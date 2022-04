Twitter conservaría el historial de ediciones de los tweets

Que Twitter contará, próximamente, con la función de edición de tweets, es algo que hace tan solo unas semanas nos habría sonado a ciencia ficción, o incluso a broma, pues la propia red social bromeo con ello el pasado April Fools. Y, sin embargo, finalmente la compañía aclaró que sí que estaban trabajando en ello, y además se preocuparon de aclarar que la encuesta publicada por Elon Musk no tenia nada que ver con ello, que ya estaban trabajando en esta función desde hace bastante tiempo.

En la confirmación de que la función ya está en camino, hemos sabido que debutará, en modo de pruebas, con los usuarios de Twitter Blue, de modo que, aún cuando podamos empezar a verla, es posible que se produzcan cambios a posteriori, en base al aprendizaje de la fase de pruebas. Dicho de otra manera, aunque sabremos más de su funcionamiento de lo que sabemos ahora, pero aún tendremos que esperar para conocer su forma y su funcionamiento definitivos.

Sea como fuere, ya empezamos a tener algo de información al respecto, y en este caso se lo debemos a Jane Manchun Wong, que ya nos ha revelado muchos avances interesantes sobre Twitter en el pasado. Y es que, en un tweet, nos adelanta que Twitter mantendría el historial de modificaciones de los tweets, y que además lo haría con un sistema especialmente pensado para garantizar la persistencia de las revisiones: creando una nueva entidad de tweet por cada edición.

Looks like Twitter’s approach to Edit Tweet is immutable, as in, instead of mutating the Tweet text within the same Tweet (same ID), it re-creates a new Tweet with the amended content, along with the list of the old Tweets prior of that edit

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) April 16, 2022