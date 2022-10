ASUS Chromebook Vibe CX55 Flip es otro de los equipos para Gaming que está promocionando Google. Y no es que no los esperáramos, ni que no sean interesantes, es que curiosamente se están anunciando justo después de cerrar el servicio propio Stadia. O quizá sea por ello…

Frente a los portátiles Acer Chromebook 516 GE y el IdeaPad Gaming Chromebook de Lenovo, ASUS apuesta por un formato convertible con la conocida bisagra ErgoLift que la compañía usa en los modelos ‘Flip’ para Windows y que permite situar la pantalla encima del teclado y usar cualquier tipo de ángulo en 360 grados, hasta pasar de portátil a tablet.

La pantalla es una IPS multitáctil con panel NanoEdge de tres lados para maximizar el área de visualización y la relación pantalla-cuerpo. Cuenta con una tasa de refresco de 144 Hz, adecuada para su objetivo principal (videojuegos) y se remata con una tapa de metal de aleación de aluminio que le otorga un look muy atractivo.

El resto de características de este ASUS Chromebook Vibe CX55 Flip no está nada mal y dispone de un procesador Intel Core i7 de onceava generación, acompañado de 16 GB de memoria y una unidad de estado sólido PCIe de 512 Gbytes para almacenamiento interno.

Otros componentes que marcan su enfoque para juegos son un llamativo diseño de teclas WASD en color naranja en un teclado anti-ghosting y de teclas personalizables. El teclado es de tamaño completo y retroiluminado, con un reposamanos especial para mejorar la comodidad durante sesiones de juego prolongadas. Soporta Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.1, puertos USB Tipo C y HDMI 2.0 para conexión a pantallas externas y altavoces Harman Kardon. Su batería debería dotar a este equipo de hasta 10 horas de autonomía.

Con la última versión de Chrome OS pre-instalada, ASUS regala durante tres meses una suscripción a NVIDIA GeForce NOW y Amazon Luna+, servicios en nube que son el gran objetivo de funcionamiento de este convertible y el resto de Chromebooks para Gaming que está impulsando Google. No se ha facilitado precio de venta o disponibilidad.

¿Se puede jugar en un Chromebook? Por supuesto. Además de conectar con los grandes servicios en la nube, puedes instalar Steam y también la Google Play Store para acceder a los miles de juegos de la plataforma Android. No tenemos precio para este convertible, muy interesante y que más allá de juegos permite realizar cualquier tarea informática. Hace mucho tiempo que un Chromebook es una alternativa fiable a Windows y macOS, ahora con los juegos como objetivo.