Todavía no se sabe ni el nombre ni la forma definitiva en la que HBO Max y Discovery+ se fusionarán en un único servicio, pero sí que Warner Bros Discovery -así se llama el ente resultante de la fusión empresarial, que esa es otra- ha reajustado sus planes para adelantar el estreno de la plataforma al menos en Estados Unidos.

La noticia viene a cuento de que Warner Bros. Discovery ha presentado sus datos fiscales para el tercer trimestre del año y, siguiendo la tendencia, no son buenos. Pero no solo por la situación específica de la compañía, sino porque el sector del VOD en general no atraviesa por un buen momento, si es que alguna vez lo hizo. Como muestra, las pérdidas de la recién formulada Lionsgate+, antes Starz, cuya desaparición ya está programada.

Volviendo con Warner Bros. Discovery, es en momentos como estos -la presentación de resultados- en los que mejor suelen recibirse los anuncios con ímpetu y ambición y así lo han hecho, adelantando la fecha de lanzamiento del nuevo servicio que reemplazará a HBO Max y Discovery+, combinándolos a su vez: si se esperaba para el verano que viene, llegará en primavera. Al menos, a Estados Unidos, cabe repetir.

Sin embargo, si adelantan su lanzamiento allí, es probable que lo hagan también en el resto de territorios en los que opera uno o los dos servicios. Así que lo mismo es en 2023 cuando la fusión de HBO Max y Discovery+ se materializan también a este lado del charco, y no en 2024, tal y como se había señalado hasta ahora.

Más allá de este adelanto se sabía todo lo que la compañía se ha afanado en reiterar con el propósito de contentar o cuando menos calmar a sus accionistas. Por ejemplo, que el servicio final subirá su precio, aunque tampoco han concretado nada al respecto. La cuestión es cuánto subirá, claro está; y si respetarán las ofertas de lanzamiento a las que se acogieron los usuarios aquí en Europa.

Pero eso no es todo en el seno de Warner Bros. Discovery, que sigue ajustándose el cinturón y tras las cancelaciones de los últimos meses, se acaban de dar dos más que afectan a la producción cinematográfica a televisiva, además, con dos nombres destacados como son Animales fantásticos y Westworld. Se acabó el recorrido de ambas, sí.

Warner Bros. Discovery termina con la saga basada en el universo de Harry Potter tras tres películas que han ido de mal en peor tanto en recaudación como en valoraciones y, de diferente forma harán lo mismo con Westworld, un drama de ciencia ficción de altos vuelos que ha tenido sus altibajos, pero que conservaba su buena recepción. No la suficiente para lo que cuesta, habrán pensado en Warner Bros. Discovery.