de RAM siguen siendo suficientes para jugar, pero lo ideal es contar con 16 GB de memoria RAM, y es solo cuestión de tiempo hasta que se complete la transición a la nueva generación y dicha cifra se convierta en el nuevo estándar.

Como puedes ver en las pruebas de rendimiento que hemos realizado, juegos actuales Dying Light 2 llegan a consumir más de 17 GB de memoria RAM, y todas las pruebas nos hemos encontrado con un consumo de más de 12 GB de memoria RAM. Todos los juegos que hemos probado funcionan con solo 8 GB de RAM, pero la experiencia mejora significativamente al utilizar 16 GB de memoria RAM, ya que se reduce el uso de CPU, se incrementa la tasa de FPS mínimos y tenemos una sensación, en general, de mayor fluidez y estabilidad, sin microtirones. A continuación os dejo listado el equipo de pruebas para que tengáis una referencia:

Sistema operativo Windows 10 Pro de 64 bits.

Procesador Ryzen 7 5800X (Zen 3) con ocho núcleos y dieciséis hilos a 3,8 GHz-4,7 GHz.

Placa base Gigabyte X570 Aorus Ultra.

32 GB de memoria RAM Corsair Vengeance RGB Pro SL a 3.200 MHz CL16 (cuatro módulos).

Sistema de refrigeración Corsair iCUE H150i Elite Capellix White con tres ventiladores Corsair ML RGB de 120 mm.

Tarjeta gráfica RTX 3080 Ti Founders Edition con 12 GB de GDDR6X.

Tarjeta de sonido Sound BlasterX AE-5 Plus.

SSD Samsung Evo 850 de 500 GB (sistema operativo).

SSD PCIE NVMe Corsair MP400 de 4 TB.

SSD PCIE NVMe Corsair MP600 Core de 2 TB.

SHDD Seagate de 2 TB con 8 GB de SSD como caché.

Fuente de alimentación Corsair AX1000 80 Plus Titanium con certificación 80 Plus Titanio.

Seis ventiladores Corsair iCUE QL120 RGB.

Lightning Node Core y Commander CORE para controlar ventiladores e iluminación.

Chasis Corsair 5000D Airflow.

Notas finales: No es necesario contar con 32 GB, pero sí es recomendable disponer de 16 GB de memoria RAM

Es la conclusión a la que nos han llevado nuestras pruebas. Los PCs con 8 GB de memoria RAM todavía están vivos, pero lo ideal ahora mismo es contar con 16 GB de RAM para jugar. Dentro de un año, cuando se complete la transición a PS5 y Xbox Series X-Series S, dicha cantidad de memoria será imprescindible para disfrutar de una buena experiencia, y se mantendrá como estándar durante bastante tiempo, como ya ocurrió en su momento con los 8 GB de RAM.

Sí, con esto quiero decir que los 16 GB de RAM están llamados a convertirse en «los nuevos 8 GB de RAM». Teniendo en cuenta el coste de un kit de 16 GB de memoria RAM de tipo DDR4 en dos módulos de 8 GB, entre 60 y 100 euros dependiendo de la velocidad que necesites, está claro que no es una actualización cara, y que merece mucho la pena.

Como ya te hemos adelantado en el título de este apartado no, no es necesario contar con 32 GB de memoria RAM para jugar. Esta cantidad será el próximo estándar para el sector gaming, pero todavía faltan muchos años, y una nueva generación de consolas, para que sea imprescindible contar con tanta cantidad de memoria. En efecto, me estoy refiriendo a las sucesoras de PS5 y Xbox Series X.