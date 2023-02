Seis procesadores que no debes comprar y doce alternativas que sí

Durante los últimos seis meses el mercado de los procesadores de consumo general ha vivido una pequeña revolución debido a dos grandes claves. La primera ha sido el lanzamiento de los AMD Ryzen 7000 y los Intel Raptor Lake-S, y la segunda la tenemos en la creciente competencia entre Intel y AMD, que ha dado pie a una marcada guerra de precios que al final ha beneficiado a los consumidores.

La idea es muy simple, cuando Intel y AMD tienen procesadores que están en niveles de rendimiento similares ambos grandes tienen que ir ajustando los precios de forma agresiva para hacerlos más atractivos, y esto es precisamente lo que nos beneficia como consumidores, ya que gracias a ello tenemos la posibilidad de acceder a mejores procesadores y con unos precios más bajos.

Ya hemos visto que cuando no existe esa competencia, o cuando una de las dos está muy por encima de la otra con sus productos, esta tiende a inflar sus precios, y al final los perjudicados somos los consumidores. Por eso es tan importante que tanto Intel como AMD estén a la altura y que lancen productos que sean verdaderamente competitivos, ya que de lo contrario nos encontramos con periodos de dominio acusado de una u otra en la que los precios suben de forma desmedida.

Actualmente la situación es muy buena, podemos encontrar procesadores de ambas marcas con un rendimiento excelente a precios muy asequibles, pero esto no quiere decir que todos ofrezcan el mismo valor, y mucho menos que todos sean una buena compra, de hecho hay modelos que deberíamos evitar a toda costa porque son una terrible inversión, y sobre ello vamos a hablar en esta nueva guía, donde veremos seis procesadores que son una mala compra y doce alternativas que son una buena opción. Esta guía es una actualización necesaria de la que compartimos con vosotros el año pasado.

Seis procesadores que no debes comprar

Intel Celeron G5925

Un procesador que se encuadra dentro de la generación Comet Lake-S (Core Gen10). Esto quiere decir que está tres generaciones por detrás de los chips más modernos que tiene Intel a día de hoy en el mercado, y como se trata de un Celeron es un procesador de gama baja que solo está pensado para un uso básico.

Especificaciones

Generación Comet Lake-S.

Dos núcleos y dos hilos a 3,6 GHz.

Fabricado en el nodo de 14 nm++.

Socket LGA1200.

4 MB de caché L3.

TDP de 58 vatios.

Precio: 78,50 euros.

¿Por qué no debes comprarlo?

Porque es un procesador que no solo ha sido ampliamente superado, sino que además tiene un precio demasiado alto para lo que podemos encontrar actualmente en el mercado. Todo esto hace que tengan un valor terrible en relación precio-rendimiento, y que debamos evitarlo a toda costa.

En líneas generales su IPC es bueno, esto es cierto, así que ofrece un rendimiento más que aceptable siempre que no le pidamos mover aplicaciones o juegos que paralelicen en más de dos hilos, pero su precio de venta se convierte en su mayor enemigo.

Incluso aunque solo estés buscando un procesador básico para ofimática y navegación multimedia deberías pasar de largo y buscar otras alternativas que ofrecen un valor mucho más interesante por los casi 80 euros que cuesta el Intel Celeron G5925.

Alternativas que sí son una buena opción

Si quieres quedarte en el lado de Intel el Core i3-10105F es la mejor alternativa, ya que se encuadra también en la serie Comet Lake-S pero tiene 4 núcleos y 8 hilos a mayor frecuencia, y su precio es de solo 72,82 euros. Por el lado de AMD la opción alternativa más recomendable sería el Ryzen 5 4500, que tiene 6 núcleos y 12 hilos y cuesta 79,98 euros.

AMD Ryzen 3 4100

Este procesador utiliza la arquitectura Zen 2, pero viene recortado a solo 8 MB de caché L3 porque utiliza un diseño tipo APU con GPU deshabilitada. Se sitúa dentro de la gama baja, aunque está un peldaño por encima del Celeron anterior gracias a su configuración de 4 núcleos y 8 hilos, que le confiere una mayor versatilidad.

Especificaciones

Generación Zen 2.

Cuatro núcleos y ocho hilos a 3,8 GHz-4 GHz.

Fabricado en el nodo de 7 nm.

Socket AM4.

8 MB de caché L3.

TDP de 65 vatios.

Precio: 79,97 euros.

¿Por qué no debes comprarlo?

Este procesador tiene un IPC mucho más bajo que el de un chip Zen 2 con el clásico diseño chiplet. El recorte de su caché L3, que es de solo 8 MB (un Ryzen 3 3300X tiene el mismo número de núcleos e hilos y suma 16 MB de L3), y sus bajas frecuencias de trabajo hacen que su rendimiento sea inferior al de un Core i3-10105F, y sin embargo es más caro que este. También se pisa en precio con el Ryzen 5 4500, que tiene 6 núcleos y 12 hilos.

Su valor precio-rendimiento no es bueno comparado con otros procesadores que podemos encontrar en el mercado, y directamente no vale la pena invertir los casi 80 euros que cuesta cuando con ese dinero podemos acceder a soluciones más potentes tanto en multihilo como en monohilo, este es el motivo principal, aunque es verdad que es una opción menos mala que el Celeron con el que hemos abierto esta guía.

En términos de rendimiento bruto, este procesador está más cerca de un Ryzen 3 2300X que de un Ryzen 3 3100, y este último también es menos potente que un Intel Core i3-10105F, así que creo que la cosa está bastante clara. Si AMD hubiera afinado su precio a un nivel más bajo, como por ejemplo entre los 50 y los 60 euros, sí que podríamos considerarlo como una opción interesante.

Alternativas que sí son una buena opción

Como en el caso anterior las mejores alternativas dentro del mismo rango de precios serían el Intel Core i3-10105F y el Ryzen 5 4500. Si podemos invertir un poco más lo ideal sería irnos a por un Ryzen 5 5500, que tiene un IPC superior al Ryzen 5 4500 y mantiene los 6 núcleos y 12 hilos y cuesta 108,90 euros. En el caso de Intel si podemos gastar un poco más la mejor opción sería el Core i5-10400F, que tiene 6 núcleos y 12 hilos, ofrece un buen IPC y cuesta 112,09 euros.

Intel Core i3-10320

Un procesador que posiciona un poco por encima del Intel Core i3-10105F. Pertenece también a la serie Comet Lake-S, y las únicas diferencias que presenta frente a dicho chip se encuentran en sus frecuencias de trabajo, que son un poco más altas, y en que su iGPU (GPU integrada) viene habilitada, por lo que podemos utilizarlo sin una tarjeta gráfica dedicada.

Especificaciones

Generación Comet Lake-S.

Dos núcleos y cuatro hilos a 3,8-4,6 GHz.

Fabricado en el nodo de 14 nm++.

Socket LGA1200.

8 MB de caché L3.

TDP de 65 vatios.

Precio: 139,35 euros.

¿Por qué no debes comprarlo?

Seguro que nada más ver el precio te has dado cuenta de por qué no es una buena compra. Este procesador tiene un coste totalmente desproporcionado no solo para el nivel de rendimiento que ofrece, sino también para lo que podemos encontrar en el mercado a día de hoy.

La diferencia que marca frente al Intel Core i3-10105F en términos de rendimiento es mínima, y aunque es verdad que juega con la ventaja de tener su iGPU activada esto no justifica en absoluto esa diferencia de casi 67 euros que existe entre ambos.

Si compras este procesador estarás pagando casi el doble de lo que te costaría un Core i3-10105F y la mejora de rendimiento que disfrutarás será prácticamente inapreciable a nivel CPU. Si te preocupa el tema de la GPU tranquilo, que con los 67 euros que te ahorras ya tendrías casi todo lo que necesitas para comprar una gráfica dedicada económica y mucho más potente, como la GeForce GT 1030.

Alternativas que sí son una buena opción

En este caso repetimos los Intel Core i3-10105F y Ryzen 5 4500 si quieres mantenerte por debajo de los 80 euros. Si te mueves entre los 130 y los 150 euros, las mejores alternativas al Core i3-10320 son el Intel Core i5-11400F, que tiene un IPC muy bueno, cuenta con 6 núcleos y 12 hilos y cuesta 130,99 euros, y el Ryzen 5 5600, que tiene un IPC superior al anterior, cuenta con 6 núcleos y 12 hilos y cuesta 144,86 euros. En este caso, lo mejor sería optar por el Ryzen 5 5600.

AMD Ryzen 7 5800X3D

El Ryzen 7 5800X3D se ha convertido en uno de esos procesadores que merecen pasar a la historia, y es que fue el primero en utilizar caché L3 apilada en 3D, una novedad que le permitió mejorar notablemente el rendimiento en juegos que dependen de dicho tipo de caché. Utiliza la arquitectura Zen 3 y mantiene la configuración de 8 núcleos y 16 hilos del Ryzen 7 5800X, aunque trabaja a frecuencias inferiores.

Especificaciones

Generación Zen 3.

8 núcleos y 16 hilos a 3,4 GHz-4,5 GHz.

Fabricado en el nodo de 7 nm.

Socket AM4.

96 MB de caché L3.

TDP de 105 vatios.

Precio: 359,89 euros.

¿Por qué no debes comprarlo?

El Ryzen 7 5800X3D sigue siendo un procesador muy potente, esto no admite ninguna discusión, pero su precio es demasiado alto para lo que podemos encontrar a día de hoy en el mercado tanto por parte de la propia AMD como por parte de Intel, que han logrado superarlo con los Ryzen 7000 y los Intel Core Gen12 y Gen13.

Un Ryzen 5 7600X logra superarlo en juegos y no solo es mucho más barato, sino que además ofrece un rendimiento más uniforme y se integra en una plataforma más avanzada y con mayor vida útil. Otros procesadores mucho más económicos, como el Intel Core i5-13400F, ofrecen un rendimiento medio casi idéntico en juegos, y lo superan ampliamente en multihilo.

Por si todo lo anterior fuera poco, hay que destacar que el Ryzen 7 5800X3D está totalmente especializado en juegos, y que debido a esto rinde menos que el Ryzen 7 5800X en pruebas sintéticas y en aplicaciones profesionales, donde la caché L3 tiene una relevancia mucho más baja. Teniendo en cuenta su enorme precio, está claro por qué decimos que no es una buena compra.

Alternativas que sí son una buena opción

Precisamente el Ryzen 5 7600X sería una excelente opción, ya que es un chip muy potente y se puede comprar por solo 251,13 euros. Tiene un IPC superior al del Ryzen 7 5800X3D y rinde mejor en juegos. En algunas aplicaciones profesionales queda por detrás porque tiene 6 núcleos y 12 hilos, pero la diferencia es menor de lo que cabría esperar gracias al alto IPC del primero y a sus mayores frecuencias de trabajo, y en otras logra incluso superarlo. Teniendo en cuenta que cuesta 100 euros menos es evidente por qué es mejor opción y por qué vale tanto la pena.

Otra alternativa interesante la tendríamos en el Intel Core i5-13600KF, que tiene 6 núcleos de alto rendimiento, 8 núcleos de alta eficiencia y 20 hilos. Su IPC es superior, rinde mejor en juegos y también en aplicaciones sintéticas y profesionales. Encima de que lo supera en todos los frentes es más barato, ya que cuesta 325,99 euros.

Intel Core i9-11900K

Fue el procesador más potente de Intel en su generación. Se encuadra en la familia Rocket Lake-S (Core Gen11), que fue la última en utilizar el nodo de 14 nm con un nuevo tock al que Intel llamó «Cypress Cove», una arquitectura que fue una adaptación de los núcleos Sunny Cove de Ice Lake, fabricados en nodo de 10 nm+, al proceso de 14 nm+++. A día de hoy encajaría dentro de lo que podemos considerar como un procesador de gama media.

Especificaciones

Generación Rocket Lake-S.

Ocho núcleos y dieciséis hilos a 3,5-5,1 GHz.

Fabricado en el nodo de 14 nm+++.

Socket LGA1200.

16 MB de caché L3.

TDP de 125 vatios.

Precio: 371,99 euros

¿Por qué no debes comprarlo?

Aunque todavía es capaz de ofrecer un buen rendimiento, gracias a su alto IPC, a sus elevadas frecuencias de trabajo y a su configuración de 8 núcleos y 16 hilos, su precio es demasiado alto para lo que ofrece, y además tiene unos consumos y unas temperaturas de trabajo muy altas si lo comparamos con otros procesadores actuales.

Ha sido superado de forma clara por procesadores que no solo son mucho más económicos que este, sino que además son más eficientes y frescos, y se integran en plataformas superiores. Incluso a pesar de la bajada de precio que ha experimentado en los últimos 10 meses, sigue siendo una mala compra, y esto no va a cambiar salvo que este se reduzca mucho más.

A día de hoy existen multitud de procesadores de gama media que llegan a rendir igual costando casi la mitad, consumiendo mucho menos y generando mucho menos calor. Esta sencilla explicación nos permite entender casi al instante por qué este es uno de los procesadores que debemos considerar como una mala compra.

Alternativas que sí son una buena opción

El Ryzen 7 5700X es la mejor opción si buscamos una equivalencia directa en términos de rendimiento, ya que cuenta con 8 núcleos y 16 hilos y rinde prácticamente igual que el Core i9-11900K, pero cuesta solo 209,90 euros. También es mucho más eficiente y fresco, ya que consume 80 vatios menos a plena carga y sus valores de temperatura rondan entre los 55 y los 70 grados, dependiendo de la solución de refrigeración que usemos y de la carga de trabajo.

Si queremos un equivalente casi por el mismo precio la mejor alternativa sería el Ryzen 7 7700X, que tiene 8 núcleos y 16 hilos y es mucho más potente que el Core i9-11900K. Su precio es de 379,89 euros. Con todo, el Intel Core i5-13600 ofrece un valor más equilibrado en precio-rendimiento que el Ryzen 7 7700X.

Ryzen 9 3900X

Un procesador que por conteo de núcleos e hilos sigue siendo gama alta, aunque al estar encuadrado den la generación Zen 2 su IPC ya no está a la altura de los modelos más actuales, y esto se deja notar en aplicaciones que tienen una mayor dependencia del rendimiento monohilo, como los juegos por ejemplo. Con todo, sigue siendo muy potente.

Especificaciones

Generación Zen 3.

12 núcleos y 24 hilos a 3,8 GHz-4,6 GHz.

Fabricado en el nodo de 7 nm.

Socket AM4.

64 MB de caché L3.

TDP de 105 vatios.

Precio: 419 euros.

¿Por qué no debes comprarlo?

Es verdad que gracias a su configuración de 12 núcleos y 24 hilos es capaz de ofrecer un excelente rendimiento en aplicaciones sintéticas y profesionales, pero su IPC estaba ya muy por detrás de los Ryzen 5000, y la diferencia es todavía mayor frente a los Ryzen 7000, lo que hace que al final incluso procesadores con menos núcleos e hilos ofrezcan un mayor rendimiento incluso en multihilo.

A modo de ejemplo podemos citar el Ryzen 7 7700X, que a pesar de que solo tiene 8 núcleos y 16 hilos consigue superar al Ryzen 9 3900X en Cinebench R23, y ofrece un rendimiento mucho mayor en monohilo. También hay que tener en cuenta que se integra en una plataforma más actual y que es más económico.

Si nuestro objetivo es comprar un procesador potente para trabajar hay muchas alternativas que no solo rinden mejor que el Ryzen 9 3900X, sino que además son más económicas. Esta es la principal razón por la que no es una buena compra, ni siquiera aunque esté en oferta por menos de 420 euros.

Alternativas que sí son una buena opción

El Ryzen 9 5900X, que se puede comprar por 358,86 euros, es una excelente alternativa, ya que tiene también 12 núcleos y 24 hilos, su IPC es mayor y trabaja a frecuencias más elevadas, lo que significa que rinde bastante mejor que el Ryzen 9 3900X y cuesta menos dinero. Por el lado de Intel la mejor alternativa sería el Intel Core i7-13700, que tiene un IPC mucho mayor que el del Ryzen 9 3900X, suma 8 núcleos de alto rendimiento, 8 núcleos de alta eficiencia y maneja 24 hilos. Su precio es de 408,26 euros.

