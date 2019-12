Plex anuncia streaming gratis de películas y series

Plex da un paso más para convertirse en la plataforma de contenidos universal ofreciendo streaming gratis de películas y series. Como lo lees. Y no, no hay nada de ilegal o alegal en ello. Si hasta ahora lo que primaba en Plex era el contenido que subían o agregaban los usuarios para su propio disfrute, a partir de ahora la cosas cambian y el centro multimedia «competirá» con Netflix y compañía. Entre comillas, claro.

Te situamos en el caso de que no sepas de qué hablamos. Plex es un centro multimedia. Un flexible reproductor multimedia que funciona a modo de servidor de contenidos, muy simplificado para que su uso sea accesible a cualquier usuario. Una vez instalado solo tienes que nutrirlo con el material (imágenes, audio y vídeo) que almacenas en tu dispositivo y gracias a sus aplicaciones, puedes verlo o transmitirlo a otros dispositivos.

En pocas palabras, Plex se ha hecho muy popular por permitir que cualquiera con los conocimientos justos se monte su propio Google Fotos, Netflix o Spotify privado. De un tiempo a esta parte, además, han añadido soporte para pódcast, de noticias y vídeos gratuitos en línea e incluso se integra con la plataforma de música por streaming Tidal, siempre que se pague por ella, sobra añadir. Ahora suben la apuesta.

Streaming gratis con Plex

Tras firmar varios acuerdos tanto con productoras independientes como con grandes compañías de Hollywood, Plex comienza desde ya a ofrecer streaming gratis de películas y series, documentales, eventos deportivos y musicales. Totalmente gratis, sí. Pero como todo tiene un coste, el de este nuevo servicio lo sufragarán con anuncios. No obstante, aseguran que la publicidad será la justa, mucha menos que la habitual en televisión, por ejemplo.

¿Cuánta publicidad? Lo cierto es que no está claro. Hemos probado el servicio con varias películas -hasta media hora, no más- sin ver aparecer un solo anuncio. En PC. En el móvil sí han salido y… bueno: cada diez minutos tres anuncios rápidos que no se pueden saltar y cuya duración puede rondar el minuto en total. Asumible.

Sin embargo, no parece que esto vaya a suponer un hándicap para que los en torno a 20 millones de usuarios que tiene Plex se vean algo de vez en cuando, o para que nuevos usuarios se acerquen a las mieles del todo gratis. Los propios responsables del servicio no le dan mucha importancia: «tendrás que ir al baño alguna vez, ¿no?».

Donde ponen el foco es en los «miles de películas, programas de TV, de deportes extremos, documentales de música, musicales de Bollywood y más» que desde hoy mismo ponen a disposición de sus usuarios en más de 200 países al unísono, incluido España. Y al menos en los que a estos lares respecta, no da la sensación de que haya miles de nada; más bien, un centenar de títulos de toda clase y condición que no llaman demasiado al entusiasmo. Aun así, esto es solo el principio, apuntan en Plex.

Según explican, con el tiempo irán añadiendo nuevos contenidos y, algo muy importante, irán mejorando el soporte de idiomas, y es que no hemos podido encontrar ni un solo título que como mínimo tuviese subtítulos en español. En efecto, este es uno de los puntos más negativos con el que nos hemos topado probando el streaming gratis de Plex, que no el único. Porque las imágenes (promocionales) que acompañan este artículo tampoco se ajustan a la realidad.

En un repaso rápido hemos comprobado que hay películas, un par de series y bastantes documentales, así como conciertos de artistas muy conocidos. Pero lo que más hay son películas, la mayoría clásicos con muchos años a sus espaldas y no de las que coparon las carteleras en su día, precisamente. Hay hasta películas independientes de las que puedes ver también en YouTube. Asimismo, la calidad técnica va acorde y no cabe esperar en el grueso del catálogo contenidos en alta resolución.

Con todo, ele streaming gratis que propone Plex acaba de arrancar y hay que darle tiempo a que se pula. Además, se trata de una nueva alternativa con un modelo diferente que está por ver si funciona o en qué medida lo hace. Bienvenida sea. Sin embargo, mientras se consolida, Plex sigue siendo lo que siempre ha sido, nada va a cambiar en este aspecto, como se apresuran a señalar desde el servicio.

Lo que querrás saber en el caso de que ya seas usuario de Plex es que esto del streaming gratis no intercede con el resto de funcionalidades de la aplicación y si no te interesa, puedes quitarla de la vista como haces con cualquier otra categoría de bibliotecas que no utilices (vía preferencias). Por supuesto, la publicidad se restringe al servicio de marras. Pero justo por eso, tampoco te librarás de ver anuncios aunque pagues por Plex Pass.

Por otro lado, en el móvil no necesitarás pagar ni un céntimo ni una sola vez, como sí ocurre con los archivos que guardas en el PC y quieres ver en el móvil; e incluye la posibilidad de ‘streamear‘ hacia afuera, por ejemplo para mandar cosas del móvil a la televisión mediante Chromecast. En cuanto al PC, un apunte más: solo podrás acceder al streaming gratis de Plex a través de su aplicación web, por lo que si estas buscándolo en tu instalación personal, desiste, porque no la vas a encontrar ahí.

Te dejamos con el vídeo de lanzamiento de este servicio, no sin antes recordarte que mucho de lo que muestra o está por llegar o aquí no llega. De hecho, en el anuncio enlazan a películas que no aparecen ni buscándolas desde la aplicación. Recuerda también que la aplicación de Plex es cualquiera, lo tienes para Windows, Linux, Mac, Android, iOS, sistemas de TV inteligente, consolas…