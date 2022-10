Europa aprueba el cargador único USB-C

Sí, soy consciente de que, probablemente, en este momento estés experimentando una cierta sensación de déjà vu, y es que ya llevamos mucho tiempo, años en realidad, hablando del lento pero inexorable proceso de la Comisión Europea para la aprobación del la esperada norma del cargador único. Una norma que sin duda habría resultado mucho más práctica hace bastantes años, cuando prácticamente cada fabricante tenía su propio modelo de cargador (algunos, de hecho, tenían más de uno), pero que también a día de hoy tiene mucho sentido y, por lo tanto, toda la razón de ser.

Digo que tendrás esa sensación de que esto ya lo has vivido porque a principios de junio, como te contamos, se produjo lo que podríamos definir como aprobación informal de la regulación del cargador único, lo que suponía uno de los últimos pasos, de un proceso que ya se encontraba muy avanzado, y que establece que USB-C será el cargador único no solo de smartphones, también de tablets, eReaders, auriculares, cámaras digitales (entendemos que tanto fotográficas como de vídeo), auriculares, consolas portátiles y altavoces.

Como ya te contamos entonces, quedaba pendiente, para después de verano, la aprobación formal, un mero trámite que se daba por sentado que saldría adelantes pero que, no obstante, era imprescindible dentro del proceso regulador. Y la buena noticia es que, como podemos leer en la web de noticias del Parlamento Europeo, hoy ha sido el esperado día, finalmente, y de manera formal, el Parlamento Europeo ha aprobado que USB-C sea el cargador único de pequeños dispositivos en todo el espacio europeo.

De esta manera, con todos los trámites cumplidos, ahora ya solo debemos esperar a que esta nueva norma sea publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea, trámite similar al que debe llevarse a cabo en España con la publicación en el BOE para dar sepultura legal a la aplicación de una nueva ley, medida o cualquier otro asunto. Una vez publicada la norma del cargador único, tendrán que pasar 20 días hasta su entrada en vigor. No obstante, desde esa fecha todavía tendrán que pasar 24 meses hasta que su cumplimiento sea obligatorio, pues este es el plazo concedido por la Unión Europea a los fabricantes para que se puedan adaptar.

Aunque esta norma se circunscribe a varios tipos de dispositivos, muchas personas la asocian principalmente a los smartphones, y aunque en este sentido se dirige a todos los modelos de todos los fabricantes, no es necesario ser demasiado avispado para darse cuenta de que la principal afectada por este cambio normativo es, sin duda, Apple, que no en vano es la compañía que lleva años presentando tanta resistencia como le ha resultado posible. Ahora, y solo a falta de la publicación de la nueva norma en el Diario Oficial de la Unión Europea, ya no tendrá otro remedio que dar el salto a USB-C… salvo que, para evitarlo, decida que sus dispositivos se carguen, exclusivamente, de manera inalámbrica.