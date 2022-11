Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, Disney+… Y ya ves con qué plan estamos, con Los entresijos de la FIFA de por medio; pero no te asustes, que hay estrenos de todo tipo y destacamos unos cuantos, además del que se adelanta en el titular.

Netflix

Comenzamos el repaso semanal con Netflix, que es donde se estrena Los entresijos de la FIFA, pero también muchos otros contenidos, de los cuales solo destacamos un par. No obstante, por ahí hay novedades muy esperadas, como la nueva temporada de The Crown, la serie estrella de la plataforma.

Los entresijos de la FIFA es el contenido destacado de esta semana, sí, y si no es nada habitual que destaquemos documentales, lo es mucho menos que sean deportivos, porque el motor de esta sección es el ocio, el entretenimiento y cuanto más mainstream sea, mejor. Pero sin deportes. Mucho menos fútbol, un fenómeno con muchas caras, muchas de ellas negativas. Sin embargo, a poco más de una semana para que empiece el Mundial de Qatar, merece la pena hacerle eco a una miniserie documental como esta que trae Netflix.

Dice la sinopsis de Los entresijos de la FIFA: «Desde luchas de poder hasta cuestiones de política mundial: un análisis de la FIFA revela su accidentada historia… y qué necesita un país para albergar un Mundial». Y podríamos dejarlo ahí, porque en apenas un par de líneas resume el contenido de la serie, a pesar de que es difícil que un documental de tan solo cuatro capítulos recoja toda la podredumbre que arrastra el mundo del fútbol, con la FIFA como organización rectora de trasfondo mafioso.

De hecho, mientras que Los entresijos de la FIFA es por un lado valiente, por el otro no descubre nada que no se supiera ya; se queda muy corto en algunos aspectos y, por el contrario, se hace un poco más largo de lo deseable. Pero lo que importa no es el resultado, sino el momentum, y es que es el momento de plantarse y, por muy aficionado que sea uno, rechazar lo que es una vergüenza siniestra, como es la celebración de un campeonato mundial en un país como Qatar.

Por muchísimas razones que no puedo exponer aquí porque no es el espacio adecuado, el Mundial de Qatar no solo representa aunque sea de manera implícita la corrupción de la FIFA: es todo un espejo en el que reflejar la hipocresía de un Occidente volcado de cara a la galería en la defensa de los derechos humanos, pero servil y rastrero a poco que se rasque la superficie. En resumen, en Los entresijos de la FIFA encontrarás un poco -¡solo un poco!- del por qué hay que boicotear el Mundial de Qatar.

Ahora sí, en un apartado mucho más lúdico al tiempo de inusual, Netflix ha estrenado esta semana Triviaverso, un juego de trivial interactivo que no está nada mal. En serio: es muy sencillo, pero tiene un montonazo de preguntas chulas, adaptadas a las distintas regiones en las que opera el servicio (al menos en lo que a España respecta) y aunque el tráiler está en inglés, el juego está traducido al castellano. Lo puedes juegar con ratón, con teclado, con el mando de la tele… En solitario o a dobles. Muy curioso.

Más contenidos exclusivos:

El Estado de Alabama contra Brittany Smith. «Este documental cuenta la desgarradora historia de una mujer que intentó acogerse a la ley de defensa propia del estado de Alabama tras matar a su brutal agresor.»

«Este documental cuenta la desgarradora historia de una mujer que intentó acogerse a la ley de defensa propia del estado de Alabama tras matar a su brutal agresor.» El dragón de papá . «Un niño abandona la ciudad de Siempregris para viajar a la misteriosa Isla Salvaje, donde encuentra animales feroces… y un amigo extraordinario.»

. «Un niño abandona la ciudad de Siempregris para viajar a la misteriosa Isla Salvaje, donde encuentra animales feroces… y un amigo extraordinario.» La bala perdida 2 . «Después de lavar su nombre, el brillante mecánico Lino solo tiene un objetivo en mente: vengarse de los dos policías corruptos que mataron a su hermano y a su mentor.»

. «Después de lavar su nombre, el brillante mecánico Lino solo tiene un objetivo en mente: vengarse de los dos policías corruptos que mataron a su hermano y a su mentor.» La captura del enfermero asesino . «Este documental revela cómo probaron los investigadores que Charles Cullen, un enfermero de la UCI, mataba a sus pacientes… y lo cerca que estuvo de salir impune.»

. «Este documental revela cómo probaron los investigadores que Charles Cullen, un enfermero de la UCI, mataba a sus pacientes… y lo cerca que estuvo de salir impune.» La familia Claus 2 . «El único trabajo de Papá Noel es repartir regalos. Pero justo cuando Jules debe sustituir a su abuelo, recibe la carta de una niña con un deseo navideño muy especial.»

. «El único trabajo de Papá Noel es repartir regalos. Pero justo cuando Jules debe sustituir a su abuelo, recibe la carta de una niña con un deseo navideño muy especial.» La monja guerrera (T2). «Una joven huérfana despierta en una morgue y descubre que una secta secreta de monjas cazademonios le ha conferido superpoderes. Es la elegida: la portadora del halo.»

(T2). «Una joven huérfana despierta en una morgue y descubre que una secta secreta de monjas cazademonios le ha conferido superpoderes. Es la elegida: la portadora del halo.» La peli del fútbol . «Cuatro jóvenes fanáticos del fútbol hacen piña para ayudar a sus ídolos a recuperar sus habilidades cuando un malvado científico les arrebata su talento.»

. «Cuatro jóvenes fanáticos del fútbol hacen piña para ayudar a sus ídolos a recuperar sus habilidades cuando un malvado científico les arrebata su talento.» Lilet Never Happened . «Una niña tremendamente decidida se enfrenta a la explotación en cada esquina de las calles de Manila. Una trabajadora social la ayuda a soñar con una vida mejor.»

. «Una niña tremendamente decidida se enfrenta a la explotación en cada esquina de las calles de Manila. Una trabajadora social la ayuda a soñar con una vida mejor.» Los apocalipsis del pasado (T1). «El periodista Graham Hancock viaja por el mundo buscando pruebas de la existencia de misteriosas civilizaciones perdidas que se remontan a la última Edad de Hielo.»

(T1). «El periodista Graham Hancock viaja por el mundo buscando pruebas de la existencia de misteriosas civilizaciones perdidas que se remontan a la última Edad de Hielo.» Monica, O My Darling . «Un experto en robótica se involucra en un plan de asesinato cuando su aventura con una mujer da un giro inesperado. Pero nada, ni siquiera la muerte, es lo que parece.»

. «Un experto en robótica se involucra en un plan de asesinato cuando su aventura con una mujer da un giro inesperado. Pero nada, ni siquiera la muerte, es lo que parece.» Navidad de golpe. «Tras perder la memoria en un accidente de esquí, una heredera mimada acaba al cuidado de un viudo sin suerte y su hija durante las Navidades.»

«Tras perder la memoria en un accidente de esquí, una heredera mimada acaba al cuidado de un viudo sin suerte y su hija durante las Navidades.» Neal Brennan: Blocks . «En este monólogo sobre su vida, Neal Brennan habla de cosas como la extraña relación que tienen los humanos con los perros o qué pasa cuando sales con una modelo.»

. «En este monólogo sobre su vida, Neal Brennan habla de cosas como la extraña relación que tienen los humanos con los perros o qué pasa cuando sales con una modelo.» Quédate . «Cuando su novia le deja de repente, Semih trata de encontrar respuestas sobre su relación. Pero pronto se ve forzado a enfrentarse a lo que tanto tiempo había ignorado.»

. «Cuando su novia le deja de repente, Semih trata de encontrar respuestas sobre su relación. Pero pronto se ve forzado a enfrentarse a lo que tanto tiempo había ignorado.» The Crown (T5). «Esta serie de ficción, inspirada en hechos reales, recrea la historia de Isabel II del Reino Unido y los sucesos políticos y personales más relevantes de su reinado.»

(T5). «Esta serie de ficción, inspirada en hechos reales, recrea la historia de Isabel II del Reino Unido y los sucesos políticos y personales más relevantes de su reinado.» Zac Efron: Con los pies en la tierra (T2). «El actor Zac Efron visita muchos países junto a Darin Olien, experto en salud y bienestar, en un programa de viajes que busca formas de vivir saludables y sostenibles.»

(T2). «El actor Zac Efron visita muchos países junto a Darin Olien, experto en salud y bienestar, en un programa de viajes que busca formas de vivir saludables y sostenibles.» ¿¡Soy lo bastante negro para ti!? «El historiador y crítico cultural Elvis Mitchell analiza el cine afroamericano desde sus orígenes hasta la revolución de las influyentes películas de los años 70.»

Entra en catálogo:

Archer (T12)

Deus Ex Machina

Dos padres por desigual

El señor de la guerra

Eldorado

Eric Clapton – The 1970s Review

Identidad borrada

Kika Superbruja y el libro de hechizos

Kika Superbruja: El viaje a Mandolán

HBO Max

Continuamos el repaso semanal con la oferta de HBO Max, que es escasa, pero está bien nutrida, al menos en lo que a lanzamientos llamativos se refiere.

Dirigida por Olivia Wilde (House, Tron: Legacy) y protagonizada por Florence Pugh (Viuda negra, Midsommar), Harry Styles (Dunkerque) y Chris Pine (Star Trek, Wonder Woman), No te preocupes, querida se estrenó en cines a finales de septiembre precedida por una polémica que a punto estuvo de sepultarla. El resultado, una paso por cines con más pena que gloria y una recepción por parte de la crítica especializada muy desigual. Pero un estreno destacado, si tienes HBO Max.

The English es más particular si cabe, y es que esta miniserie protagonizada por Emily Blunt (El regreso de Mary Poppins, Al filo del mañana) no tiene parangón. Se trata de un wéstern en clave de drama con un soldado indio resabiado, una mujer empoderada con ganas de venganza… Y lo que es mejor, está bastante bien, al menos en su arranque. Pero si hay algo que es de locura, es que es una producción original de la BBC y Amazon Studios… que se estrena en HBO Max (hasta el logo de «Amazon Original» sale al principio de cada capítulo).

Entra en catálogo:

Abracadabra

Black Mass: Estrictamente criminal

Cinco lobitos

C’est la vie

Chocolat

Doraemon y los siete magos

El rito

Hey Duggee(T2)

Jack, el cazagigantes

Looney Tunes Cartoons (T3)

Mortal Kombat

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video también tiene sus propios estrenos, aunque el original más destacado de la semana, la comedia romántica Mamíferos, es tan mala que destacamos en su lugar…

Si prefieres a Chris Pine (Star Trek, Wonder Woman) en un rol protagonista, El contratista es una peli exclusiva de Prime Video en la que el actor californiano retoma las historias de acción y conspiraciones (él fue el último en encarnar a Jack Ryan en la gran pantalla). La crítica le está dando más palos que abrazos, pero te va a bastar con ver ekl tráiler para saber si te va a gustar o no.

Más contenidos exclusivos:

Mamíferos . «En esta comedia negra dramática del premiado autor Jez Butterworth, salen a la luz revelaciones y secretos a medida que se muestra la complejidad del matrimonio moderno y la fidelidad.»

. «En esta comedia negra dramática del premiado autor Jez Butterworth, salen a la luz revelaciones y secretos a medida que se muestra la complejidad del matrimonio moderno y la fidelidad.» Ritmo de otoño (Autumn Beat) . «Los hermanos Tito y Paco, nacidos en Milán, tienen el mismo sueño: abrirse paso en el mundo del rap y que su voz por fin sea escuchada.»

. «Los hermanos Tito y Paco, nacidos en Milán, tienen el mismo sueño: abrirse paso en el mundo del rap y que su voz por fin sea escuchada.» Savage X Fenty Show: Vol. 4 . «El Savage X Fenty Show Vol. 4 de Rihanna, ganador de un Emmy, es un seductor festival de moda que combina estilo, baile y música con la hipnótica esencia de naturaleza nocturna.»

. «El Savage X Fenty Show Vol. 4 de Rihanna, ganador de un Emmy, es un seductor festival de moda que combina estilo, baile y música con la hipnótica esencia de naturaleza nocturna.» True Story España (T1). «Antonio Orozco, Pepe Reina, Martita de Graná, Lola Indigo, Julio Iglesias Jr. y Paula Echevarría acuden al bar de True Story España para compartir con Ana Morgade y Arturo Valls su anécdota más increíble pero real, recreada en una ficción cómica con un sorprendente elenco de actores.»

Entra en catálogo:

A grito herido

Ali

Armado. La gran conspiración americana

Big Bad Wolves

El club de los jóvenes multimillonarios

El último Sharknado: Ya era hora

En estado de Shock

Everybody Loves Raymond (T1)

Jane Eyre

La caída

La cena de los acusados

La gran mentira

La novena puerta

Nip/Tuck (Serie completa)

Se nos fue de las manos

Silvio (y los otros)

The Quantum Terror

Un bebé a bordo

Veronica Mars (Serie completa)

Vincere

Apple TV+

Apple TV+ vuelve con la nueva temporada de una de sus comedias más aplaudidas, Mythic Quest, al tiempo que estrena una nueva antología de ciencia ficción para el público más familiar, Interruptores.

Contenidos exclusivos:

Interruptores (T1). «En esta serie antológica de ciencia ficción, la curiosidad conduce al caos cuando los estudiantes de un futuro cercano experimentan sucesos misteriosos.»

(T1). «En esta serie antológica de ciencia ficción, la curiosidad conduce al caos cuando los estudiantes de un futuro cercano experimentan sucesos misteriosos.» Mythic Quest (T3). «Conoce al equipo detrás del videojuego multijugador más grande de todos los tiempos. En una empresa con la misión de construir mundos, moldear héroes y crear leyendas, las batallas más difíciles no se libran en el juego sino en la oficina»

Disney+

Por último, Disney+ trae sus cosillas, pero todo un poco deslavazado. Para los más peques, nueva serie de cortos de Zootrópolis.

Más contenidos exclusivos:

Fire or Love . «Un fatídico triángulo amoroso entre los intrépidos científicos franceses Katia y Maurice Krafft y sus amados volcanes.»

. «Un fatídico triángulo amoroso entre los intrépidos científicos franceses Katia y Maurice Krafft y sus amados volcanes.» La venganza de los otros (T1). «Un chico cae y muere en el instituto, pero Ok Chanmi no cree que su hermano mellizo Park Wonseok se suicidase. Chanmi se traslada al instituto de su hermano, el instituto Yongtan, y conoce a Ji Sooheon, testigo de la muerte de su hermano.»

(T1). «Un chico cae y muere en el instituto, pero Ok Chanmi no cree que su hermano mellizo Park Wonseok se suicidase. Chanmi se traslada al instituto de su hermano, el instituto Yongtan, y conoce a Ji Sooheon, testigo de la muerte de su hermano.» Que Dios no lo permita . «Un limpiapiscinas de Miami se ve envuelto en una aventura de siete años con una encantadora mujer más mayor y su esposo, el presidente de la Iglesia Evangélica y partidario de Trump, Jerry Falwell Jr.»

. «Un limpiapiscinas de Miami se ve envuelto en una aventura de siete años con una encantadora mujer más mayor y su esposo, el presidente de la Iglesia Evangélica y partidario de Trump, Jerry Falwell Jr.» Robo mundial (T1). «Lucho está destrozado después de gastarse todos sus ahorros para llevar a su hijo a ver la Copa Mundial y que descalifiquen a su país, Argentina, fanático del fútbol, por una sanción.»

(T1). «Lucho está destrozado después de gastarse todos sus ahorros para llevar a su hijo a ver la Copa Mundial y que descalifiquen a su país, Argentina, fanático del fútbol, por una sanción.» Tatami Time Mahcine Blues (T1). «Es 12 de agosto. Cuando el mando a distancia del único aparato de aire acondicionado de la casa se estropea al caerle un refresco encima, “I” idea un plan para volver al día anterior en una máquina del tiempo y recuperarlo antes de que se rompa.»

(T1). «Es 12 de agosto. Cuando el mando a distancia del único aparato de aire acondicionado de la casa se estropea al caerle un refresco encima, “I” idea un plan para volver al día anterior en una máquina del tiempo y recuperarlo antes de que se rompa.» Zootrópolis+ (T1). «Regresa a la trepidante metrópolis animal de Zootrópolis con una serie de cortometrajes que se sumergen en la vida de los personajes más fascinantes de la oscarizada película».

Entra en catálogo: