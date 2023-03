Si tienes un Mac, un iPhone, un iPad e incluso un televisor con Apple TV y además los usas para jugar, ojo al dato, porque 8BitDo acaba de anunciar que la compatibilidad de sus últimos modelos de mandos ha llegado a todos estos dispositivos de Apple. Y esto es solo el principio.

Más contexto, aunque si has entrado a leer esta noticia solo por el titular, ya sabes de qué va la cosa: la compañía china 8BitDo, especializada en la creación de mandos de juego de tipo retro, aunque últimamente le dan a todo, sigue ampliando sus horizontes y de hacer periféricos sencillos para PC o clones del mando clásico de Nintendo Switch, llega ahora a los dispositivos de Apple de manera oficial.

Lo hace, de acuerdo al anuncio oficial, con seis de sus modelos más populares:

Estos mandos ofrecen a partir de ahora «compatibilidad oficial e inalámbrica con iOS, iPadOS, macOS y tvOS». Los requisitos incluyen usar iOS 16.3, iPadOS 16.3 y macOS 13.2 o superior, así como la instalación de la última versión del firmware para estos modelos a través del cliente de 8BitDo, que puedes descargar en este enlace (también para Windows).

Cabe mencionar a este respecto que no es que antes no se pudieran usar los mandos de 8BitDo en dispositivos de Apple como iOS, iPad o macOS, puesto que se trata de periféricos Bluetooth y, como tales, funcionan en cualquier sistema que los soporte. Pero no siempre funcionaban como deberían y no siempre con todas las características que el estar soportados oficialmente favorecen.

Así, los usuarios de Apple que tuvieran puesto el ojo en los mandos de 8BitDo ya no tienen excusas para planteárselo y, como se apuntaba al inicio del artículo, esto es solo el principio, pues la previsión es que el soporte se complete con el resto de artículos de una compañía que no solo pivota sobre la nostalgia: con una más que interesante relación calidad-precio, 8BitDo se ha convertido en una de las marcas más atractivas de su segmento.

Dos ejemplos de ello son el último 8BitDo Ultimate Controller, del cual todavía falta por desplegarse la compatibilidad oficial con Apple del modelo ‘premium’; o, de una manera diferente, el 8BitDo Wireless USB Adapter, el dongle más popular para Nintendo Switch con el que han acercado a la consola de Nintendo mandos como los de Google Stadia.