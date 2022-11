Los mejores contenidos de la semana en MC (CCCXXXVI)

Una semana más, cerramos el escrutinio de la actualidad con el recopilatorio de los mejores contenidos que hemos publicado a lo largo de los últimos siete días. Tanto si has estado desconectado de la actualidad, como si no has dejado de estar sumergido en la misma, te contamos con qué debes quedarte de lo ocurrido estos últimos días.

El anuncio tecnológico de la semana es, sin duda, el de los procesadores EPYC de cuarta generación, la plataforma de AMD dirigida a servidores y centros de datos y, por lo tanto, la que será responsable de motorizar muchos de los servicios online que empleamos en nuestro día a día. Mejoras en rendimiento y eficiencia alrededor de Zen 4.

Tradicionalmente, el Black Friday se celebraba el último viernes de noviembre. Sin embargo y con los años, muchas tiendas lo han convertido en todo un mes de ofertas, algunas de ellas muy destacables. Ahora bien, como siempre es importante separar el polvo de la paja, y a eso nos hemos dedicado, para hacerte una primera propuesta de las mejores ofertas que puedes encontrar estos días, junto con algunos consejos para tus compras.

Apple presentaba los iPad 2022 hace unas pocas semanas, y ya hemos podido probar, muy a fondo, esta décima generación de la tablet que abrió las puertas, allá por 2010, a uno de los hitos más importantes de lo que se ha dado en llamar la era post-PC. Chip A14 Bionic, hasta 256 gigabytes de almacenamiento, un nuevo y atractivo diseño… ¿estará a la altura? Te lo contamos al detalle, punto por punto, para que despejes todas tus dudas.

Es nuestra más fiel compañera de batallas y, sin embargo, en muchas ocasiones no le prestamos ni la más mínima atención. Hablo, por supuesto, de la mesa frente a la que nos sentamos cada vez que utilizamos el PC. Hemos probado la Newskill Belenor, una propuesta con una relación calidad-precio muy equilibrada y que ha dado la talla en todas nuestras pruebas. Te lo contamos a fondo.

Twitter vive, desde la llegada de Elon Musk a su dirección, en un tremendo caos, lo que está empujando a muchos usuarios a plantearse alguna alternativa a la red social del pajarito. Una de las opciones más repetidas es Mastodon, semejante en funcionamiento a Twitter pero de código abierto y descentralizada. Te contamos todas las particularidades de Mastodon y cómo dar el salto y escapar del incendio permanente en el que se ha convertido Twitter.

Ahora bien, tras unas cuantas horas sentado frente al ordenador, hay que compensar con una buena dieta y algo de deporte. Para controlar nuestra evolución en este sentido, hemos probado la báscula SPC Atenea Fit Pro, el disposivo perfecto para comprobar que vamos por el buen camino.

Después de más de un año tortuoso en lo referido a las tarjetas gráficas, en poco tiempo hemos visto bajar sus precios, la reposición de stock en los minoristas, el desembarco de Intel en este mercado y la presentación de las nuevas generaciones de AMD y NVIDIA. En estas nuevas y sensacionales circunstancias, te contamos cuales son las mejores tarjetas gráficas para jugar en 1080p, 1440p y 2160p en relación precio-rendimiento.



Y para completar el círculo, ¿qué mejor que una buena sesión de sofá, peli y mantita? Como cada semana, te contamos todos los estrenos de las principales plataformas de streaming, para que de un solo vistazo sepas si hay nueva temporada de tu serie favorita, su el director que tanto te gusta ha estrenado nueva peli, novedades para los más peques de la casa y mucho más.

¿Prefieres las opciones de ocio más activas? No hay problema, porque también te ofrecemos nuestro resumen semanal de juegos gratuitos y ofertas destacables. Steam, Epic Games y otras tiendas digitales, y también las mejores ofertas para los últimos lanzamientos en tiendas de códigos para que, sea lo que sea a lo que quieras jugar, puedas hacerlo por tan pocos euros como sea posible.

Sabes que el mundo del motor también nos encanta, y que probamos nuevos modelos de manera habitual. En esta ocasión hemos podido analizar en profundidad el nuevo Opel Astra 2022 PHEV, la más reciente renovación de un ya clásico que empezó a comercializarse hace ya 31 años, en 1991 y que desde entonces, con ya seis generaciones a sus espaldas, sigue siendo un superventas de la marca alemana.

La publicidad encubierta es un gran problema en redes sociales y plataformas de contenidos, un problema que afecta especialmente a los menores y que, desde julio, está regulada por Ley. El popular youtuber Sezar Blue se ha lanzado a una campaña de denuncia que ha puesto en el ojo del huracán a la comunidad foodie. Hemos hablado con él y te explicamos la situación y todas sus implicaciones.

