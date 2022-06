El minado de Ethereum no es rentable para muchos mineros

Las criptodivisas no están atravesando su mejor época, hasta el extremo que el minado de Ethereum, una de las más populares, ha dejado de ser rentable para muchos mineros debido a los constantes aumentos del precio de la electricidad.

El mal momento que atraviesa el minado de Ethereum se puede comprobar mirando los precios de la electricidad en Estados Unidos, mientras que la criptodivisa ha visto caer su valor hasta ser de unos 1.250 dólares en estos momentos. El precio medio de la electricidad en regiones como Nueva Inglaterra, Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire y Rhode Island superó los 0,22 dólares por kilovatio hora, lo que está empezando a dejar a muchos mineros en una situación difícil.

Empleando una única gráfica RTX 3090 de NVIDIA overclockeada, el generar un rendimiento de 130mh/s (millones de hashes por segundo) costaría a los mineros entre 1,85 y 2,13 dólares diarios en electricidad. La recompensa de Ethereum con dicha GPU es de solo 2,03 dólares en estos momentos, así que si el minero paga más de 0,245 dólares por kilovatio hora se encontrará con que minar la criptodivisa no le sale rentable al salirle más cara la electricidad que lo que puede obtener con el proceso de minado.

Llegados al punto de que el minado no sale rentable, sería mejor emplear ese mismo dinero para comprar Ethereum directamente. La criptodivisa creada por Vitalik Buterin no es la única que está pasando por un trance de este tipo, ya que la rentabilidad del minado mediante GPU ha sido cayendo de manera constante desde mediados del año pasado. Es más, Ethereum sigue siendo criptodivisa más rentable de minar a través de la gráfica y su situación empieza a no ser buena, así que uno ya puede imaginarse cómo están sus competidoras.

Para que Ethereum recupere la senda de la rentabilidad en Estados Unidos tiene que pasar una de las siguientes dos cosas: que el valor de la criptodivisa se eleve por encima de los 1.400 dólares o que el precio de la electricidad caiga por debajo de los 0,24 dólares por kilovatio hora. En Europa la cosa no es que esté mejor al estar el precio de la electricidad por encima de los 0,25 dólares por kilovatio hora en países como Reino Unido, Alemania, Bélgica, España y Dinamarca, dando como resultado que el minado a través de la gráfica no resulta rentable en ninguno de ellos.

El actual contexto internacional se lo está poniendo muy difícil a las criptomonedas, cuyo valor no para de bajar. Esto, unido a unos precios de la electricidad muy altos, ha puesto en jaque la rentabilidad de muchas de ellas. Viendo los niveles de volatilidad de dicho mercado no se puede descartar un repunte, pero mientras el contexto de guerra en Ucrania siga ahí no parece que sea probable una remontada.