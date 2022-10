Si hace un año que Nintendo nos sorprendió con el anuncio de una nueva película de Super Mario Bros., incluyendo estilo y actores encargados de dar voz a los personajes en su versión original en inglés, ahora ya tenemos una muestra de lo que veremos el próximo 31 de marzo de 2023, fecha prevista para el estreno.

El estreno de la nueva película de Super mario Bros., de hecho, marcará el treinta aniversario casi clavado de aquella primera y horrorosa película que en 1993 protagonizasen Bob Hoskins en el papel de Mario, John Leguizamo en el de Luigi y Dennis Hopper en el de Bowser Koopa. Cuentas las leyendas que, sabedores del bodrio con el que se habían comprometido, Hoskins y Leguizamo acudían muy a menudo con más de una copa de más al set de rodaje.

Pero han pasado casi treinta año de aquello y, gracias a la evolución tecnológica, la nueva película de Super Mario Bros. será todo lo que siempre hubiéramos deseado, de desear una película de Super Mario Bros., claro está. Y es que hay cosas que tienen su sitio y con eso debería ser suficiente, como quizás pueda ser este caso. Pero en Nintendo están por la labor de hacer caja y viendo lo bien que le ha ido a Sonic… ¿por qué no intentarlo?

Pues lo van a intentar y a lo grande. Así presentaban esta semana en un Nintendo Direct exclusivo esta nueva andadura audiovisual del fontanero saltimbanqui, official teaser incluido:

«Dirigida por Aaron Horvath y Michael Jelenic (que colaboraron en la serie animada Teen Titans Go y Teen Titans Go: La película) con un guion de Matthew Fogel (La LEGO película 2 y Minions: El Origen de Gru), la película cuenta con un elenco formado por Chris Pratt como Mario, Anya Taylor-Joy como la Princesa Peach, Charlie Day como Luigi, Jack Black como Bowser, Keegan-Michael Key como Toad, Seth Rogen como Donkey Kong, Fred Armisen como Cranky Kong, Kevin Michael Richardson como Kamek y Sebastian Maniscalo como Spike.

La cinta está producida por el fundador y director general de Illumination Chris Meledandri y Shigeru Miyamoto de Nintendo. SUPER MARIO BROS: LA PELÍCULA está cofinanciada por Universal Pictures y Nintendo y será distribuida en todo el mundo por Universal Pictures.»

Así que guste o no guste, Mario va a volver a protagonizar una película y, esta vez sí, tiene buena pinta. Entre otras cosas, porque hay personajes como los de este particular universo de Nintendo (aunque también estarán por ahí Donkey Kong y otros) que, por mera plasticidad, nunca podrán ser retratados tan bien como en un filme de animación como el la nueva película de Super Mario Bros..

Lo poco que deja entrever el tráiler promete y, salvo por esa excesiva cara de bollo de Mario, aunque esta es una apreciación personal con la que tal vez no todo el mundo esté de acuerdo, todo parece estar en su sitio y en su debido tono. Bueno, no todo, y es que no han faltado las primeras críticas de algunos achacando lo equivocado del doblaje de Pratt, en comparación, por supuesto, de Charles Martinet, a pesar de que a penas se le escuchan un par de palabras…

Y qué queréis que os diga, pero a mí me ha sonado bien -aunque es cierto que Jack Black como Bowser está genial-, no me imagino una película entera con el pito de Martinet -que en los juegos está perfecto, pero en diálogos te explotaría la cabeza- y… aquí en España y en muchos otros lugares del mundo, la veremos doblada por profesionales del doblaje, así que… no me preocupa ni un poco este aspecto.

En lo que sí me ha hecho pensar la próxima llegada de la película de Super Mario Bros. es que dependiendo de lo bien que vaya, lo mismo se plantean hacer lo mismo con The Legend of Zelda, que dicho sea de paso, se presta más a este tipo de experimentos y ningún ejemplo mejor que el del último The Legend of Zelda: Breath of the Wild para ilustrarlo, porque bien podría haber salido su diseño artístico del Studio Ghibli, pero…

Pero esa es otra historia, que se suele decir. De momento nos quedamos con el breve adelanto de la película de Super Mario Bros., en su versión española de España. Si te interesa verla doblada, está enlazado más arriba el tráiler internacional.