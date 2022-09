Avast compra la extensión I don’t care about cookies

Avast es la nueva dueña de I don’t care about cookies, una extensión para navegadores web que tal vez no conozcas, o tal vez sí, porque cuenta con millones de usuarios en todo el mundo. Por una sencilla razón: es un bálsamo en esta Internet podrida de… de cookies, claro está.

Casi una década lleva trabajando el desarrollador de I don’t care about cookies en la extensión, aunque cuando cobró auténtico valor, fue cuando la Unión Europea nos hizo tragar con esa estúpida política de aceptación de las cookies derivada de la GDPR, que nos hace perder el tiempo miserablemente, o aceptar a ciegas las políticas de cookies de cada página que visitamos. Esto te suena ¿verdad?

Pues bien, I don’t care about cookies simplemente quita de en medio todas estas advertencias innecesarias, cuyo principal efecto en la práctica es el de molestar al sufrido navegante. Te instalabas I don’t care about cookies en Firefox, Chrome o derivados de Chromium y ¡adiós avisos de cookies! La sensación de navegar con esta extensión en los últimos años era de agilidad.

Tan buena esa I don’t care about cookies, que Vivaldi incluyó los filtros que provee en los suyos propios, por lo que es el único navegador que no precisa de su instalación específica, pues lo incorpora de serie (hay que activarlo manualmente, pero no instalarlo).

Lo único que nunca ha estado claro en torno a I don’t care about cookies es si, al ignorar los correspondientes avisos, se permitían todas las cookies, ninguna o solo las esenciales. Se le supone un comportamiento predeterminado, por lo que dependerá de la configuración de cada sitio y la mayoría intentan abusar haciendo cargar al usuario con el mayor número de cookies posible; sin embargo, con una buena configuración del navegador, por ejemplo bloqueando por defecto las cookies de terceros, más las extensiones de protección adecuadas, solucionan en mayor medida la papeleta.

La cuestión es, tal y como publicaba hace unos días el desarrollador de I don’t care about cookies, que la extensión es ahora «parte de la familia Avast«. Avast, sí, la firma de seguridad, desarrolladora a su vez de uno de los mejores y más conocidos antivirus del mercado. Y, en principio, eso es todo. Según explica el desarrollador en un escueto comunicado, él seguirá encargándose de la extensión y esta seguirá siendo gratuita para todo el mundo.

Par qué ha pagado Avast dinero alguno por una extensión que es de código abierto (ya le han salido unos cuantos forks), no se explica, si bien por lo que está pagando Avast no es por el código, sino por el trabajo de su desarrollador y por la propiedad del nombre. Por otro lado, que el desarrollador de I don’t care about cookies hable de la compañía checa en términos de «fiable»… Se puede permitir, pero chirría, dada la impecable trayectoria de I don’t care about cookies.

De Avast cabe recordar cómo compró Ccleaner y lo llenó de publicidad, aunque más tarde rectificó; cómo recolectaba los datos de sus usuarios para venderlos al mejor postor, aunque más trade también rectificase… De ejemplos como este viene lo de si el producto es gratis, tú eres el producto. Claro que luego ves quiénes le compraban esos datos y…

En fin. Que habrá que mantenerse expectantes, a ver qué sucede con I don’t care about cookies, si sigue igual o se malogra bajo la influencia de Avast. Mientras tanto, eso sí, puedes seguir instalando la extensión en Firefox y en Chromium y derivados (Brave, Chrome, Microsoft Edge, Opera… En Vivaldi no: mira en las opciones de «Privacidad y seguridad > Bloqueo de rastreadores y anuncios > Gestionar fuentes y activa los filtros).