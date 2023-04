Publicado el tráiler final de Star Wars Jedi: Survivor

Casi da miedo hablar de lanzamientos esperados, y en mi caso hacerlo de Star Wars Jedi: Survivor todavía más, pues desgraciadamente nos hemos tenido que acostumbrar a que algunos de los títulos que llevamos meses o incluso años esperando, llegan al mercado en un estado que a duras penas merecería el calificativo de beta. El ejemplo más reciente lo tenemos en The Last of Us Part I para PC, un auténtico desastre que, incluso con parches que se supone que solucionan los problemas de rendimiento, sigue siendo algo lamentable.

Hay una de esas citas que, con pequeñas variantes, es atribuida a distintos nombres, desde Santo Tomás de Aquino hasta Alexander Pope (esta es la fuente más señalada), y que viene a decir que bienaventurados los que no esperan nada porque nunca serán decepcionados. Sin duda esta sería la base perfecta para el modo en el que debemos prepararnos de cara a esos lanzamientos de juegos que, pese a que ya hemos tropezado varias veces con la misma piedra, nos siguen ilusionando como si fuéramos niños pequeños.

¿Y a qué viene todo esto?, te estarás preguntando. Pues viene a que, claro, las desarrolladoras y distribuidoras nos conocen bastante bien. Tienen mucha técnica a la hora de confeccionar vídeos que, con menos de dos minutos, hacen que desactivemos todas nuestras reservas y hasta nos planteemos la opción de precompra (algo que sabes que no te recomendamos, salvo casos excepcionales). Y eso es lo que me acaba de ocurrir tras ver el tráiler final de Star Wars Jedi: Survivor. Juzga tú mismo:

La publicación de este tráiler tiene su origen en la Star Wars Celebration Europe 2023, de la que ya te hablamos antes, por el anuncio de las próximas tres películas de Star Wars, solo que si sobre las mismas apenas conocemos detalles, es bastante lo que nos han avanzado ya sobre Star Wars Jedi: Survival, que llegará a las tiendas digitales el próximo 28 de abril, y del que ya conocemos y hemos podido analizar sus especificaciones técnicas, para saber en qué condiciones podremos disfrutarlo en nuestros equipos.

Si ya jugaste a Star Wars Jedi: Fallen Order (o al menos conoces su argumento), seguramente también sabrás que Star Wars Jedi: Survivor tiene lugar cinco años después del final del primero, con Cal Kestis convertido ya en un poderoso caballero Jedi en un momento en el que grandes sombras se ciñen sobre el universo. Como podemos escuchar en el tráiler, la carga del futuro del mismo recaerá sobre Kestis que, eso sí, no luchará solo y mostrará más pericia que nunca en el manejo del sable láser (ya sabes, un arma noble, para tiempos más civilizados, que decía Obi Wan Kenobi).

Menos de tres semanas, por lo tanto, para el lanzamiento de Star Wars Jedi: Survivor, así que ahora tenemos que enfrentarnos a una decisión tan complicada como optar por el lado oscuro o por el lado luminoso de la fuerza, y es escoger entre volver a ilusionarnos y cruzar los dedos, o no esperar nada y, ojalá, llevarnos una muy agradable sorpresa dentro de unas semanas.