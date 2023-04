Star Wars sumará tres nuevas películas, pero no una trilogía

Al hablar de Star Wars, y más todavía si se menciona el número tres, de inmediato, casi como un acto reflejo, la palabra trilogía acude a nuestras mentes. Y es normal, claro, ya que la columna vertebral de una de las sagas más icónicas del mundo del cine, y que desde el mismo ha trascendido a muchos otros campos, es una trilogía de trilogías, ya sabes, por orden de estreno la original (episodios del IV al VI), la precuela (episodios I a III) y el ¿desenlace? (episodios VII a IX). Y sí, lo pongo entre interrogaciones porque hablamos de Star Wars, así que nunca se sabe si algo ha finalizado o si, por el contrario, nos sorprenderán en el futuro extendiendo la historia.

Sea como fuere, llegan muy buenas noticias para los warsies (o no, según su nivel de apertura a las nuevas producciones que expanden el universo de la saga), ya que la Star Wars Celebration Europe 2023 que está teniendo lugar estos días en Londres ha sido el espacio elegido por Lucasfilm para compartir sus planes de futuro cercano en el ámbito cinematográfico y, como ya he adelantado, nos esperan tres nuevas películas no conectadas entre sí (aunque sí, evidentemente, en el espacio común del universo Star Wars), sobre las que se han revelado algunos detalles interesantes… muy pocos, eso sí, que hay que mantener la intriga y las expectativas.

Antes de ir al grano con cada una de ellas, un aspecto muy interesante es que Lucasfilm apuesta cada vez más por producciones que se ubican, espacio-temporalmente fuera del rango de fechas que transcurre entre el Episodio I y el Episodio IX. Personalmente me parece un gran acierto por dos razones. La primera es que ya hay muchas producciones, de diversos tipos, centradas en dicho periodo. Sin embargo alejarse (sea mucho poco) del mismo hace crecer las posibilidades en varios órdenes de magnitud.

La segunda razón es que introducir nuevos elementos narrativos en dicho periodo puede generar (y en ocasiones ocurre) inconsistencias en el canon (la narrativa oficial), lo que supone un dolor de cabeza para más personas de las que podríamos pensar en un primer momento. Al centrar las historias de estas nuevas películas en otros periodos nos evitamos esta molestia, que es menor pero no deja de estar ahí.

¿Qué es lo que se está cociendo en Lucasfilms? Pues tres películas de Star Wars, las tres de acción real (live action, como se ha popularizado decir ahora para hacer referencia a que no son obras de animación), que tendrán al frente a James Mangold (Lobezno, Logan), Dave Filoni (un histórico «de la casa», con El Mandaloriano, El libro de Boba Fett y Star Wars Rebels, entre otras) y Sharmeen Obaid-Chinoy (Ms. Marvel, Saving Face). Todavía no hay información sobre las fechas previstas para el estreno de las mismas.

Sí que sabemos en qué periodo se ubicará cada una. La de James Mangold dará un gran salto atrás en el tiempo, pues nos llevará a los albores de la orden Jedi, un periodo muy poco explorado y tremendamente prometedor; la de Dave Filoni se centrará en la Nueva República y cerrará las historias interconectadas contadas en El Mandaloriano, El libro de Boba Fett, Ahsoka y otras series de la saga; y la Sharmeen Obaid-Chinoy se desarrollará pocos años después de los eventos de Star Wars: Rise of Skywalker, y veremos a Rey intentar crear una nueva Orden Jedi (ya dije que con Lucasfilms nunca podemos dar una historia por totalmente cerrada, ¿verdad?)