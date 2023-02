Cinco cosas que dan valor a un smartphone y que no siempre tenemos en cuenta a la hora de elegir

Elegir un smartphone es una decisión muy complicada, de hecho me atrevería a decir que hoy es más difícil que nunca por la importante competencia que existe en todos los niveles y gamas, y porque a priori parece que todos los fabricantes ofrecen un nivel de especificaciones muy similares, lo que hace que al usuario medio le cueste identificar diferencias importantes entre distintos modelos.

Marcar la diferencia creando valor añadido o afinando al máximo el precio de venta son algunas de las claves que han venido utilizando los grandes del sector para diferenciarse, pero no todas las marcas lo hacen de la misma manera y al final tampoco debemos dar el mismo valor a todos esos tipos de valor añadido que podemos encontrar en el sector smartphone, ya que algunos marcan una diferencia más importante y más interesante que otros.

En MC somos perfectamente conscientes de esta realidad, y por ello hemos decidido dar forma a guía, donde vamos a repasar con vosotros cinco cosas que dan un gran valor a un smartphone y a las que, sin embargo, no siempre damos la importancia que realmente merecen. Estas pueden ayudaros a decidir entre dos modelos que son aparentemente iguales, o muy parecidos, y al final os permitirán afinar al máximo vuestra elección. Como siempre, si tras terminar de leer el artículo tenéis cualquier duda podéis dejarla en los comentarios.

1.-Versión Android y soporte que recibirá el smartphone

Esto es muy importante porque influye en la vida útil que tendrá el smartphone, y también determinará si estamos comprando un producto que viene debidamente actualizado o si por el contrario nos estamos haciendo con un modelo que viene «obsoleto» de casa. Sé que, con el ritmo de desarrollo y las políticas de actualización de Android en manos de cada fabricante este punto es bastante complicado, pero la mayoría de los grandes vendedores son bastante transparentes en este sentido.

Por ejemplo, si compramos hoy mismo un Xiaomi Redmi Note 11 Pro nos estaremos haciendo con un smartphone que viene con Android 11. Dado que este año llegará Android 14 está claro que estaríamos comprando un smartphone desactualizado, aunque Xiaomi se ha comprometido a ofrecer tres grandes actualizaciones de Android en dicho terminal y cuatro años de actualizaciones de seguridad, así que tendrá una vida útil buena teniendo en cuenta su precio y la gama en la que se encuadra.

Un fabricante que ofrezca tres años de actualizaciones de Android y cuatro años de actualizaciones de seguridad dentro de la gama ya ofrece un valor diferencial a tener en cuenta. Si nos movemos en la gama alta lo ideal es buscar fabricantes que ofrezcan al menos cuatro años de actualizaciones de Android y cinco años de actualizaciones de seguridad. Uno de los que cumple con este requisito es Samsung. En cuanto a la versión preinstalada de Android, no es imprescindible que el smartphone venga con la última versión disponible, pero sí que al menos venga con la penúltima.

2.-Contenido de la caja: más que el smartphone y el cable de conexión

Cuando Apple dejó de incluir el cargador con sus iPhone algunos grandes del sector smartphone empezaron a seguir sus pasos y redujeron, de forma gradual, el contenido incluido en la caja con sus nuevos terminales. Algunos solo quitaron el cargador, y otros suprimieron también los auriculares, lo que significa que al final solo incluían el terminal y el cable de carga.

Esto supone una pérdida de valor importante para el usuario, sobre todo cuando el precio de los smartphones no solo no se redujo en consecuencia, sino que además se ha incrementado notablemente en la mayoría de los casos. Podría poner a Apple como claro ejemplo, pero es que otras como Samsung y Xiaomi han hecho exactamente lo mismo.

Aquellos fabricantes siguen dando el cargador e incluso los auriculares con sus nuevos smartphones, y otros se atreven a subir el listón e incluyen un adaptador para carga rápida e incluso añaden una funda protectora y una lámina para proteger la pantalla. Todo esto supone un importante valor añadido que al final debemos tener en cuenta, aunque es cierto que esto es cada vez más una rareza. Piensa en el coste que te supondría comprar todos esos accesorios por separado.

3.-Qué capa de personalización de Android utiliza

Esto es importante porque no todas las capas de personalización de Android están igual de optimizadas, y tampoco ofrecen el mismo nivel de prestaciones ni rinden de la misma manera utilizando el mismo hardware. Así, por ejemplo, las capas MIUI de Xiaomi y One UI de Samsung se caracterizan por ofrecer un conjunto de funciones excelente, pero son exigentes a nivel de hardware y no terminan de estar tan bien optimizadas como otras más ligeras.

Otros terminales, como la serie Pixel de Google, utilizan Android en su versión más pura, lo que significa que normalmente ofrecen un mayor rendimiento incluso en un hardware más modesto y que son mucho más ligeras. Como contrapartida carecen de algunas funciones que pueden ser exclusivas de ciertas capas de personalización, y estas suelen darles un ciclo de vida mayor en comparación con las versiones limpias de Android.

Hay que tener en cuenta también que las capas de personalización de Android suelen tener ciclos de actualización más lentos por todo el trabajo adicional que representan, y que estas son más propensas a sufrir una degradación de rendimiento con el paso del tiempo. Si esto ocurre podemos intentar realizar procesos de optimización, pero al final en muchos casos lo ideal es restablecer el terminal.

4.-Coste de reparación del terminal

Sin duda esta es una de las cuestiones más importantes a la hora de comprar un smartphone, y es una de las que menos atención recibe. Sé que no podemos comprar un smartphone pensando en que lo vamos a acabar rompiendo, pero al final esto es algo que puede suceder, y por ello debemos tenerlo en cuenta antes de elegir nuestro nuevo terminal.

También es importante tener en cuenta que, al final, con el uso del dispositivo se produce un desgaste que afecta a la estética del terminal, y que también tiene un impacto importante en la batería. Esta pierde capacidad de retención con el paso del tiempo, lo que hace que su autonomía se reduzca considerablemente. También puede afectar al rendimiento del terminal si la batería no es capaz de mantener un buen rendimiento pico que permita al SoC rendir a plena potencia.

Comprar un smartphone que tenga un coste de reparación muy elevado puede convertirse en un auténtico quebradero de cabeza, ya que algo tan habitual como una caída que afecte a la pantalla o a la integridad estructural del terminal podría costarnos casi lo mismo que comprar un smartphone nuevo. Identificar los costes de reparación de un smartphone antes de comprarlo es una buena idea, y elegir uno que tenga unos costes bajos, o que podamos reparar nosotros mismos, representa un valor claro.

5.-Ranura para tarjetas microSD

Contar con una ranura para tarjetas microSD supone un valor importante porque nos permitirá ampliar la capacidad de almacenamiento de nuestro smartphone, y de una manera considerable, ya que en la mayoría de los casos lo normal es que podamos doblar o incluso triplicar el espacio base de nuestro terminal.

Por desgracia, a día de hoy la mayoría de los fabricantes de smartphones han ido eliminando la ranura microSD de sus terminales, algo que se ha vuelto habitual sobre todo en la gama alta. Esto es, en parte, una medida para «incentivar» al usuario a comprar las configuraciones de sus modelos de gama alta que vienen con mayor capacidad de almacenamiento de casa, y que obviamente son más caros.

Con todo, todavía es posible encontrar smartphones que mantienen dicha ranura en diferentes rangos de precio. Por ejemplo, el Xiaomi Poco M5s cuenta con dicha ranura y se puede comprar por unos 200 euros en su versión de 64 GB de capacidad de almacenamiento. En un escalón superior tenemos al OPPO Reno8 T 5G, que tiene también ranura para microSD y tiene un precio aproximado de 360 euros. En la gama alta es más difícil encontrar modelos con dicha ranura, pero el Sony Xperia 5 IV es uno de ellos.