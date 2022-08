Estos son los 10 juegos más importantes que llegarán en 2023

No hay duda de que 2023 va a ser un gran año para los amantes de los videojuegos. Durante la primera mitad de dicho año se producirá el lanzamiento de dos de los remakes más esperados del momento, y a lo largo del mismo también veremos la llegada de nuevos títulos que prometen marcar un importante punto de inflexión el sector, y que a priori lo tienen todo para convertirse en franquicias triple A de gran relevancia.

La lista de juegos que llegarán en 2023 es bastante extensa, aunque no todos tienen marcada ya una fecha exacta de lanzamiento, y algunos siguen rodeados de una cierta situación de incertidumbre porque vienen acumulando retrasos de varios años. El mejor ejemplo en este sentido es Dead Island 2, un proyecto que debería haber llegado al mercado en 2015, y que ahora tiene marcada su fecha de lanzamiento en algún momento de 2023.

Para poner un poco de orden, y para ayudaros a que tengáis «fichados» los lanzamientos más importantes del próximo año año, he querido compartir con vosotros esta selección con los diez juegos más importantes que veremos en 2023. Es una selección personal, pero no me he limitado a elegir los títulos limitándome a mis preferencias, también he tenido en cuenta la relevancia de cada uno de esos juegos y el peso de la franquicia en la que se integran, o de la inversión que tienen detrás, así que tiene un punto objetivo.

Recordad que en el caso de los juegos que tienen marcada una fecha exacta de lanzamiento siempre cabe la posibilidad de que se produzcan retrasos, así que aunque dicha fecha sea fiable y oficial no tiene por qué cumplirse. Al final, las desarrolladoras son las que tienen la última palabra, y si necesitan más tiempo para terminar de pulir un juego es mejor que acaben retrasándolo.

1.-Resident Evil 4 Remake: 24 de marzo de 2023

Ha sido uno de los títulos que más expectación ha generado, y es perfectamente comprensible, ya que se trata del remake de una de las mejores entregas de la conocida franquicia de Capcom, y también de una de las más revolucionarias. Es cierto que Resident Evil 4 no fue el primero de la franquicia que introdujo escenarios totalmente 3D (fue Resident Evil Code Veronica), pero sí que fue el primero que abandó las cámaras fijas e introdujo una perspectiva sobre el hombro que permitía centrarse más en la acción.

La excelente ambientación y el acabado técnico de Resident Evil 4 fueron otras dos claves importantes que hicieron que se convirtiera en la de las entregas más queridas, y mejor valoradas, de la franquicia. Con Resident Evil 4 Remake las expectativas se han disparado, no solo por lo alto que dejó el listón la entrega original, sino también porque será un título exclusivo de la nueva generación, lo que significa que Capcom tiene una oportunidad de oro para presentar un acabado gráfico sin precedentes bajo el RE Engine.

Resident Evil 4 Remake estará disponible para PC, PS5 y Xbox Series X-Series S.

2.-Diablo IV: algún momento de 2023

No tiene concretado un mes de lanzamiento, pero lo importante es que por fin, tras numerosos retrasos, parece que Diablo IV llegará al mercado en algún momento del año que viene, y lo hará como un título de transición intergeneracional, lo que quiere decir que no será exclusivo de la nueva generación. Con este movimiento Blizzard podrá llegar a un mayor número de usuarios, y esto debería traducirse en mayores posibilidades de ventas.

Por lo que hemos podido ver en los vídeos más recientes con escenas de juego real Diablo IV se acercará más a Diablo II, es decir, tendrá un toque más tétrico y serio que Diablo III, cuyo diseño estaba más en la línea caricaturesca de la serie World of Warcraft. Personalmente me parece todo un acierto, y lo mismo pienso de las mejoras en la jugabilidad y de la personalización de personajes. A nivel técnico no va a ser nada revolucionario, pero lo compensará con una acertada dirección artística.

Diablo IV llegará a PC, PS4, Xbox One, PS5 y Xbox Series S-Series X.

3.-Street Fighter 6: algún momento de 2023

Street Fighter V ha dejado el listón muy alto. No solo ha sido un fenómeno de masas, sino que también se ha convertido en la entrega más vendida de la franquicia, y esto es mucho decir teniendo en cuenta que hablamos de una saga que atesora una historia muy rica, y que lleva desde 1991 generando una enorme cantidad de ingresos a Capcom.

La presentación de Street Fighter 6 generó algunas dudas, especialmente por los cambios a nivel gráfico y de diseño de personajes, que ahora tienen un toque más serio y maduro que en Street Fighter V, pero al final lo importante es que Capcom ha logrado un importante salto cualitativo con el salto al RE Engine, el mismo motor gráfico que utiliza en la franquicia Resident Evil, y que ha conseguido mantener y potenciar su esencia a nivel jugable. Lo tiene todo para convertirse en uno de los mejores juegos de lucha del momento.

Street Fighter 6 llegará a PC, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X-Series S.

4.-Starfield: algún momento de 2023

Una de las nuevas franquicias que más expectación ha generado, y uno de los exclusivos más importantes que llegarán a PC y a las consolas de nueva generación de Microsoft en 2023. Está siendo desarrollado por Bethesda bajo el, una versión mejorada del motor gráfico que utilizó Fallout 4, aunque a diferencia de este se centra en lay ha sido descrito como «un simulador de Han Solo».

Partirá de un enfoque RPG muy marcado, lo que significa que podremos crear un personaje totalmente personalizado, tendremos la posibilidad de recorrer una enorme cantidad de sistemas donde encontraremos alrededor de 1.000 planetas diferentes, y podremos explorarlos con total libertad. La acción también tendrá un peso importante, como pudimos ver en el vídeo de presentación oficial con numerosas escenas de juego real. A nivel técnico, se nota que estamos ante un juego de nueva generación, de eso no hay ninguna duda.

Starfield llegará en 2023 a PC y Xbox Series S-Series X.

5.-S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl: diciembre de 2023



La continuación de uno de los mejores juegos de rol de acción en primera persona nos sorprendió con un apartado gráfico sobresaliente, una ambientación cuidada al milímetro y una historia que promete atraparnos de principio a fin. Debido a la guerra de Ucrania el desarrollo de S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl ha sufrido algunos altibajos que, al final, acabaron por retrasarlo, pero si todo va según lo previsto ya no habrá ningún cambio de fechas.

Más allá del apabullante apartado gráfico, y de la excelente factura técnica, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl se mantiene fiel al original, y nos llevará de nuevo a la zona de exclusión para vivir una historia única cuyo desarrollo se ejecutará de forma no lineal, y podremos disfrutar de avances importantes como el sistema de simulación de vida «A-life 2.0», mecánicas realistas que incluyen hambre, sueño, hemorragia y radiación para crear una jugabilidad única y ciclos dinámicos de día y de noche.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl llegará a PC y Xbox Series X-Series S.

6.-Dead Space Remake: 27 de enero de 2023

Otro remake, y otro de los más esperados. Dead Space marcó un punto de inflexión en el manido género de los «survival horror», gracias a su apuesta por innovar con un planteamiento y una jugabilidad que tenían detalles verdaderamente únicos. Los juegos de «zombis», y los de terror en general, nos habían enseñado que había que disparar a la cabeza para acabar antes con nuestros enemigos, y Dead Space cambió ese enfoque por completo: para librarnos de los necromorfos debíamos desmembrarlos.

La ambientación en el espacio y los toques sobrenaturales que presentaba Dead Space, unidos a su buen acabado técnico para la época y a su estupenda ambientación, acabaron por convertirlo en un juego de culto, y en una franquicia que no tuvo un final feliz. Por suerte, con el remake EA ha sabido rectificar y ha reconocido el valor de dicha franquicia. Los primeros vídeos con juego real confirman que el remake es fiel al original, y que trae mejoras gráficas notables.

Dead Space Remake llegará a PC, PS5 y Xbox Series X-Series.

7.-Alan Wake 2: algún momento de 2023

La esperada secuela de uno de los «survival horror» más innovadores y más interesantes de su generación. El primer juego llegó al mercado en 2010, lo que significa que ha llovido mucho desde entonces, tanto que la verdad es que no creíamos posible que fuese a tener una segunda parte. Al final Remedy decidió recuperar la franquicia, lo hizo primero con un remaster del original, y con la segunda entrega ha confirmado una apuesta total por la nueva generación, lo que significa que podemos esperar un enorme salto a nivel técnico frente al original.

Tenemos pocos detalles sobre este juego, pero por lo que pudimos ver en el vídeo de presentación está claro que mantendrá el enfoque de «survival horror» con un trasfondo policíaco y sobrenatural, que la iluminación volverá a jugar un papel fundamental y que la exploración también tendrá un peso importante. Tiene muy buena pinta, y creo que es probable que se convierta en uno de los mejores juegos del género de terror.

Alan Wake 2 llegará a PC, PS5 y Xbox Series S-Series X.

8.-Forspoken: 24 de enero de 2023

Mucho se ha hablado de este juego de rol de acción que, como sabrán muchos de nuestros lectores, está siendo desarrollado por Luminous Productions con colaboración de Square Enix, y la verdad es que algunas de las críticas que ha recibido no son positivas, pero la verdad es que estamos ante un juego de nueva generación que tiene un acabado técnico espectacular que introducirá innovaciones técnicas y jugables.

A nivel jugable destaca un sistema de control que nos permitirá realizar numerosas acciones de parkour y controlar poderes mágicos de una manera dinámica y sencilla, mientras que a nivel técnico no se limitará a ofrecer un espectacular acabado gráfico, sino que además será el primero juego que soportará DirectStorage en PC, una tecnología que promete eliminar casi por completo los tiempos de carga, siempre que tengamos un SSD de alto rendimiento.

Forspoken llegará a PC y PS5.

9.-Final Fantasy XVI: verano de 2023

La próxima entrega de una de las franquicias de rol más conocidas e importantes del mundo de los videojuegos supondrá una evolución en todos los sentidos, y parece que estará más centrada que nunca en la acción, aunque mantendrá los valores y las claves fundamentales que han distinguido a la saga durante años, lo que significa que podemos esperar una rica historia y una gran profundidad en el desarrollo de la misma, y de sus personajes.

Está siendo desarrollado como un título de nueva generación, y la ambientación tendrá un marcado toque medieval con tintes mágicos y sobrenaturales, lo que significa que estará totalmente alejado de lo que vimos en Final Fantasy XV, al menos eso es lo que podemos sacar en claro de todo lo que hemos visto hasta ahora.

Final Fantasy XVI será exclusivo de PS5, aunque no sabemos si será una exclusiva temporal o definitiva.

10.-Star Wars Jedi: Survivor: marzo de 2023



Este título continuará la historia de Star Wars Jedi: Fallen Order, lo que significa que es una secuela directa y que para disfrutarlo será recomendable haber jugado al original. Este recibió excelentes críticas, y enseguida se convirtió en uno de los mejores videojuegos ambientados en el conocido universo de George Lucas, así que es fácil de entender por qué la segunda entrega ha generado tanto interés.

Respawn Entertainment está al frente del desarrollo de este título que representa, además, una de las apuestas más importantes de EA por los juegos centrados en el modo campaña (o modo historia), algo muy interesante teniendo en cuenta que la estadounidense había denostado este tipo de juegos en más de una ocasión y se había mostrado más favorable a los títulos multijugador, especialmente por las posibilidades de monetización de estos cuando se recurre al modelo de juego como servicio.

Star Wars Jedi: Survivor llegará a PC, PS5 y Xbox Series X-Series S.