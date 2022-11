Si te interesa conocer los juegos gratis y ofertas más interesantes de la semana, estás en el sitio adecuado: una sección en la que nos encargamos de recoger puntualmente eso mismo. Que sí, que los juegos gratis casi siempre vienen de donde vienen y esto apenas funciona de recordatorio, pero ya es algo. Y luego están las ofertas. Al lío.

Juegos gratis

Y el lío comienza, ya lo sabes, por los juegos para PC que regalan semanalmente en Epic Games Store. Por lo general era siempre uno, pero de unas fechas a esta parte son dos.

Shadow Tactics: Blades of the Shogun

Sobran las presentaciones… o tal vez no, pues aun cuando Shadow Tactics: Blades of the Shogun es uno de los títulos de estrategia bélica más conocidos de su generación, uno basado en el Japón faudal que sigue haciendo las delicias de los aficionados. Puedes reclarmarlo gratis en Epic Games Store solo para Windows, eso sí. Si lo quieres también para Linux y Mac, está en Steam al 90% de descuento.

Alba: A Wildlife Adventure

El segundo juego gratis que encontrarás esta semana en Epic Games Store es un indie muy bien valorado llamado Alba: A Wildlife Adventure, un título «casual y reconfortante» de exploración y recolección apto para su disfrute por parte de toda la familia. Que no se diga que solo se puede jugar a matar. Puedes reclarmarlo en este enlace.

Juegos gratis de noviembre en Prime Gaming

Si tienes una suscripción de Amazon Prime cada mes te aguardan un montón de regalos en Prime Gaming, incluyendo varios juegos gratis que te regala Amazon, pero que tendrás que reclamar en diferentes plataformas. De ahí este amistoso recordatorio. Los juegos gratis de noviembre son:

Fallout: New Vegas Ultimate Edition en GOG.

en GOG. WRC 9 en Amazon Games.

en Amazon Games. Indiana Jones and the Last Crusade en Amazon Games.

en Amazon Games. Whispering Willows en Amazon Games.

en Amazon Games. Last Day of June en Legacy Games.

en Legacy Games. Etherborn en Legacy Games.

en Legacy Games. Facility 47 en Legacy Games.

Recuerda: tienes hasta final de mes para reclamar todos estos juegos gratis en Prime Gaming, entre otros contenidos.

Ofertas

Esta nueva entrega de la sección es tradicional donde las haya y el aparatado de ofertas lo comenzamos igualmente por donde siempre, por donde más vale la pena hacerlo…

Ofertas en Humble Store

Y es que si eres coleccionista -aunque sea digital- y te gusta tener todo lo que compras a buen recaudo, las compras en la Humble Store te garantizan eso, que no es poco actualmente. Además, suelen tener muy buenas ofertas.

Lovers X Fighters . Promoción para los amantes del haz la paz, pero también la guerra… a mamporros si es preferible con descuentos de hasta el 90% en títulos como Street Fighter o Mortal Kombat, pero también Cat Quest, Deponia… una mescolanza importante, sí.

. Promoción para los amantes del haz la paz, pero también la guerra… a mamporros si es preferible con descuentos de hasta el 90% en títulos como Street Fighter o Mortal Kombat, pero también Cat Quest, Deponia… una mescolanza importante, sí. Curve Games . Promoción del distribuidor con títulos al 90% de descuento, incluyendo algunos indies bien conocidos: la serie Stealth Inc., Hotshot Racing, The Ascent…

. Promoción del distribuidor con títulos al 90% de descuento, incluyendo algunos indies bien conocidos: la serie Stealth Inc., Hotshot Racing, The Ascent… The Fall VR. Promoción para otoño para los aficionados a la realidad virtual con descuentos de hasta el 90% en una variedad de títulos de todo tipo, tanto indie como lanzamientos populares.

Ofertas en Steam

Por supuesto, si de ofertas hablamos, no puede faltar el vistazo a Steam, porque sin Steam lo tendríamos un poco más crudo todo.

25th Going POSTAL. Promoción para celebrar el veinticinco aniversario del inciio de la franquicia POSTAL, por lo que si te gusta la ultraviolencia al estilo cartoon, no dejes de pasarte por Steam, donde tienes descuentos de hasta el 90%.

Y ahora, una breve selección de títulos a los que merece mucho la pena jugar si aún no lo has hecho y que encontrarás a buen descuento en Steam:

Ofertas en GOG

Vuelven las buenas ofertas a GOG con varias promociones en marcha entre las que destacan…:

Made in Poland . Promoción… ¿a que no te lo imaginas? Pues eso: un montón de juegos con descuentos de hasta el 90% en títulos made in Poland entre los que, para no resultar tan previsibles, no está The Witcher.

. Promoción… ¿a que no te lo imaginas? Pues eso: un montón de juegos con descuentos de hasta el 90% en títulos made in Poland entre los que, para no resultar tan previsibles, no está The Witcher. The Grand RPG Sale. Promoción de las viejas conocidas, pero que siempre vienen bien para complatar colecciones de franquicias clásicas como Bladur’s Gate o Neverwinter Nights, o más modernas pero con el mismo perfil, véase Pillars of Eternity y otras, al mejor precio.

Novedades en oferta

Seguimos recogiendo los lanzamientos de noviembre que pillamos en oferta y de los cuales pudes pillar en descuento los siguientes:

Ofertas en GeForce NOW

Si te gusta el servicio de juegos por streaming de NVIDIA, acaba de salir una oferta que quizás te interese: 6 meses de la suscripción prioritaria por 29,99 euros, o lo que es lo mismo, un descuento del 50% que puedes contratar en este enlace. Ojo: oferta válida hasta el 20 de noviembre. Aquí tienes las novedades de noviembre en GeForce NOW.

Ofertas para consolas

Para rastrear las mejores ofertas en consolas, pásate por las respectivas secciones de cada tienda: