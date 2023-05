Apple no podrá limitar la velocidad del puerto USB-C en Europa

Los planes de Apple en lo referido al puerto de conexión del iPhone se han encontrado con una situación de colisión frontal con las regulaciones en Europa. Como recordarás, el Parlamento Europeo aprobó, el pasado mes de octubre, la ley del cargador único, una norma que obliga a los fabricantes de teléfonos móviles y otros dispositivos a que éstos empleen un puerto USB-C para la función de carga de los mismos. Una medida que, como ya llevamos años señalando, parece hecha casi a medida para Apple, pues prácticamente todos los fabricantes, a excepción de los de Cupertino, ya dieron el salto a este puerto hace algún tiempo.

Apple ha peleado este punto durante los últimos tiempos, llegando incluso a afirmar que la norma del cargador único perjudica a la innovación. Sin embargo, dichos argumentos no han servido para que se salieran con la suya, por lo que obligatoriamente tendrán que adaptarse a esta norma si desean seguir vendiendo iPhone en Europa, algo a lo que parece poco probable que estén dispuestos a rechazar. No en vano, pocos días después de la aprobación de la norma, la compañía confirmó que la cumplirá para mantener su presencia en el viejo continente.

Ahora bien, parece que los planes de Apple pasaban por establecer una clara diferencia entre los cables oficiales (los de la propia compañía y los acogidos al programa de certificación Made for iPhone) y el resto, independientemente de la calidad de los mismos. Así, los primeros ofrecerían el máximo de prestaciones que puede proporcionar este medio, los segundos se verían seriamente limitados, una medida que parece ir en contra de esos intereses medioambientales de los que los de Cupertino hablan tan a menudo.

Parece, sin embargo, que esto no va a ser posible. Según podemos leer en Zeit Online (en alemán), la Comisión Europea le ha indicado a Apple que estas limitaciones no están permitidas. «No se permiten restricciones en la interacción con los cargadores» afirma el Comisario de Industria de la UE, Thierry Bretón, en una carta publicada por la agencia de noticias DPA, en la que también podemos leer un aviso a navegantes: «Los dispositivos que no cumplan con los requisitos para el cargador común no se permitirán en el mercado de la UE«. Blanco y en botella… Y no queda ahí la cosa. Para evitar cualquier triquiñuela que pretende burlar este marco legal, Bruselas publicará, en algún momento del tercer trimestre de este año, una guía cuyo principal objetivo es proporcionar una «interpretación uniforme de la legislación»

Sí que es cierto, no obstante, que Apple todavía cuenta con cierto margen, pues la UE concedió una moratoria de 24 meses para que las empresas pudieran adaptarse a esta nueva norma. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que, si lo desea, Apple sí que podrá establecer esta limitación en los iPhone 15, si es que finalmente se confirma que estos cuentan con USB-C (algo que ya parece totalmente claro). Sin embargo, la compañía ya no podrá vender iPhone con puerto Lightning ni con USB-C de velocidad variable en función de la certificación (o falta de la misma) del cable, a partir de octubre de 2024.