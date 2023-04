Los AirPods podrán ser sensibles al entorno

Si hace unos días supimos de una patente que señala a unos futuros AirPods con una pantalla interactiva en su estuche, hoy volvemos a fijarnos en una patente, en esta ocasión en una detectada por ITHome (en chino) que apunta a otra prestación que, de incorporarse finalmente en los auriculares, puede suponer una enorme mejora en la experiencia de escuchar música con los mismos, al hacer que esta se adapte al entorno en el que están siendo empleados en cada momento.

Por norma general, para ese fin ya contamos con la clásica función de ecualización, con la que si lo deseamos podemos emplear distintos perfiles que se ajusten a distintos entornos, potenciando en cada caso aquellas frecuencias que consideramos que necesitan resonar con mayor fuerza que el resto. No obstante, las posibilidades del iPhone a este respecto son un tanto limitadas, pues iOS solo te ofrece una lista de ajustes, no te permite crear perfiles personalizados (algo que, en verdad, nunca he entendido).

Sí existen apps para iPhone que integran su propio ecualizador, algunos de ellos muy completos. Pero, claro, no son compatible con Apple Music ni con Apple Music Classical, al igual que con los modos offline de otros servicios. En resumen, que las posibilidades son limitadas y, debido a ello, no siempre podremos encontrar un ajuste de ecualización que se ajuste de manera adecuada al entorno en el que estamos escuchando música, lo que puede acabar desluciendo la experiencia.

Esto puede mejorar sustancialmente si Apple decide, finalmente, poner en uso la tecnología recogida en esta patente y, en consecuencia, hacer que los AirPods reconozcan el entorno y ajusten los parámetros de reproducción al mismo. Para tal fin, los auriculares parecen emplear los micrófonos, quizá en conjunto con otros sensores y puede que también con datos obtenidos del iPhone. Dicha información es empleada para intentar identificar las propiedades acústicas del entorno y, con esa información, la señal final es renderizada por los auriculares, ofreciendo una salida de audio espacial totalmente personalizada.

La combinación de sonido adaptado al entorno y el uso de sonido espacial suena (nunca mejor dicho) de maravilla, por lo que aunque hablamos de una patente, que al final puede acabar archivada en un cajón, puede ser precisamente ese tipo de tecnologías por las que Apple suele destacar, y que además pueden convertirse en un reclamo sensacional para atraer a más usuarios. Y sí, efectivamente, estoy pensando especialmente en las posibilidades de combinar esta tecnología con Apple Music Classical, pues podría ser un argumento a favor de emplear los AirPods para escuchar clásica.