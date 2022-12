Los 10 juegos con mejores gráficos y factura técnica de 2022

Estamos en la recta final de 2022, y para celebrarlo quiero compartir con vosotros este artículo especial donde vamos a descubrir los 10 juegos con mejores gráficos que han llegado este año. No os voy a mentir, hacer esta selección ha sido muy complicado porque la lista de títulos con unos gráficos sobresalientes que hemos podido disfrutar este año ha sido enorme, y porque reducirla a diez nos obliga a dejar fuera títulos que también rayan a un gran nivel.

Durante este año hemos podido ver de una manera todavía más clara que los desarrollos intergeneracionales, que parten de las limitaciones de Xbox One y PS4, han lastrado todavía más la calidad gráfica y el acabado técnico de los grandes lanzamientos triple A, aunque por suerte también se ha producido un importante auge del trazado de rayos, y poco a poco se ha incrementado la llegada de títulos exclusivos de la generación actual.

A la hora de elegir no solo he tenido en cuenta la calidad gráfica de cada título, también he valorado el acabado técnico en general y la optimización, dos claves que al final también son muy importantes, ya que nada sirve dar forma a un juego con una calidad gráfica enorme si al final acaba siendo un correpasillos mal optimizado que presenta problemas constantes. En este sentido, The Callisto Protocol sería un buen ejemplo mala optimización y de linealidad.

Como siempre, tened en cuenta que por mucho que intentemos adoptar un criterio lo más objetivo posible a la hora de elegir estos juegos es inevitable que entre en juego algo de subjetividad, así que os animo a que nos dejéis en los comentarios otros juegos que, en vuestra opinión, deberían de haber entrado en esta lista, y a que nos contéis por qué. Sin más preámbulos, entramos en materia.

Juegos con mejores gráficos de 2023

Elden Ring

Un título que no necesita presentación y que no solo es uno de los juegos con mejores gráficos de 2023, también ha sido el ganador indiscutible en los «The Game Awards«. En su lanzamiento este título estuvo acompañado de una cierta polémica por los problemas de rendimiento, y de stuttering, que presentaba, pero estos fueron resueltos con algunos parches y acabó quedando en un estado bastante bueno.

No es demasiado exigente a nivel de hardware, se deja jugar bien incluso en equipos modestos, y tiene una calidad gráfica muy buena, tanto que en muchos aspectos marca un importante avance frente a lo que vimos en Dark Souls III. From Software supo resolver con acierto el salto a un enfoque de tipo mundo abierto, y a pesar de que se trata de un juego de transición intergeneracional puso el listón muy alto.

Personalmente destacaría el buen trabajo de From Software con el modelado de los personajes, la espectacularidad de los hechizos, la distancia de renderizado en PC, el nivel de detalle de los escenarios y las excelentes transiciones entre el día y la noche. En conjunto, estamos ante uno de los juegos de rol de acción con mejores gráficos que existen a día de hoy, aunque es una lástima que todavía no haya recibido el soporte de trazado de rayos, como prometió From Software.

Requisitos mínimos de Elden Ring

Windows 10 como sistema operativo (64 bits).

Procesador Intel Core i5-8400 (6 núcleos y 6 hilos) o AMD Ryzen 3 3300X (4 núcleos y 8 hilos).

12 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 1060 de 3 GB o Radeon RX 580 de 4 GB.

Soporte de DirectX 12 con funciones 12_0. Las GeForce GTX 900 soportan funciones 12_1, las GTX 700 se limitan a 11_1. En el caso de AMD, las Radeon HD 7000 también se limitan a las funciones 11_1, así que necesitaríamos, al menos, una RX 200.

60 GB de espacio libre.

Dying Light 2

No os voy a mentir, este juego me dejó sensaciones enfrentadas, y es que al final llegó al mercado con un enfoque distinto al que mostró Techland en las primeras demostraciones técnicas. Los cambios en la paleta de colores tampoco me parecieron acertados, ya que rompieron el toque oscuro, tétrico y sucio que cabe esperar de un mundo posapocalíptico y le dieron un toque más vivo.

A pesar de todos esos cambios, y de las limitaciones que impuso su desarrollo como un juego de transición intergeneracional, Dying Light 2 tiene una ambientación muy cuidada, recrea a la perfección una ciudad rica en detalle que podemos explorar con total libertad, hace un uso fantástico del trazado de rayos, tanto que este marca una gran diferencia en términos de calidad gráfica, y juega de una manera increíble con las transiciones de día y noche y con los efectos climáticos (el efecto que produce la lluvia es una delicia y transforma por completo el juego).

Es un título muy exigente a nivel de hardware, eso es imposible negarlo, pero lo compensa ofreciendo un soporte excelente de las principales tecnologías de reescalado y reconstrucción de la imagen, lo que hace que al final acabe resultado asequible incluso en configuraciones de gama media de hace unos años. Si os gusta el género, es una experiencia que no os debéis perder.

Requisitos mínimos de Dying Light 2

Windows 7.

Procesador Intel Core i3-9100 (cuatro núcleos, cuatro hilos) o Ryzen 3 2300X (cuatro núcleos, cuatro hilos).

8 GB de RAM.

GeForce GTX 1050 Ti o Radeon RX 560 con 4 GB de VRAM.

60 GB de espacio libre.

Ghostwire Tokyo

Uno de los juegos que esperaba con más ganas, y uno de los que más me impresionó en ambientación y en calidad gráfica, aunque en términos de jugabilidad acaba siendo demasiado repetitivo. En este artículo valoramos principalmente el acabado técnico y la calidad gráfica, así que ese detalle no influye, pero he querido dejarlo claro para que lo tengáis en cuenta.

Ghostwire Tokyo es un título exclusivo de la generación actual, puesto que solo llegó a PS5 y PC, y esto se deja notar en muchos aspectos que ya os conté en mi análisis técnico. El grado de detalle que presenta la ciudad de Tokio, la calidad de las texturas y la complejidad de la geometría, unido a la amplitud de los escenarios y al excelente nivel que presentan tanto los efectos de iluminación como las sombras lo colocan en un nivel que habría sido imposible alcanzar en un título de transición generacional.

Mención especial merece el excelente uso que hace también del trazado de rayos, una tecnología muy exigente que en este título se aplica tanto a iluminación como a sombras y reflejos, y eleva la calidad gráfica de Ghostwire Tokyo a otro nivel. Es muy exigente, pero el soporte de tecnologías de reescalado nos permite mejorar el rendimiento y hace que sea más asequible incluso con trazado de rayos activado.

Requisitos mínimos de Ghostwire Tokyo

Windows 10.

Procesador Intel Core i7-4470K o Ryzen 5 1500X.

12 GB de RAM.

GeForce GTX 1060 de 6 GB o Radeon RX 580 de 8 GB.

20 GB de espacio libre en un SSD.

Horizon Forbidden West

Es uno de los exclusivos más importantes de PS4 y PS5, y también es uno de los juegos con mejores gráficos de 2023 a pesar de que tiene muchos puntos de contacto con Horizon Zero Dawn. Los puntos de contacto son claros, y a priori pueden hacernos pensar que no se ha producido una evolución importante frente a dicha entrega, pero cuando lo miramos «con el ojo experto» nos damos cuenta de que en realidad ocurre todo lo contrario.

Horizon Forbidden West luce de maravilla en la versión para PS5, y trae mejoras gráficas que afectan a aspectos tan importantes como el modelado de los personajes, donde podemos destacar el uso de una técnica de subsurface scattering mucho más avanzada que permite llevar el realismo de la piel de los personajes a otro nivel, los efectos de iluminación, el grado de detalle de los escenarios, la calidad del agua y el texturizado.

Por méritos propios Horizon Forbidden West es uno de los juegos con mejores gráficos de 2023, y un «aperitivo» de lo que podemos esperar de una futura entrega que sea exclusiva de PS5 y que no tenga que partir de las limitaciones de PS4. De momento no hay anunciada una versión para PC, así que no podemos hablar de sus posibles requisitos.

A Plague Tale: Requiem

Desde que se produjo su anuncio se convirtió en uno de los juegos más prometedores a nivel técnico, y también en uno de los más esperados. Tuve la oportunidad de probarlo antes de su lanzamiento oficial, y la verdad es que me sorprendió desde el primer momento. Comparado con A Plague Tale: Innocence las diferencias son muy grandes, y el salto generacional queda claro.

A Plague Tale: Requiem es un título exclusivo de la actual generación de consolas y de PC, y también es uno de los más exigentes que podemos encontrar a día de hoy. Esas exigencias se justifican por el enorme salto de calidad gráfica que ha dado este juego tanto en la amplitud de los escenarios como en la calidad y en el grado de detalle de los mismos. También destaca el modelado y el texturizado de los personajes, la complejidad de la geometría, que está a otro nivel frente al original, y los efectos de luces y sombras.

Todavía no sabemos cuándo se implementará el trazado de rayos en A Plague Tale: Requiem, pero viendo lo exigente que ya es el juego sin dicha tecnología miedo me da pensar cómo quedarán sus exigencias al activarlo. Con todo, si tenemos una tarjeta gráfica GeForce RTX 20 o superior podemos mejorar el rendimiento activando el DLSS.

Requisitos mínimos de A Plague Tale Requiem

Windows 10 20H1 como sistema operativo.

Procesador Core i5-4690K o AMD FX 8300 (cuatro núcleos).

16 GB de memoria RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 970 o Radeon RX 590.

4 GB de memoria gráfica.

DirectX 12.

55 GB de espacio libre.

Bayonetta 3

Puede que alguno haya levantado una ceja al ver que he incluido este juego en la lista, pero es importante darle contexto para poder entender mi decisión. Bayonetta 3 es un juego que aprovecha al máximo el modesto hardware de Nintendo Switch, y se ha convertido en uno de los más ambiciosos y mejor resueltos de dicha consola.

La ejecución que han conseguido los chicos de Platinum Games no es perfecta, eso está claro, pero la manera en la que han logrado lidiar con las carencias de Nintendo Switch a nivel de hardware y el acabado técnico que han conseguido con Bayonetta 3 es digno de mención, sobre todo teniendo en cuenta que la propuesta que nos deja esta entrega es mucho más exigente que la de los títulos anteriores.

Tengo la impresión de que no todos los análisis técnicos que se han publicado han sabido partir de ese contexto y de esa mayor exigencia, y que al final se olvidan de que Bayonetta 3 se apoya en un sistema limitado a 4 GB de memoria unificada y a una GPU Maxwell con 256 shaders, y tampoco parecen tener en cuenta que al ampliar el tamaño de los escenarios es normal hacer sacrificios en el nivel de detalle de los mismos.

Scorn

Fue uno de los juegos que más expectación generó en los primeros tráilers que se mostraron cuando estaba en desarrollo, y aunque al final acabó recibiendo un importante recorte a nivel de calidad gráfica lo cierto es que esto no le ha impedido convertirse en uno de los juegos con mejores gráficos de 2023, especialmente en su versión para la generación actual (Xbox Series S y Series X) y en la versión para PC.

La ambientación y la dirección artística han sido claves para conseguir que el acabado gráfico de Scorn brille con luz propia. Este juego pone ante nosotros un mundo orgánico con una geometría y un texturizado cuidado al milímetro, donde los efectos de iluminación y las sombras completan una factura técnica sobresaliente, aunque como digo no llega al nivel de lo que vimos en los primeros vídeos, probablemente por las limitaciones derivadas de su desarrollo como título intergeneracional.

Además de ser un espectáculo a nivel visual también es un título que está bastante bien optimizado, y que funciona sin problemas en configuraciones de hardware muy modestas, tanto que incluso la consola Steam Deck es capaz de moverlo con un resultado más que aceptable.

Requisitos mínimos de Scorn

Windows 10 de 64 bits.

Procesador Core i5-8400 o Ryzen 3 3300X.

8 GB de memoria RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 1060 de 3 GB o Radeon RX 580 de 4 GB.

DirectX 12.

50 GB de espacio libre. SSD recomendado.

God of War: Ragnarok

La segunda entrega de la conocida franquicia de Sony repitió exclusividad en PS4 y PS5, aunque como ocurrió en su momento con God of War lo más probable es que acabe siendo temporal, y que al final acabe teniendo una adaptación en PC dentro de un plazo estimado de entre 6 y 12 meses.

Como se trata de un desarrollo de transición intergeneracional tenemos un caso similar al de Horizon Forbidden West, es decir, para poder apreciar de verdad las mejoras gráficas que trae tenemos que mirar con sumo detenimiento. God of War Ragnarok mejora sustancialmente la calidad gráfica del original en numerosos aspectos, entre los que podemos destacar el modelado de los personajes, la iluminación y el texturizado.

También podemos encontrar otras mejoras que afectan a las físicas en distintos momentos, como las interacciones con la nieve y con el agua, en la distancia de renderizado y en las animaciones de los personajes principales. Todas esas mejoras convierten a God of War: Ragnarok en un digno merecedor de un hueco en esta lista. Como no está disponible en PC no podemos hablar de requisitos, aunque lo más probable es que acaben siendo solo un poco más altos que los de la primera entrega.

Portal RTX

Ha sido una de las grande sorpresas del año, y se ha convertido en uno de los juegos que mejor utiliza el trazado de rayos. A nivel técnico se ha mejorado la base del juego original tanto en lo que respecta al modelado como al texturizado de los diferentes elementos que lo forman (escenarios y objetos), y la inclusión de un trazado de rayos completo marca un salto enorme.

La implementación del trazado de rayos ha permitido crear efectos de iluminación altamente realistas, tanto directa como indirecta, y ha mejorado enormemente la calidad de los reflejos y refracciones, y también las sombras. Ya os conté todas las claves en mi análisis técnico, así que os invito a echarle un vistazo si queréis profundizar.

Es muy exigente con el hardware, de eso no hay ninguna duda, pero lo compensa ofreciendo una de las mejores integraciones de trazado de rayos que hemos visto hasta la fecha, y la posibilidad de activar el DLSS hace que sea jugable incluso en configuraciones «modestas». También permite ajustar la calidad del trazado de rayos para reducir el impacto del mismo y mejorar la tasa de FPS.

Requisitos mínimos de Portal RTX

Windows 10 de 64 bits.

Procesador Core i7-6700 o Ryzen 3 3300X.

16 GB de memoria RAM.

Tarjeta gráfica GeForce RTX 3060 con DLSS 2 activado.

25 GB de espacio libre. SSD recomendado.

The Witcher III Next Gen

Su lanzamiento tendrá lugar el 14 de diciembre, pero ya hemos podido verlo en acción y la verdad es que el trazado de rayos hace que su calidad gráfica mejore enormemente, tanto que merece ser considerado como uno de los juegos con mejores gráficos de 2023 a pesar de que el original data de 2015. Creo que esto dice muchas cosas, y una de las más importantes es que The Witcher III ya era toda una delicia a nivel técnico en su momento.

También hay que destacar que The Witcher III fue un juego que ya puso a PS4 y Xbox One en apuros por sus altas exigencias, así que no es raro ver que en siete años se haya evolucionado relativamente poco frente a dicho juego si hablamos de gráficos y factura técnica, una realidad que no ha cambiado con los títulos intergeneracionales.

En cuanto a la versión «Next Gen», las mejoras gráficas no se limitan al uso del trazado de rayos, también tenemos un texturizado de mayor calidad, un nivel de detalle superior, una geometría más compleja y un modelado de mayor calidad que se deja notar especialmente en los NPCs. Los requisitos mínimos para jugarlo en PC todavía no se conocen, pero van a ser elevados.