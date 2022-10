Películas y series para ver en Halloween gratis y legalmente

Halloween está literalmente a la vuelta de la esquina y ya que todos los medios andan recomendando juegos, series, películas y demás, vamos a hacer lo propio, pero con una vuelta de tuerca, para que no sea el típico artículo que ya habrás leído por ahí. De hecho, vamos a hacerlo al contrario: en lugar de recomendar contenidos que puedes encontrar en Netflix, Prime Video y compañía… en cuyo caso, lo mejor que puedes hacer es echar un vistazo al Novedades VOD que publicamos este sábado, porque el grueso del contenido es interesante y encaja en la fecha…

El titular lo dice todo ¿no? Y si te piensas que por meter contenido gratuito que puedes consumir de manera legal, no le va a llegar ni a la suela del zapato a los que tienes en Netflix, Prime Video y compañía… Parte de razón tienes, claro. Con matices, y es que si resulta que te pilla sin un céntimo en el bolsillo, tampoco eres de piratear o, simplemente quieres adentrarte en terrenos menos transitados, aunque no por ello con menos solera… lo mismo te interesa, o te gusta lo que traemos a continuación.

Este artículo, además, nos sirve para recordar cuatro sitios donde encontrarás películas y series gratis que merece la pena tener a mano… ¡porque no cuestan nada!

Aviso: la calidad de los tráilers, cuando los hay, algunos en inglés, deja que desear, pero las pelis se ven bien y están todas en castellano.

Plex

Hace ya casi tres años desde que Plex anunció streaming gratis de películas y series y desde entonces ha mejorado bastante su catálogo, mejorando también el modelo con televisión en directo. La oferta en castellano sigue siendo escasa, pero hay un poco de todo y se va renovando continuamente. Necesitas una cuenta en Plex para usarlo.

Cementerio viviente

Si eres fan del género la habrás visto mil veces, pero tampoco tendrás problemas en verla una vez más. Hablamos de Cementerio viviente, la adaptación de la novela de Stephen King cuya traducción del título no es acertada, pero sí más fiel al significado de la obra. Si no la has visto, ya estás tardando. En Plex tienes la original y la olvidable secuela… pero como es gratis:

Cabin Fever

¿Pandemia, has dicho? Cabin Fever te va a dar una perspectiva diferente, más macabra y carroñera. La peli no es nada del otro mundo, ni ha quedado ni muchos como un clásico de nivel algunos, las cosas como son, pero para pasar el rato sirve y más si de cubrir un hueco con material apto para estas fechas se refiere.

Los ojos del mal (See No Evil)

Lo mismo que se puede decir de Cabin Fever se puede decir también de Los ojos del mal (See No Evil)… e incluso más, porque objetivamente quizás no sea peor, pero si es menor original. Al fin y al cabo, ambas se parecen en el grupo de jóvenes protagonistas, las pinceladas de gore.. pero esta se mueve en clave slasher requetesobada.

Runtime

Runtime es una plataforma que llegó hace poco a España y en la que hay un poco de todo, desde televisión en directo a series y películas y todo es gratis (con anuncios, claro). Además, no necesitas ni registrarte para disfrutar de sus contenidos.

[rec]

Una de las películas que puedes ver en Runtime este Halloween es [rec], todo un clásico contemporáneo del cine de terror español que, de nuevo, muy probablemente hayas visto, pero que, de nuevo otra vez, es de las que se deja volver a ver de vtanto en cuanto. ¡Zombis nada menos! Ah, y no solo tienes la peli original, también está la secuela:

Romasanta

Otra peli española que puedes ver en Runtime es Romasanta, la caza de la bestia, del mismo director de [rec]. Una adaptación basada en la historia real de Manuel Blanco Romasanta, conocido en la Galicia del siglo XIX como «El Hombre Lobo de Allariz». Un terrorífico cuento de pueblo convertido en leyenda.

La noche de los muertos vivientes

La noche de los muertos vivientes es, en efecto, la ópera prima de George A. Romero y la primera peli de muertos vivientes, o mejor dicho, de zombis, tal y como los conocemos ahora… Y, sí, la puedes encontrar en muchos otros sitios, por ejemplo en YouTube. Pero si quieres verla en castellano y con un mínimo de calidad…

Pluto TV

Una plataforma de contenidos por streaming, tanto a la carta como en directo, gratuita y bien asentada es Pluto TV, donde también andan celebrando Halloween estos días y de donde destacamos otras tres películas, de corte más claśico en este caso.

En compañía de lobos

Protagonizada por la recientemente fallecida Angela Lansbury (Se ha escrito un crimen), En compañía de lobos es un delicioso cuento de terror fantástico en el que también intervienen hombres lobo, pero de los de auténtico pelo en pecho. Una reinterpretación del clásico Caperucita Roja más retorcida de lo que aparenta a simple vista, por el director de Entrevista con el vampiro.

La pequeña tienda de los horrores

Mucho más atrás en el tiempo se encuentra otro clásico del género del terror, de serie B y con fuertes tintes de comedia para más señas, como es La pequeña tienda de los horrores. Su remake, protagonizado a mediados de los ochenta por Rick Moranis (Los Cazafantasmas) se recuerda mejor, pero esta incursión original es tan buena o mejor, aun cuando cuenta con menos medios.

Nosferatu

Mismo ejercicio, diferente morada: hay que remontarse mucho, pero mucho más atrás en el tiempo para dar con Nosferatu, el no muerto. La primera representación del vampiro que se dio en el séptimo arte y que al igual que señalábamos con La noche de los muertos vivientes, se puede encontrar en multitud de sitios porque es de dominio público (este año se ha cumplido su primer centenario desde su estreno) a una calidad paupérrima… Pero en Pluto TV la verás de lujo.

RTVE Play

Y ahora, una serie que puedes ver en la renovada RTVE Play, donde todo lo que encontrarás es gratis, si bien abunda la basurilla… con excepciones puntuales entre las que se cuenta gran parte del archivo histórico de RTVE, como por ejemplo…

Historias para no dormir

Era de obligada mención, coincidiendo además con el lanzamiento en Amazon Prime Video esta misma semana de la segunda temporada del reinicio del clásico del terror nacional creado por Chicho Ibáñez Serrador. Y no te engañes: por vieja que sea la serie, es buena, mucho mejor, de hecho, que la nueva, aun cuando todo el tiempo que ha pasado entre una -de la que se publicaron 30 capítulos a lo largo de dos décadas, ojo- se nota en determinados aspectos.

A todo esto, habíamos dicho series y se ha quedado en una, pero en la misma RTVE Play tienes otras para ver: Historias del otro lado, Crónicas del mal, Retornados… Asimismo, en el resto de plataformas encontrarás muchas otras películas de terror que te pueden gustar más. Lo único que tienes que tener en consideración es que lo gratis tiene sus pegas, como el que te metan anuncios- aunque no suelen abusar como en la tele tradicional-, que muchos contenidos no estén en alta definición… Happy Halloween!