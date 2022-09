En serio: puede que Tomb Raider sea un juego chulo con el que merezca la pena hacerse, si es que aún no se tiene. Pero es un juego como otros tantos y, lo que es más importante, ya has hecho tarde. Si lo que buscas son juegos gratis, tendrás que conformarte con lo que hay esta semana… y hay varias cosas.

Sin embargo, lo más destacado de la presente remesa es Hundred Days: simulador de elaboración de vino, un título cuyo título, valga la redundancia, lo dice todo. ¿Te gustan los juegos de gestión y estrategia que empiezan poco a poco hasta desarrollarse? ¿Te gusta el vino? ¡Pues blanco y en botella! O sea, blanco no, aunque dependerá de qué viñas plantes.

Y es que en Hundred Days: simulador de elaboración de vino te dedicarás a eso: a elaborar el mejor vino que puedas, comenzando por el cultivo de la uva, los procesos de fabricación, el embotellado, la distribución… Un simulador bodeguero en toda regla, vaya; y bien hecho, a juzgar por las valoraciones que tiene en sitios como Steam (a modo d curiosidad, este es uno de los títulos verificados para Steam Deck).

Hundred Days: simulador de elaboración de vino salió en 2021 para consolas (Nintendo Switch, PlayStation 4 y 5) y PC (Mac, Windows), aunque también puede encontrarse en plataformas como Google Stadia. Su precio es de 19,99 € que te puedes ahorrar reclamándolo en Epic Games Store y añadiéndolo a tu biblioteca para siempre.

En fin, que no se diga que Epic Games Store regala siempre lo mismo: cuando no te invitan a sumergirte en el mundo vinícola, te animan a montar tu propio foodtruck en pleno apocalipsis, o a cortar el césped a lo grande. Son solo un par de ejemplos de juegos curiosos que ha regalado la tienda de Epic Games recientemente y que si te has perdido, habrá sido por descuido.

Que no te pase en esta ocasión y si lo tuyo no es el vino ni los simuladores, quizás prefieras el segundo regalo de la semana en Epic Games Stores: un paquete de lanzamiento de Epic Realm Royale Reforged, un popular battle royalevalorado en 23,99 € Lo puedes reclamar en este enlace.

Pero recuerda: se trata de un regalo por tiempo limitado, así que hazte con él antes de que ya no está. Tienes hasta el jueves de la semana que viene, 15 de septiembre, para añadir lo que quieras a tu biblioteca en Epic Games Store.