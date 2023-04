Sony lanza dos torpedos para bloquear la compra de Activision Blizzard por Microsoft

No es un secreto, Sony está haciendo lo imposible por bloquear la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft, y la verdad es que está tan desesperada que no le ha importado hacer gala de una hipocresía flagrante, ni tampoco se ha cortado a la hora decir cosas que no son ciertas o de faltar al respeto a un gigante como Nintendo.

A joyas del calibre de «Microsoft quiere convertir a Sony en la nueva Nintendo», o a sus esfuerzos por pintar a PlayStation como la parte más débil en el mercado de las consolas, ahora se unen dos nuevos «argumentos» que la compañía japonesa ha lanzado en forma de torpedos para intentar hundir la operación de compra de Activision Blizzard, y la verdad es que son otra muestra más de que ya no saben qué hacer.

En primer lugar, Sony ha hecho alusión a los desarrollos exclusivos de Starfield y Redfall para Xbox Series y Xbox Series S, todo para dar por hecho que esa es la verdadera intención de Microsoft. La compañía quiere dar a entender que si los de Redmond compran a Activision Blizzard harán lo mismo que con Bethesda, y que lanzarán juegos exclusivos para sus consolas.

Es evidente que Sony está mezclando peras con manzanas. Cuando Microsoft compró a Bethesda no se comprometió a no convertir en exclusivas ciertas franquicias, y a pesar de dicha compra Death Loop acabó llegando como una exclusiva temporal a PS5. Esto no lo ha comentado Sony en su informe porque obviamente tumba por completo su argumento, pero también debemos añadir que tanto Starfield como Redfall llegarán a PC, lo que significa que no serán exclusivas absolutas de Xbox.

El segundo argumento de Sony es, directamente, contradecir los datos que dio la CMA para argumentar que no cree que a Microsoft le resulte rentable convertir Call of Duty en una exclusiva para sus consolas. La compañía japonesa dice, en resumen, que la CMA ha cometido errores en los datos de estimación y de análisis y que al final a Microsoft sí le saldría rentable hacer que Call of Duty sea exclusiva de Xbox. Esto no hay por dónde cogerlo, sobre todo teniendo en cuenta un dato muy simple: Microsoft estaría renunciando a una base aproximada de más de 140 millones de consolas PlayStation.

Basta con hacer una estimación de ingresos perdidos por ventas, y de ingresos no obtenidos por micropagos en consolas PlayStation, para darse cuenta de que este argumento tampoco tiene ningún sentido, y de que los beneficios estratégicos y el no tener que pagar royalties al final no pueden compensar la cifra que obtendríamos de lo que os acabo de decir.