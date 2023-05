Continuamos nuestra ronda de análisis con la GIGABYTE GeForce RTX 4060 Ti Eagle, un modelo que adopta un diseño totalmente personalizado y que se aleja de la GeForce RTX 4060 Ti FE, pero que mantiene todas los valores de aquella tanto a nivel de arquitectura como de rendimiento, consumo y temperatura, y que se ajusta a las frecuencias de referencia de NVIDIA.

Al tratarse de un modelo sin overclock está claro que los datos de rendimiento que vamos a obtener con la GIGABYTE GeForce RTX 4060 Ti Eagle serán, en líneas generales, muy parecidos a los que vimos con la versión Founders Edition, salvo que GIGABYTE haya ajustado un poco los valores de consumo para permitir que el modo turbo escale un poco mejor, algo que ya hemos visto en ocasiones anteriores y que suele funcionar muy bien.

Como siempre, agradecemos a GIGABYTE España que nos haya enviado una GIGABYTE GeForce RTX 4060 Ti Eagle para su análisis, y nos ponemos manos a la obra. No vamos a profundizar en la arquitectura porque ya lo hemos hecho en el análisis del modelo Founders Edition, pero voy a compartir con vosotros un resumen sencillo con los aspectos más relevantes.

GIGABYTE GeForce RTX 4060 Ti Eagle: arquitectura y novedades clave

La GIGABYTE GeForce RTX 4060 Ti Eagle cuenta con todas las tecnologías clave de la arquitectura Ada Lovelace, entre las que podemos destacar:

Nuevos shaders con tecnología SER, «Shader Execution Reordering», que reordena el trabajo de los sombreadores en tiempo real y mejora el proceso de posicionamiento y de ejecución de los datos, lo que pone fin a la divergencia de ejecución y a la divergencia de datos, e incrementa en gran medida el rendimiento. La GIGABYTE GeForce RTX 4060 Ti Eagle alcanza los 22 TFLOPs de potencia en FP32.

Núcleos RT de tercera generación, que aumentan la potencia bruta hasta los 51 TFLOPs y cuentan con dos nuevas tecnologías que representan un gran salto generacional: Displaced Micro-Mesh, que utiliza mallas de micro triángulos para mejorar la eficiencia a la hora de trabajar con grandes cargas de geometría y trazado de rayos, y Opacity Micro-Mask, que reduce la carga de trabajo de los shaders al realizar una determinación más precisa de la opacidad de los objetos y de la densidad de los mismos.

Núcleos tensor de cuarta generación y nuevo «Optical Flow Accelerator», los primeros ofrecen una potencia de hasta 353 TFLOPs bajo FP8, lo que se traduce en un salto de potencia enorme (casi el triple) frente a la generación anterior. Gracias al nuevo «Optical Flow Accelerator» también disfrutaremos del valor que ofrece el DLSS 3, una tecnología que es capaz de generar un fotograma adicional totalmente en la GPU por cada dos fotogramas renderizados de manera tradicional. Esta tecnología se apoya, además, en NVIDIA Reflex para reducir la latencia que se produce con la generación de fotogramas.

Nuevo subsistema de caché L2, con una cantidad total mucho mayor para reducir la dependencia de la memoria gráfica y mejorar el rendimiento incluso con un bus de datos más pequeño. Esto tiene un impacto muy grande en el rendimiento, y permite almacenar una gran cantidad de datos y otros elementos en la caché L2, a la que la GPU puede acceder más rápido y con una latencia inferior.

La GIGABYTE GeForce RTX 4060 Ti Eagle tiene también un lado profesional muy marcado gracias a los drivers NVIDIA Studio. Esto representa una gran diferencia en aplicaciones como Blender, Autodesk o NVIDIA Omniverse, que cuentan con optimizaciones específicas que nos permitirán aprovechar al máximo esta tarjeta gráfica. También contamos con soporte de los nuevos códecs AV1, que mejoran enormemente la calidad y eficiencia del streaming, y podremos alternar entre los drivers profesionales y los gaming con un simple clic a través de GeForce Experience.

GIGABYTE GeForce RTX 4060 Ti Eagle: Análisis externo

La GIGABYTE GeForce RTX 4060 Ti Eagle mantiene la línea clásica de la serie Eagle de GIGABYTE, esto es algo que salta a la vista nada más sacar la caja. Es un modelo muy ligero y bien terminado, cuenta con tres ventiladores Windforce lubricados con nano grafeno que pueden girar de manera alternativa, algo muy importante porque mejora la presión del aire generando un menor ruido, y esto tiene un impacto positivo en la refrigeración del radiador.

El radiador, y el sistema de refrigeración en general, tienen un tamaño bastante contenido, y esto es positivo, ya que la ha hecho posible que la GIGABYTE GeForce RTX 4060 Ti Eagle solo ocupe dos ranuras de expansión. Volviendo al radiador, este tiene un cuerpo de aletas de aluminio de alta densidad, y hace contacto con todos los elementos clave de la tarjeta gráfica, incluyendo tanto la GPU como la memoria gráfica.

En la parte trasera tenemos una placa que redondea el diseño de la tarjeta gráfica, y que también aporta solidez estructural y contribuye en las tareas de refrigeración. Como podemos ver GIGABYTE ha mantenido la apertura en la parte final de esa placa para mejorar el flujo de aire. Haciendo una valoración general, está claro que el sistema de refrigeración que ha montado GIGABYTE en esta tarjeta gráfica raya a un buen nivel.

La GIGABYTE GeForce RTX 4060 Ti Eagle utiliza el diseño Ultra Durable, toda una garantía de calidad que aplica tanto al cobre del PCB como a los condensadores, las bobinas y otros elementos clave, y que garantiza que estos son de primera calidad. En cuanto a los conectores, dispone de dos DisplayPort 1.4a y dos HDMI 2.1a.

Justo en el lateral podemos ver que la GIGABYTE GeForce RTX 4060 Ti Eagle solo utiliza un conector de alimentación de 8 pines, y que en este caso no tenemos que recurrir a ningún adaptador, algo que sin duda es un punto a su favor frente al modelo Founders Edition. También podemos ver las serigrafías de GIGABYTE y «GeForce RTX». En esa misma zona se encuentra un interruptor que nos permite alternar entre la BIOS «OC» y Silent.

La GIGABYTE GeForce RTX 4060 Ti Eagle tiene unas medidas de 272 x 115 x 41 mm, lo que significa que es un poco más larga que la versión Founders Edition, pero mantiene, como dijimos, el mismo formato de doble ranura. Tampoco requiere de una fuente de alimentación especialmente potente, y podremos utilizarla sin problemas con un modelo que llegue a los 500 vatios de potencia.

Especificaciones de la GIGABYTE GeForce RTX 4060 Ti Eagle

Núcleo gráfico AD106 en 5 nm.

22.900 millones de transistores.

Graphics Processing Clusters (GPCs): 3.

Texture Processing Clusters (TPCs): 17.

4.352 shaders a 2.310 MHz-2.535 MHz, modo normal y turbo.

136 unidades de texturizado.

136 núcleos tensor de cuarta generación.

48 unidades de rasterizado.

32 núcleos RT de tercera generación.

Bus de 128 bits.

8 GB de GDDR6 a 18 GHz (288 GB/s de ancho de banda).

22 TFLOPs de potencia en FP32.

51 TFLOPs en trazado de rayos.

353 TFLOPs en FP8 (IA).

32 MB de caché L2 (554 GB/s efectivos).

Utiliza el estándar PCIe Gen4 x8.

TGP de 160 vatios, consumo medio de 140 vatios.

Precio de lanzamiento: 449 euros.

Si la comparamos con la GeForce RTX 4060 Ti Founders Edition vemos que no hay ninguna diferencia, y que este modelo de GIGABYTE se mantiene totalmente fiel a las especificaciones de referencia del modelo FE de NVIDIA. Esto también se deja notar en el precio recomendado, que según GIGABYTE será el mismo que la versión Founders Edition.

Equipo de pruebas para el análisis

Procesador Intel Core i9-13900K

Placa base GIGABYTE Z790 AERO G.

Sistema de refrigeración líquida todo en uno Corsair iCUE H150i Elite LCD con tres ventiladores de 120 mm.

32 GB de memoria DDR5 Corsair Vengeance RGB a 6.000 MHz con latencias CL40.

Unidad SSD WD Black SN850 de 2 TB con interfaz PCIe Gen4 x4, capaz de alcanzar velocidades de 7.000 MB/s y 5.300 MB/s en lectura y escritura secuencial.

Tarjeta gráfica GIGABYTE GeForce RTX 4060 Ti Eagle.

Fuente de alimentación Corsair HX1500i de 1.500 vatios con certificación 80 Plus Platinum.

Windows 11 actualizado a la última versión disponible.

Pasta térmica Corsair XTM70.

Hemos utilizado el mismo banco de pruebas que con la versión Founders Edition para unificar resultados y que estos puedan compararse de forma directa, y también para evitar que la GeForce RTX 4060 Ti Founders Edition pueda sufrir el más mínimo cuello de botella. Ese Intel Core i9-13900K le permitirá desarrollar su máximo rendimiento, y el resto de componentes también están perfectamente equilibrados.

Rendimiento de la GIGABYTE GeForce RTX 4060 Ti Eagle en pruebas sintéticas y aplicaciones profesionales

Vamos a ver primero el rendimiento de la GIGABYTE GeForce RTX 4060 Ti Eagle en Blender, una prueba que como ya sabrán nuestros lectores habituales mide la potencia de una tarjeta gráfica en renderizado y modelado 3D utilizando, como unidad de medición, las muestras por minuto. Cuanto mayores sean esas cifras mejor será el rendimiento.

Rendimiento en Blender

La GIGABYTE GeForce RTX 4060 Ti Eagle logra una puntuación de 2.246 muestras por minuto en «Monster», 1.052 muestras por minuto en «Junkshop» y 1.132 muestras por minuto en «Classroom», lo que significa que queda un poco por debajo de la versión Founders Edition. En cualquier caso las diferencias son mínimas, entre 10 y 30 puntos, y los resultados siguen siendo positivos.

Rendimiento en V-Ray

Saltamos a V-ray, una prueba de rendimiento centrada en el renderizado que puede trabajar en modo CUDA y en modo RTX, es decir, utilizando el hardware especializado de la GIGABYTE GeForce RTX 4060 Ti Eagle. Al recurrir a ese hardware, los valores obtenidos deben ser mucho más elevados.

Aquí vemos que la GIGABYTE GeForce RTX 4060 Ti Eagle supera a la FE por 7 V-paths en modo CUDA, mientras que en modo RTX gana la versión FE por 12 V-rays. Las diferencias vuelven a ser mínimas, y esto me hace pensar que no son más que simples oscilaciones normales del propio software que utilizamos para medir el rendimiento. Al final, es casi imposible obtener el mismo resultado al repetir una prueba.

Rendimiento en 3DMark DLSS 3

Como ya os contamos al analizar la versión Founders Edition, esta prueba de rendimiento es clave porque nos permite ver el valor que representa el DLSS 3 en la GIGABYTE GeForce RTX 4060 Ti Eagle, y cómo este puede mejorar el rendimiento frente al renderizado tradicional en nativo, sin IA. Los números son muy claros, tenemos una media de 3,41 FPS sin DLSS 3 y una media de 61,80 FPS con dicha tecnología activada, lo que supone un incremento enorme en la tasa de fotogramas por segundo. Todo un «milagro» cortesía del DLSS 3.

Si comparamos con la Founders Edition vemos una leve mejora de rendimiento a favor de la GIGABYTE GeForce RTX 4060 Ti Eagle, ya que la primera obtuvo 3,28 FPS y 61,52 FPS. Echando un vistazo a las velocidades de trabajo de la GPU nos damos cuenta de que esta diferencia se debe a que el modelo de GIGABYTE escala un poco mejor con el modo turbo, y es capaz de llegar y de mantener sin problema los 2.790 MHz. La temperatura es un poco más alta, pero nada alarmante, ya que no llega a los 66 grados C.

El pico máximo de rendimiento que alcanzó la GIGABYTE GeForce RTX 4060 Ti Eagle fue de 75,31 FPS, una cifra que también supera ligeramente los 74,20 FPS que obtuvo el modelo FE. La diferencia es mínima, y ya os he explicado por qué está motivada, por esa diferencia de escalado en el modo turbo del modelo de GIGABYTE.

Rendimiento en Octanebench

Esta prueba también mide el rendimiento de una tarjeta gráfica en renderizado 3D aplicando trazado de rayos, y puede aprovechar el hardware especializado de la GIGABYTE GeForce RTX 4060 Ti Eagle. Los resultados que esta obtiene son muy similares a los de la versión FE, y las pequeñas diferencias que apreciamos no son más que una simple fluctuación de este benchmark.

Rendimiento en Passmark GPU

La GIGABYTE GeForce RTX 4060 Ti Eagle consigue mejorar la marca de la GeForce RTX 4060 Ti en esta prueba con sus 29.162 puntos, y esto le permite posicionar por encima del 98% de las tarjetas gráficas que están en la base de datos de Passmark. La versión FE obtuvo un resultado de 28.893 puntos, y posicionó por encima del 97% de tarjetas gráficas que están en dicha base de datos.

Rendimiento en 3DMark Spy Extreme

Para terminar vamos con 3DMark Spy Extreme, una prueba sintética que, como os he dicho en otras ocasiones, no es representativa del rendimiento real en juegos de una tarjeta gráfica, pero nos permite tener números de referencia para hacer comparativas aproximadas. Inexplicablemente, la GIGABYTE GeForce RTX 4060 Ti Eagle trabaja a solo 2.700 MHz mientras que la versión FE lo hizo a 2.730 MHz, lo que hace que la primera quede 38 puntos por debajo. Una oscilación mínima y algo extraña, pero nada importante, porque al final lo que realmente debemos tener en cuenta es el rendimiento en juegos.

Rendimiento de la GIGABYTE GeForce RTX 4060 Ti Eagle en juegos

Como hemos dicho, lo importante es el rendimiento en juegos, y como podemos ver la GeForce RTX 4060 Ti Eagle ofrece un rendimiento muy bueno incluso en un juego tan exigente como Dying Light 2. Gracias al DLSS 3 en modo calidad puede moverlo incluso con trazado de rayos al máximo y mantener 98 FPS estables.

Al subir la resolución a 1440p la GeForce RTX 4060 Ti Eagle es capaz de mantener 69 FPS sin ayuda del DLSS 3, aunque activando esta tecnología en modo calidad podemos llegar a los 104 FPS, así que es recomendable. Con trazado de rayos activo el rendimiento cae a 32 FPS, pero de nuevo podemos subirlo sin problemas gracias al DLSS 3, que nos permitirá llegar a los 94 FPS en modo rendimiento. Sí, casi el triple de rendimiento.

En 4K Dying Light 2 solo llega a 33 FPS sin trazado de rayos, y a 3 FPS con dicha tecnología, pero si activamos el DLSS 3 en modo rendimiento pasamos a tener medias de 77 FPS y 56 FPS, respectivamente. Pasar de 3 FPS a 56 FPS es impresionante, sin duda, y confirma el valor del DLSS 3.

En Control la GeForce RTX 4060 Ti Eagle va muy suelta en 1080p, incluso con trazado de rayos, pero la mejora que ofrece el DLSS 2 en modo calidad es muy buena, y vale la pena activarlo. Para jugar en 1440p con trazado de rayos dicha tecnología es fundamental, puesto que nos permite pasar de 41 FPS a 98 FPS en modo rendimiento.

Jugar en 4K a Control con la GeForce RTX 4060 Ti Eagle es totalmente posible, siempre que Activemos el DLSS 2. Sin trazado de rayos podemos conseguir 87 FPS con DLSS 2 en modo calidad, lo que supone multiplicar casi por cuatro el rendimiento, y con trazado de rayos pasamos de 12 a 57 FPS al activar esa tecnología de reescalado y reconstrucción inteligente.

Vamos con uno de los referentes tecnológicos del momento, Cyberpunk 2077. La GeForce RTX 4060 Ti Eagle va sobrada en 1080p, y el DLSS 3 marca un salto tan enorme que, con trazado de rayos activo, podemos pasar de unos modestos 40 FPS a unos impresionantes 109 FPS.

En 1440p la mejora de rendimiento que conseguimos con el DLSS 3 vuelve a ser enorme, y si activamos el trazado de rayos esta tecnología será clave para que la experiencia sea buena. Sin DLSS 3 tendremos 25 FPS de media, pero con dicha tecnología en modo calidad la media sube a 99 FPS. En 4K y con trazado de rayos en demencial tenemos una media de 2 FPS (injugable), pero con el DLSS 3 en modo rendimiento la media se dispara hasta los 46 FPS. Obviamente influye también el menor consumo de memoria gráfica que se produce al activar el DLSS 3 (Super Resolution y generación de fotogramas).

Shadow of the Tomb Raider es un título que todavía tiene mucho que decir, y se mantiene como uno de los más exigentes y avanzados, aunque es cierto que la GeForce RTX 4060 Ti Eagle no tiene problema para moverlo en 1080 y en 1440p, ni siquiera cuando activamos el trazado de rayos, y sin recurrir al DLSS 2.

En 4K la cosa cambia, y bastante. La GeForce RTX 4060 Ti Eagle ya no va tan sobrada, aunque es capaz de mantener 53 FPS sin trazado de rayos, y puede llegar a 107 FPS con el DLSS 2 en modo rendimiento. Si activamos el trazado de rayos la media cae a 30 FPS, y para llegar a un nivel óptimo deberemos activar el DLSS 2 en modo rendimiento, ya que esto nos llevará a una media de 66 FPS.

Uno de los primeros grandes exclusivos de la anteriormente conocida como nueva generación, y uno de los juegos más exigentes que existen ahora mismo en el mercado. La GeForce RTX 4060 Ti Eagle puede con él en 1080p y aguanta el tipo en 1440p, pero en esta resolución es recomendable activar el DLSS 3 en modo calidad, ya que aumenta el rendimiento al pasar de 45 FPS a 91 FPS de media.

Con trazado de rayos activo el DLSS 3 es fundamental para conseguir un buen rendimiento, y es que como vemos en las gráficas llega a triplicar la tasa de FPS. Por ejemplo, en 1440p con trazado de rayos tenemos 32 FPS, pero con el DLSS 3 en modo rendimiento la media sube a 85 FPS, y en 4K con trazado de rayos activo pasamos de 13 FPS a 45 FPS.

En Resident Evil 4 Remake los resultados son muy buenos en 1080p y en 1440p, incluso superando el límite de memoria, pero cuando activamos el trazado de rayos en 1440p el impacto que tiene a nivel de rendimiento es demasiado grande, y apenas podemos recuperar terreno recurriendo al FSR 2. Por ello, y teniendo en cuenta que la mejora que ofrece el trazado de rayos en este juego es mínima, es mejor no utilizar dicho ajuste.

Sin FSR 2 la GeForce RTX 4060 Ti Eagle logra una media de 75 FPS en 1440p, y con dicha tecnología en modo calidad tenemos una media de 96 FPS, dos resultados muy buenos. En 4K la media es de 38 FPS, una cifra aceptable, pero la tasa media de mínimos es muy baja, y resulta imprescindible recurrir al FSR 2 en modo rendimiento para que ambas medias mejoren y la experiencia sea buena (medias de 65 FPS y medias mínimas de 42 FPS).

En Red Dead Redemption 2 la GeForce RTX 4060 Ti Eagle logra resultados óptimos en 1080p y 1440p, incluso con calidad máxima y sin recurrir al DLSS 2 Si queremos jugar en 4K sin recurrir a dicha tecnología podremos hacerlo, ya que tendremos una media de 43 FPS, pero es recomendable utilizar el DLSS 2 en modo rendimiento para superar los 60 FPS de media.

Ya sabéis lo exigente que es Microsoft Flight Simulator, y el impacto que puede tener la CPU en el rendimiento. Gracias al DLSS 3 podemos superar el cuello de botella que se produce al reducir la resolución con el DLSS 2, y tenemos una mejora de rendimiento espectacular como podemos ver en la gráfica adjunta. Activando el DLSS 3 (Super Resolution y generación de fotogramas) en modo rendimiento, podemos jugar incluso en 4K, ya que la media sube de 19 FPS a 56 FPS.

Lyra nos permite medir el rendimiento de la GeForce RTX 4060 Ti Eagle bajo el motor gráfico Unreal Engine 5, y nos facilita el análisis del impacto que tiene el DLSS 3 tanto en el rendimiento medio como en los mínimos (1% low). La mejora que conseguimos es tan enorme que la experiencia pasa de ser injugable a ser realmente buena.

La GeForce RTX 4060 Ti Eagle no tiene problemas con Destroy All Humans 2 Reprobed en 1080p y 1440p, y en 2160p puede mantener 42 FPS, cifra que entra dentro de lo aceptable. Solo con activar el DLSS 3 en modo calidad llegamos a 60 FPS de media, y con esta tecnología en modo rendimiento nos movemos en 84 FPS de media.

Ghostwire Tokyo fue otro de los primeros exclusivos de la anteriormente conocida como nueva generación, y es uno de los títulos que mejor uso hace del trazado de rayos. La GeForce RTX 4060 Ti Eagle no tiene problemas para moverlo sin trazado de rayos incluso en 4K, donde registra una media de 52 FPS, pero al activar el trazado de rayos el rendimiento baja notablemente, como podemos ver en las gráficas adjuntas.

Para conseguir un resultado óptimo es recomendable utilizar el DLSS 2 en modo calidad si jugamos en 1440p con trazado de rayos activo, ya que la media sube de 53 a 90 FPS, y en modo rendimiento si jugamos en 4K con trazado de rayos, puesto que el rendimiento pasa de 25 FPS a 68 FPS. También deberíamos activarlo en modo calidad al jugar en 4K sin trazado de rayos, porque la media mejora mucho y sube de 52 a 89 FPS.

Terminamos con Gears 5, uno de los mejores títulos, y más exigentes, desarrollados bajo el Unreal Engine 4. La GeForce RTX 4060 Ti Eagle va sobrada en 1080p y 1440p incluso con la iluminación global activada en 32 rayos, y con el modo de calidad locura. En 4K logra 34 FPS estables, lo que significa que es jugable, pero sería mejor bajar calidad y desactivar la iluminación global para llegar a los 60 FPS.

En líneas generales la GeForce RTX 4060 Ti Eagle es un poco más potente en juegos que la versión Founders Edition. La diferencia es muy pequeña, de hecho ronda entre uno y dos fotogramas por segundo, y como hemos anticipado al ver los resultados de las pruebas sintéticas y profesionales se debe a su mayor escalado de frecuencias en modo turbo.

Bajo resolución 1080p y 1440p es una tarjeta gráfica que ofrece un rendimiento excelente, y puede mover juegos incluso en 4K con una buena fluidez si utilizamos el DLSS 3. Esta tecnología también nos permitirá disfrutar del trazado de rayos manteniendo una buena tasa de fotogramas por segundo, y marca una diferencia importante frente a la generación anterior.

Temperaturas, consumo y frecuencias de trabajo

El modo turbo de la GeForce RTX 4060 Ti Eagle escala a una frecuencia ligeramente superior comparada con la versión Founders Edition, y esto le permite ofrecer una pequeña mejora de rendimiento, ¿pero afecta esto a sus temperaturas de trabajo? La respuesta es no, como podemos ver en la gráfica adjunta esta tarjeta gráfica registra unos valores muy buenos y mantiene una media de 64 grados C, con picos de 66 grados C.

En cuanto al consumo, la GeForce RTX 4060 Ti Eagle se mantiene en la línea de la Founders Edition, y es perfectamente comprensible, aunque la media es ligeramente más alta y el mínimo también fue superior. Con todo, los valores de eficiencia que nos dejan estos datos son sobresalientes, y la colocan como una de las mejores dentro de su gama en relación rendimiento por vatio consumido.

Terminamos echando un vistazo al escalado de frecuencias, y podemos confirmar lo que hemos venido diciendo en toda la comparativa, que el escalado del modo turbo es ligeramente mayor comparado con la versión FE. Las velocidades de trabajo de la GPU se mueven en valores totalmente óptimos y esto proporciona un rendimiento alto y estable.

Mínimo en juegos: 2.700 MHz.

Media estable: 2.745 MHz.

Media estable más alta: 2.760 MHz.

Máximo registrado: 2.805 MHz.

Las variaciones que se producen son muy pequeñas, ya que como podemos apreciar la GeForce RTX 4060 Ti Eagle se mueve entre los 2.700 MHz y los 2.805 MHz. Esto es una muestra clara de que GIGABYTE ha hecho un trabajo muy bueno afinando esta tarjeta gráfica, y sin tener que categorizarla como un modelo con overclock de casa.

Notas finales

La GIGABYTE GeForce RTX 4060 Ti Eagle es una alternativa muy interesante a la versión Founders Edition, ya que ofrece un rendimiento ligeramente superior sin hacer ningún tipo de sacrificio a nivel de consumo ni de temperaturas. Como aquella, es muy fresca y silenciosa, y tiene un consumo medio inferior a los 150 vatios, lo que significa que se lleva bien incluso con equipos que tengan fuentes de alimentación modestas.

También tiene otra ventaja frente a aquella, y es que no utiliza el conector de 16 pines. Solo requiere de un conector de alimentación adicional de 8 pines para funcionar, lo que nos facilitará enormemente la gestión del cableado, y nos permitirá conseguir un acabado más estético, sobre todo si nuestra fuente de alimentación utiliza cables de alimentación de 8 pines con doble conector.

En términos de diseño la GIGABYTE GeForce RTX 4060 Ti Eagle es una tarjeta gráfica discreta que quedará bien en cualquier equipo, tiene una buena calidad de construcción y cuenta con un sistema de refrigeración personalizado altamente fiable, silencioso y con una larga vida útil. Es un valor seguro, sin ningún tipo de duda, y su precio está bien ajustado, ya que como hemos dicho se sitúa en los 449 euros.

Si tu objetivo es jugar en 1080p y 1440p con todo al máximo y disfrutar del trazado de rayos pero tienes un presupuesto ajustado, no quieres tener que lidiar con altos consumos ni con temperaturas elevadas, y tampoco estás dispuesto a hacer otros sacrificios tenlo claro, la GIGABYTE GeForce RTX 4060 Ti Eagle es una opción muy recomendable. Es eficiente, fresca, silenciosa y puede mover incluso juegos en 4K gracias al DLSS 3 (Super Resolution y generación de fotogramas).