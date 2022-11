Los mejores contenidos de la semana en MC (CCCXXXV)

Cerramos la actualidad de la semana con el habitual resumen que publicamos el domingo donde incluimos los mejores contenidos que te hemos venido ofreciendo los últimos siete días.

Próximos lanzamientos: juegos noviembre 2022. Un especial mensual que te trae una amplia selección de los videojuegos para lanzamiento en noviembre que debes tener en cuenta. Hay de todos los géneros, para todos los gustos y para todas las plataformas, sean consolas o PCs.

AMD presenta las tarjetas gráficas Radeon RX serie 7000. AMD ha presentado la arquitectura RDNA3 y las Radeon RX 7900 XT y Radeon RX 7900 XTX, dos tarjetas gráficas que serán los modelos más potentes de la nueva generación del gigante de Sunnyvale para el mercado de consumo general.

Los mejores estrenos de cine en noviembre. Black Panther: Wakanda Forever, Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion, Mundo Extraño o el Pinocho de Guillermo del Toro son algunos de los estrenos de cine más esperados de los muchos que hay programados para este mes de noviembre.

10 sitios web para descargar libros electrónicos gratuitos. Obtener libros electrónicos gratuitos es posible siempre que sepas donde buscar y hay tantos que necesitarás vivir muchas vidas para poderlos leer. Son un complemento perfecto a las tiendas oficiales como la de eBooks Kindle de Amazon.

Nothing Ear (stick), análisis: cambian por dentro y por fuera. Los Nothing Ear en formato stick son la nueva generación de auriculares de la marca Nothing que siguen retorciendo conceptos de diseño para marcar la diferencia frente a la competencia.

Los mejores teclados Corsair para estas navidades. El teclado es uno de los periféricos más importantes de cualquier PC. Con él podemos interactuar de muchas formas con nuestro equipo, y es fundamental tanto para trabajar como para disfrutar de nuestros juegos favoritos.

Juegos gratis y ofertas. Nueva ronda de juegos gratis y ofertas en la que, como siempre, hay mucho de todo, y eso que solo seleccionamos lo más interesante, esta semana: ‘Warhammer: Vermintide 2’, ‘Rising Storm 2: Vietnam’, ‘Filament’, ‘Internet Cafe Simulator’.

Intel Arc: cuando intentas convencer a los convencidos. El regreso del gigante del chip al mercado de las gráficas dedicas, con una nueva primera generación que no ha terminado de cuajar, han devuelto los rumores de una nueva retirada repentina. Pero no, Intel seguirá intentándolo.

Las mejores ofertas de televisores para el Mundial de Qatar. PcComponentes tiene en marcha una promoción que hasta el 13 de noviembre ofrece ofertas en televisores, proyectores y barras de sonido con descuentos que alcanzan el 60%.

Netbot S40, el equilibrio perfecto. Netbot S40 se posiciona en la colección de robots aspiradores de CREATE como uno de los más vendidos, con una relación calidad/precio de lo más atractiva y multitud de funciones: aspira, barre, pasa la mopa y friega evitando obstáculos.

Cómo imprimir a todo color por menos de un euro al mes. El servicio HP Instant Ink ha revolucionado el mundo de la impresión basada en tinta porque se ha convertido en la manera más cómoda y barata de imprimir. Ya no tendrás que volver a preocuparte por la tinta y con un coste desde solo 0,99 euros al mes.

Otro contenido de MC que no debes perderte

Además de la selección anterior la semana ha dado para mucho y podemos destacar otros cuantos artículos que pensamos te van a gustar como:

Más artículos de TPNET que pueden interesarte

Si MC es el portal de consumo, seguro sabes que nuestra casa madre TPNET ofrece otros sitios web dedicados a empresas, profesionales, pymes y canal, además de los especializados en seguridad y Linux. Te dejamos con una selección de los mejores contenidos publicados que pueden ser de tu interés: