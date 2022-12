Starfield tiene un objetivo claro: impulsar las ventas de Xbox Series X

La compra de Bethesda por parte de Microsoft fue uno de los movimientos más importantes del gigante de Redmond, y tuvo como meta principal mejorar el catálogo de juegos exclusivos de Xbox Series X y Series S. Starfield será el primero de los grandes exclusivos que llegarán a PC y a las consolas de Microsoft tras esa operación de compra, y por lo que hemos podido ver hasta el momento parece uno de los desarrollos más ambiciosos y más importantes de la presente generación.

Según Todd Howard, productor ejecutivo de Bethesda, la adquisición de la compañía por parte de Microsoft y la concepción de Starfield desde sus inicios como un exclusivo de Xbox Series X y Series S ha sido positivo para su desarrollo. Este título no tendrá que partir de las limitaciones de Xbox One y PS4, y debería venir bastante optimizado, aunque esto último no quiere decir que no vaya a ser un juego exigente a nivel de hardware.

Aunque Howard se ha mostrado positivo en líneas generales sobre esa exclusividad de Starfield, también ha reconocido que está sintiendo una importante presión porque, al final, el objetivo de Microsoft es que este juego se convierta en un «vendeconsolas».

Este concepto no es nuevo, desde que existen las consolas hemos visto juegos capaces de generar un enorme interés entre los consumidores y de impulsar por sí solos las ventas de sistemas concretos, de hecho en su momento yo mismo compré Dreamcast por títulos como Metropolis Street Racer y Resident Evil Code Veronica, y también me hice con Xbox por Halo y con PS4 por Bloodborne.

El ejecutivo también ha destacado que durante sus inicios centraron sus desarrollos en PC, y que Xbox siempre ha sido una plataforma importante para ellos, así que este proyecto no les resulta algo fuera de lo normal, a pesar de que la situación y las condiciones han cambiado de forma clara.

Bajo mi punto de vista personal sigo pensando que la compra de Bethesda por parte de Microsoft fue una compra muy acertada, sobre todo teniendo en cuenta el montante total que, al final, era «calderilla» para una compañía del calibre de Microsoft.

En cuanto a Starfield, las primeras escenas con juego real que he visto me han gustado mucho. El juego tiene una pinta espectacular, y la verdad es que estoy deseando que salga al mercado para poder disfrutarlo. Solo espero que Bethesda pula debidamente el apartado técnico y que optimice para evitar problemas que puedan arruinar el lanzamiento. Tiene motivos para hacerlo, ya que este título es uno de los juegos más importantes que llegarán en 2023.