Sony ha mejorado el suministro de PS5 para afrontar la campaña navideña

Comprar una PS5 sigue siendo casi una misión imposible. Las pocas reposiciones de stock que se han producido han sido siempre insuficientes, y la especulación y la reventa siguen haciendo un daño tan grande que hacerse con una consola a su precio recomendado es casi un sueño.

No es casualidad que dicha consola esté agotada en el canal minorista y que, sin embargo, podamos encontrar muchísimas unidades en el mercado de segunda mano a precios inflados, es el negocio de la reventa que lleva dos años perjudicando a los consumidores.

Sony ha cosechado un gran éxito con PS5, tanto que no ha dado a basto a la hora de cubrir la demanda. Cada unidad que ha llegado a las tiendas se ha agotado, pero esa incapacidad de satisfacer al mercado no es buena para la compañía japonesa porque, al final, está perdiendo la oportunidad de obtener más dinero, y está haciendo que algunos usuarios acaben optando por comprar una Xbox Series X-S o un PC ante la imposibilidad de hacerse con una PS5.

Con esto en mente, no me sorprenden los informes que aseguran que Sony multiplicó por cuatro los envíos de PS5 a Estados Unidos en septiembre de 2022. Según la fuente de la noticia, durante ese periodo se enviaron un total de 7,5 millones de kilogramos en stock de PS5 a dicho país, una cifra que supera ampliamente los 1,5 millones de kilogramos el mismo mes en 2021.

Esto tampoco es casualidad, Sony se está preparando para la campaña navideña, y esa enorme cantidad de consolas PS5 que han llegado al canal estadounidense deberían permitir que muchos consumidores puedan, por fin, comprar una unidad a su precio recomendado, y sin tener que afrontar tediosas colas y esperas. Yo, personalmente, tengo claro que ya no pienso comprar una PS5.

Lamentablemente no tenemos datos sobre el mercado europeo, así que no puedo adelantaros nada. Con todo, viendo la importante mejora de stock que ha tenido recientemente Xbox Series X en España, y la bajada general de precio que ha tenido en el mercado de segunda mano, creo que Sony tiene motivos de sobra para empezar a ponerse las pilas y mejorar el stock en nuestro país, de lo contrario podría acabar perdiendo una cantidad notable de ventas potenciales. Y no, los packs forzando la compra de juegos y periféricos por 829 euros no cuentan.

Lots of reports of improved PS5 supply in the past few months, but no data until now. Import data into the US confirms that Sony Interactive (PlayStation) shipments in Sept were +400% YoY. Yes you read that right. Some of that will go into inventory for GoW launch for sure. #PS5 pic.twitter.com/SvC6xTPQxs

— David Gibson (@gibbogame) October 11, 2022