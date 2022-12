Tal vez suene excesivo, pero sí, ha sido el mismo Elon Musk quien ha adelantado la eliminación de 1.500 millones de cuentas inactivas para liberar nombres de usuario, una medida de tantas para refrescar Twitter y, en este caso, para dar la oportunidad a quienes usan la plataforma y se tienen que adaptar a lo que queda.

Tal vez suene a excesivo por el número, cabe aclarar, y es que se estima que Twitter cuenta con unos 300 millones de usuarios activos en todo el mundo, una cifra ciertamente pequeña en comparación con gigantes como Facebook o TikTok y que no se corresponde con la relevancia e influencia que tiene la red social del pajarito.

Sea como fuere, una cosa es lo que tiene y otra lo que ha ido teniendo, cientos de millones de usuarios que a lo largo de los años han ido y venido, dejando tras de sí nombres de usuario que nadie más puede utilizar, a pesar de que nadie los está utilizando, muchas de ellas relacionadas con organizaciones o personalidades.

Pues bien, eso se va a acabar, aunque como señala Elon Musk, lo van a hacer con cuidado, avisando antes a los usuarios que tienen registradas esas cuentas de que si no las reactivan -o sea, si no empiezan a usar Twitter- las perderán. Asimismo, se eliminarán solo «cuentas sin tuits creadas hace años«. Al menos, para empezar.

Twitter will soon start freeing the name space of 1.5 billion accounts

— Elon Musk (@elonmusk) December 9, 2022