Samsung Display presenta la primera pantalla «deslizable» para PC

Las pantallas flexibles y con doble pantalla llevan tiempo con nosotros y las hemos visto principalmente en teléfonos móviles. También se han introducido en el segmento del PC mediante algunos portátiles de Lenovo y ASUS, pero aquí no han tenido la misma atracción que en smartphones. Simplemente, el usuario no le ha visto utilidad.

Ahora vemos algo diferente. En el discurso de apertura del primer día del evento Intel Innovate 2022, el CEO de Samsung Display, JS Choi, subió al escenario para presentar «la primera pantalla deslizable de 17 pulgadas del mundo para PC». Y es tal y como anuncian. En estado plegado, la pantalla se parece a una tablet de 13 pulgadas. Si la despliegas por completo se convierte en una pantalla de 17 pulgadas:

This looks great… #Samsung shows off its slidable display at Intel Innovation event pic.twitter.com/VPIx71eoEY

— Mathures Paul (@MathuresP) September 27, 2022