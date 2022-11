¿Qué juegos llegan a GeForce NOW en noviembre?

La lista de juegos compatibles con GeForce NOW, el servicio de juego en la nube de NVIDIA se va volviendo, mes tras mes, más y más inabarcable. Superados ya con holgura los 1.400 títulos que se pueden jugar en la plataforma, la tecnológica no levanta el pie del acelerador, haciendo que cada vez esté más cerca el hito de los 1.500, que al ritmo actual tardará bastante poco en alcanzarse. No están todos los que son, pero sin duda son todos los que están… y cada día son más.

Recordemos que GeForce NOW es el servicio de NVIDIA que permite jugar desde múltiples tipos de dispositivos (ordenadores, smartphones, tablets, televisores, etcétera) a aquellos títulos compatibles con el mismo que hayas adquirido en alguna de las principales tiendas digitales. Una fórmula perfecta, pues de este modo el juego siempre será de tu propiedad, y podrás jugarlo de manera local en tu PC siempre que quieras. Pero también podrás disfrutarlo en esos otros dispositivos, aunque ni sus componentes ni sus prestaciones sean las que necesitaría para ejecutarse de manera local.

Esto, además, también tiene aplicación en el propio PC. Ya sea porque las especificaciones técnicas del mismo se encuentran por debajo de las requeridas por el juego (ya sea con sus ajustes al mínimo o al contrario, si quieres disfrutar de modos gráficos extremos para los que tu equipo se queda corto), si normalmente puede ejecutarlo sin problemas pero en ese momento lo estás empleando para otra tarea (de fondo, claro) que requiere de buena parte de su capacidad de proceso, etcétera.

GeForce NOW ofrece tres niveles de acceso. El primero es totalmente gratuito y te permite probar, en primera persona, la velocidad y fiabilidad del mismo. Eso sí, los modos gráficos están desactivados, la duración de las sesiones de juego está limitada y, si concurren muchos usuarios de manera simultánea, probablemente tendrás que esperar unos minutos hasta poder empezar a jugar. No obstante, y como comentaba anteriormente, es una gran opción tanto para probar el servicio, como para los usuarios que no puedan permitirse el pago de la suscripción a los niveles superiores.

A continuación se encuentra la cuenta prioritaria. Con un precio mensual de 9,99 euros, que en su modalidad semestral se traduce en 49,99 euros (dicho de otra manera, te ahorras un mes), y que como te contábamos hace unos días, todavía está de oferta especial de Halloween, por tan solo 29,99 euros el primer semestre. En este nivel los modos gráficos avanzados (DLSS, trazados de rayos, etcétera) sí que están disponibles, tienes acceso prioritario al servicio (es decir, no hay esperas) y las sesiones de juego pueden extenderse hasta las seis horas.

Y en el tope de gama nos encontramos con las cuentas RTX 3080. Estas cuentan con un servidor exclusivo, equipado con tarjetas gráficas GeForce RTX 3080 y procesadores AMD Threadripper, que permiten escalar la experiencia gráfica a un nivel incontestable, y que queda muy lejos de lo que pueden proporcionar la mayoría de los ordenadores domésticos. En este caso, además, cada sesión de juegos puede llegar a durar hasta ocho horas.

Lanzamientos en GeForce NOW en noviembre

Pero bueno, seguro que estás deseando saber qué juegos se sumarán a la lista de títulos compatibles durante este mes, ¿verdad? Pues empecemos con los que lo hacen hoy mismo. Son los siguientes:

Against the Storm (Epic Games y nuevo en Steam)

Horse Tales: Emerald Valley Ranch (Nuevo en Steam)

Space Tail: Every Journey Leads Home (Nuevo en Steam)

The Chant (Nuevo en Steam)

The Entropy Centre (Nuevo en Steam)

WRC Generations — The FIA WRC Official Game (Nuevo en Steam)

Filament (Gratis en Epic Games)

STAR OCEAN THE DIVINE FORCE (Steam)

PAGUI (Steam)

RISK: Global Domination (Steam)

Total War: THREE KINGDOMS (Steam)

Como ya sabes, el jueves es el día elegido por la compañía para ampliar el catálogo, y aunque todavía no se ha hecho pública la lista completa de todos los que se presentarán este mes, sí que tenemos una selección de los mismos a modo de adelanto, que nos muestra que, como decía al principio, el pie sigue firme en el acelerador:

The Unliving (Nuevo en Steam, 7/11)

TERRACOTTA (Nuevo en Steam y Epic Games, 7/11)

A Little to the Left (Nuevo en Steam, 8/11)

Yum Yum Cookstar (Nuevo en Steam, 11/11)

Nobody — The Turnaround (Nuevo en Steam, 17/11)

Goat Simulator 3 (Nuevo en Epic Games, 17/11)

Evil West (Nuevo en Steam, 22/11)

Colortone: Remixed (Nuevo en Steam, 30/11)

Warhammer 40,000: Darktide (Nuevo en Steam, 30/11)

Heads Will Roll: Downfall (Steam)

Guns Gore and Cannoli 2 (Steam)

Hidden Through TIme (Steam)

Cave Blazers (Steam)

Railgrade (Epic Games)

The Legend of Tianding (Steam)

