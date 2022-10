Los mejores contenidos de la semana en MC (CCCXXXIV)

Cerramos la actualidad de la semana con el habitual resumen que publicamos el domingo donde incluimos los mejores contenidos que te hemos venido ofreciendo los últimos siete días.

Ofertas HalloWIN, las más terroríficas para arrasar en Gaming. PcComponentes tiene en marcha una promoción que durante esta semana ofrece descuentos de hasta el 45% en una selección de productos para gaming que el minorista define como «terroríficas para ganar cada partida».

GIGABYTE B650 AORUS ELITE AX. Analizamos una placa base de gama media que llega para democratizar y facilitar el acceso a la plataforma AM5, acogiendo los nuevos procesadores Ryzen 7000 de AMD de manera equilibrada en prestaciones, calidad de construcción y precio.

¿Se pueden transferir licencias de Windows entre PCs? Microsoft es bastante estricto con las licencias de Windows que dan derecho legal a usar el software. No todas son transferibles, pero las que lo son podemos aprovechar la licencia de un equipo antiguo que no vayamos a usar y ahorrarnos un buen dinero.

Turtle Beach Stealth 700 Gen 2. Otro de los análisis de la semana han sido para estos auriculares inalámbricos de batalla, certificados para Xbox, pero que pueden usarse igualmente en PCs, obteniendo buena calidad de construcción y acabados, calidad de sonido y micrófono por encima de la media.

Elon Musk se estrena como dueño de Twitter despidiendo a sus grandes ejecutivos. Ya es oficial. Elon Musk compra Twitter tras abonar 44.000 millones de dólares y su primera decisión es despedir al CEO, CFO y equipo legal de la red social.

Las contraseñas son todavía muy empleadas, pero van perdiendo terreno. Desde hace años se intenta sustituir las contraseñas por otros métodos de autenticación que son más fáciles de usar, que no necesariamente más seguros dependiendo del caso.

Juegos gratis y ofertas. Nueva edición de nuestro especial de fin de semana donde encontrarás… eso mismo: juegos gratis y ofertas, un montón de ellas, seleccionadas para que no te compliques la vida deambulando por mil y un sitios y destacando Warhammer 40,000: Mechanicus gratis.

Obsidian 1.0 quiere ser tu segundo cerebro. Atento si no conocías a Obsidian y aún no has encontrado la aplicación de notas que satisfaga tus necesidades, porque quizás esta te haga ver las cosas de otra manera. Eso sí, hablamos de productividad profunda, de la que exige un compromiso por parte del usuario.

Corsair Katar Elite Wireless y Corsair MM700 RGB 3XL. La compañía estadounidense ha lanzado dos nuevos productos dentro de su catálogo de periféricos, un ratón inalámbrico para juegos que representa una evolución del Corsair Katar Pro Wireless y una alfombrilla de gran tamaño variante de la MM700 RGB Extended.

Cómo probar memorias RAM con Memtest86+ 6.0. La nueva versión llega nueve años después de la anterior versión mayor de la popular herramienta de memoria tras ser reescrita por completo para soportar hardware informático moderno como las nuevas memorias DDR5 y las últimas plataformas de Intel y AMD.

Teufel Supreme On: sonido y elegancia se dan la mano. Cuando sacamos estos auriculares de la caja nos encontramos ante un viejo conocido. La marca alemana no defrauda con sus diseños, siempre elegantes, con materiales de calidad y cuidados al detalle, sin dejar de lado el sonido, por supuesto.

Imprimir tu vida no será un problema gracias al HP Instant Ink. La impresión nos permite inmortalizar esos momentos únicos que marcan la diferencia en nuestro día a día, y convierte los recuerdos en algo tangible que podremos compartir con nuestros seres queridos. El servicio HP Instant Ink te va a ayudar.

