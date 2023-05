El pasado 18 de mayo se produjo la presentación de la GeForce RTX 4060 Ti, una tarjeta gráfica de nueva generación que se dirige directamente a lo que podemos considerar como gama media premium, tanto por diseño como por calidad de construcción, y también por rendimiento y soporte de tecnologías avanzadas.

En el artículo que publicamos en aquél momento vimos sus claves más importantes a nivel de arquitectura, y también compartimos con vosotros un adelanto de todo lo que podíamos esperar a nivel de rendimiento y de consumo frente a las generaciones anteriores de NVIDIA, concretamente frente a las GeForce RTX 2060 Super y GeForce RTX 3060 Ti.

Los datos facilitados por NVIDIA apuntaban a un importante salto en términos de eficiencia y una mejora menos marcada en términos de potencia que, sin embargo, se vería compensada por el valor que suponen las optimizaciones que trae la arquitectura Ada Lovelace, y entre ellas destacan sin duda los nuevos núcleos RT de tercera generación, los núcleos tensor de cuarta generación y el DLSS 3.

Durante los últimos días he tenido la oportunidad de probar la GeForce RTX 4060 Ti en su versión Founders Edition, y hoy por fin puedo compartir con todos vosotros mis impresiones. Como siempre os invito a que os pongáis cómodos, ya que tengo muchas cosas que contaros, aunque ya os adelanto que esta tarjeta gráfica ha demostrado, una vez más, que la IA y la especialización son los valores que están definiendo el camino a seguir en el sector gráfico, y que son los que están permitiendo saltos enormes en relación vatios consumidos por fotograma generado.

GeForce RTX 4060 Ti FE: análisis externo

La GeForce RTX 4060 Ti en su versión Founders Edition se presenta en un empaquetado cuidado al milímetro, mantiene las líneas clásicas que hemos visto en los modelos superiores, y también adopta la misma calidad de construcción y el mismo sistema de refrigeración. Esta tarjeta gráfica es bastante compacta, tiene un peso contenido, sobre todo teniendo en cuenta los materiales con los que está fabricada, y en general presenta un acabado elegante.

A simple vista es muy parecida a la GeForce RXT 4070, pero tiene un matiz diferenciador muy claro, y es que esa línea de reloj de arena y las zonas por las que se extiende están acabadas en un color plateado brillante que contrasta con el tono negro del resto de la tarjeta gráfica, y que se aleja totalmente del color oro achampanado de su hermana mayor. Personalmente, debo decir que este color plateado me parece muy bonito, y que a nivel estético le da un toque «preciosista» a la GeForce RTX 4060 Ti.

Las sensaciones que transmite al tacto la GeForce RTX 4060 Ti Founders Edition son muy buenas. Desde el principio se deja notar una solidez y una calidad de construcción muy buenas, tanto en la parte frontal como en la trasera. No he apreciado ningún punto que sugiera una debilidad estructural, y queda claro que NVIDIA no ha hecho ningún tipo de recorte en este sentido, algo que resulta muy positivo ya que estamos hablando de una tarjeta gráfica cuyo precio recomendado parte en los 449 euros, una cifra que la coloca solo un poco por encima del precio de venta que tuvo la GeForce RTX 3060 Ti.

En la parte frontal tenemos la serigrafía de la GeForce RTX 4060 Ti, así como esa línea que se asemeja a un reloj de arena y que genera el contraste en plata que hemos dicho. También podemos ver un ventilador de gran tamaño con aspas más delgadas y alargadas. No es casualidad, este nuevo diseño permite mejorar el flujo de aire y acelera el proceso de refrigeración del radiador.

Si miramos en la parte trasera podemos ver el radiador con más detalle. Es bastante voluminoso, hace contacto con todos los puntos clave de la tarjeta gráfica (GPU, VRM y memoria gráfica) y tiene una gran densidad de aletas de aluminio distribuidas de una manera muy peculiar. También podemos ver un segundo ventilador colocado justo en el otro extremo, una configuración que da vida al sistema «Dual Axial Flowthough», y que refuerza el flujo de aire en el interior del radiador.

Teniendo en cuenta los buenos resultados que este sistema de refrigeración dio en la GeForce RTX 4070, y sabiendo que la GeForce RTX 4060 Ti tiene un TGP inferior al de aquella, podemos intuir desde ya que esta última va a ser muy fresca, y sin tener que recurrir a un perfil de ventiladores ruidoso, algo que obviamente también representa un valor a tener en cuenta.

La GeForce RTX 4060 Ti ocupa dos ranuras de expansión y tiene una longitud de 244 mm, lo que significa que encajará sin problemas en casi cualquier chasis. Echando un vistazo en la parte trasera podemos ver un total de tres conectores DisplayPort 1.4a y un HDMI 2.1a. Para alimentar esta tarjeta gráfica solo necesitaremos un conector de alimentación adicional de 8 pines, aunque este deberá ir colocado en el adaptador de 16 pines incluido, ya que la GeForce RTX 4060 Ti utiliza dicho conector (está ubicado en el lateral, como de costumbre).

Según NVIDIA, la GeForce RTX 4060 Ti tiene un TGP de 160 vatios y un consumo medio en carga de 140 vatios. Esto quiere decir que, comparada con la GeForce RTX 3060 Ti, su TGP es 40 vatios menor, y su consumo medio es 57 vatios más bajo. Para confirmar estos valores, en este artículo encontraréis también datos de consumo real tanto medios como máximos.

GeForce RTX 4060 Ti: análisis técnico

La GeForce RTX 4060 Ti utiliza una GPU AD106, basada en la arquitectura Ada Lovelace y fabricada en el nodo de 5 nm. Este chip gráfico representa un avance importante frente al GA106, tanto por arquitectura como por potencia, y también por tamaño, ya que es mucho más pequeño. Una vez encapsulado tiene una superficie de 190 mm2, mientras que el chip basado en Ampere ocupa 276 mm2. Está claro que el salto a los 5 nm se ha dejado notar.

En su versión completa, el AD106 tiene un total de tres GPCs (Graphics Processing Clusters), 18 TPCs (Texture Processing Clusters) y 36 unidades SM (Streaming Multiprocessors). Esto se traduce en 4.608 shaders, 144 unidades de texturizado, 48 unidades de rasterizado, 36 núcleos RT de tercera generación, 144 núcleos tensor de cuarta generación y 32 MB de caché L2.

NVIDIA ha utilizado, en la GeForce RTX 4060 Ti, una versión ligeramente recortada del núcleo gráfico AD106 que mantiene los 3 GPCs, pero reduce el total de TPCs y de unidades SM a 17 y 34, respectivamente. Esto quiere decir que dicha tarjeta gráfica cuenta con 4.352 shaders, 136 unidades de texturizado, 48 unidades de rasterizado, 136 núcleos tensor de cuarta generación, 34 núcleos RT de tercera generación y 32 MB de caché L2.

El recorte ha sido mínimo, como podemos ver en esta sencilla comparativa que acabamos de hacer. Por lo que respecta al subsistema de memoria, NVIDIA ha utilizado cuatro controladoras de 32 bits, lo que nos deja un bus de 128 bits. La GeForce RTX 4060 Ti cuenta con 8 GB de memoria GDDR6 a 18 GHz, así que el ancho de banda disponible es de 288 GB/s. A priori podríamos pensar que esto es un problema, y que el pasar de un bus de 256 bits a uno de 128 bits afectará notablemente al rendimiento, pero nada más lejos de la realidad.

La arquitectura Ada Lovelace ha aumentado enormemente la cantidad de caché L2, y esta es la pieza clave del puzle. Tanto la memoria caché como la memoria gráfica se utilizan para almacenar datos y elementos que la GPU puede necesitar, y a los que podrá acceder a una gran velocidad. La prioridad que tiene el núcleo gráfico para acceder a esos datos es muy simple:

Primero mira en la caché L2, que es la más cercana y con la que puede comunicarse a mayor velocidad y con una latencia menor.

Si encuentra ahí lo que necesita se produce un acierto y sigue trabajando. En caso de que no lo encuentre se produce un fallo y tiene que mirar en la memoria gráfica.

Lo ideal es, para maximizar el rendimiento, que la GPU registre una alta tasa de aciertos cuando mire en la caché L2. Para conseguirlo es necesario almacenar la mayor cantidad posible de datos, instrucciones y otros elementos en dicha caché, pero al final esto dependerá de la cantidad total de caché L2 que tengamos. Si tenemos una cantidad muy pequeña podremos guardar muy pocas cosas, y la tasa de fallos será elevada.

Pues bien, con la GeForce RTX 4060 Ti la caché L2 ha aumentado hasta los 32 MB, lo que significa que tiene 28 MB más de caché L2 que la GeForce RTX 3060 Ti, es decir, siete veces más. Con este aumento tan grande de la memoria caché L2 se incrementa la cantidad de datos, instrucciones y elementos que podemos almacenar en dicha memoria, y esto se traduce en más aciertos cuando la GPU tiene que mirar en ella.

Con esos 32 MB de caché L2 se reduce enormemente la dependencia de la GPU del bus de datos y de la memoria gráfica, y es posible reducir el tráfico entre esta y la memoria gráfica hasta en un 60%. En líneas generales, el impacto que esto tiene en el rendimiento es tan grande que la GeForce RTX 4060 Ti rinde como si tuviera un ancho de banda efectivo de 554 GB/s.

Ada Lovelace: mejoras en eficiencia, shaders, núcleos tensor y núcleos RT

La GeForce RTX 4060 Ti trae todas las mejoras que NVIDIA introdujo con la arquitectura Ada Lovelace a nivel de eficiencia y rendimiento, y cuenta con shaders, núcleos tensor y núcleos RT de última generación. En materia de eficiencia, esta nueva tarjeta gráfica destaca por haber reducido el TGP en 40 vatios frente la GeForce RTX 3060 Ti, y por haberlo conseguido sin tener que renunciar a un aumento notable de la potencia.

Los que nos leéis a diario ya sabéis que la base de Ada Lovelace es la unidad SM. Cada unidad tiene 128 shaders, y de ellos la mitad pueden trabajar al mismo tiempo con operaciones FP32 e INT32. Estos nuevos shaders cuentan con la tecnología «Shader Execution Reordering», también conocida como SER. Esa unidad SM tiene también cuatro unidades de texturizado, un núcleo tensor de cuarta generación y un núcleo RT de tercera generación.

La tecnología SER marca un importante punto de inflexión frente a la generación anterior, porque actúa como un sistema de programación que reordena el trabajo de los sombreadores sobre la marcha, mejorando con ello el proceso de posicionamiento y de ejecución de los datos. Con esta tecnología NVIDIA ha logrado resolver dos grandes problemas que podían reducir en gran medida el rendimiento, y de manera aún más notable cuando se activa el trazado de rayos:

Divergencia de ejecución , caracterizada por diferentes subprocesos que ejecutan sombreadores o rutas de código distintas dentro de un sombreador, con el desorden que ello conlleva.

, caracterizada por diferentes subprocesos que ejecutan sombreadores o rutas de código distintas dentro de un sombreador, con el desorden que ello conlleva. Divergencia de datos, que se produce cuando diferentes subprocesos acceden a recursos de memoria que son difíciles de fusionar o de almacenar en la caché, generando también un desorden problemático.

En total, la GeForce RTX 4060 Ti es capaz de ofrecer una potencia de 22 TFLOPs en FP32, lo que la coloca 6 TFLOPs por encima del pico de potencia de la GeForce RTX 3060 Ti, y como dije anteriormente lo logra reduciendo el TGP máximo en 40 vatios.

Echando un vistazo al hardware especializado en IA nos encontramos con los núcleos tensor de cuarta generación, que ofrecen un rendimiento de 353 TFLOPs bajo FP8. Hay un salto de rendimiento importante frente a la generación anterior, y contamos soporte de DLSS 3 gracias al nuevo Optical Flow Accelerator, que como ya os hemos contado anteriormente es una pieza clave para que la generación de fotogramas pueda funcionar sin problemas.

Al utilizar la generación de fotogramas se produce, inevitablemente, un aumento de la latencia. Para mejorar la experiencia de uso al utilizar DLSS 3, y para contrarrestar ese problema, contamos con NVIDIA Reflex, una tecnología que reduce la latencia y mejora el tiempo de respuesta en juegos. También podemos utilizarla de forma independiente, aunque no tengamos la generación de fotogramas activada, para mejorar nuestro rendimiento y nuestra capacidad en juegos competitivos.

Obviamente también tenemos soporte total de DLSS 2, que realiza un proceso inteligente de reescalado y reconstrucción de la imagen para conseguir fotogramas de alta calidad y mejorar el rendimiento al reducir la resolución real de renderizado. Sin duda uno de los avances más importantes dentro del mundo de la IA aplicada al gaming.

Saltando a los núcleos RT de tercera generación vemos otro salto importante de rendimiento bruto, y también a nivel de optimización. La GeForce RTX 4060 Ti alcanza los 51 TFLOPs con dichos núcleos, y estos introducen dos nuevas tecnologías que representan un avance muy grande frente a la generación anterior:

Displaced Micro-Mesh: utiliza mallas de micro triángulos para mejorar la eficiencia a la hora de trabajar con grandes cargas de geometría y trazado de rayos, sin tener que hacer sacrificios a nivel de calidad gráfica.

utiliza mallas de micro triángulos para mejorar la eficiencia a la hora de trabajar con grandes cargas de geometría y trazado de rayos, sin tener que hacer sacrificios a nivel de calidad gráfica. Opacity Micro-Mask: una tecnología que reduce la carga de trabajo de los shaders al realizar una determinación más precisa de la opacidad de los objetos, así como de la densidad de los mismos. Evita el trabajo redundante e innecesario.

NVIDIA no se olvida de los profesionales y creadores de contenido

La GeForce RTX 4060 Ti tiene un soporte y una integración total en los drivers Studio de NVIDIA, lo que significa que está lista para ser utilizada en un amplio ecosistema de aplicaciones y herramientas profesionales, entre las que se encuentran algunas tan populares como Blender, Autodesk o NVIDIA Omniverse.

En ellas podremos aprovechar no solo la potencia bruta y el rendimiento que ofrecen sus núcleos especializados en trazado de rayos e inteligencia artificial, sino también el valor de las tecnologías avanzadas que soporta, como DLSS 2 y DLSS 3, IA aplicada a la creación de contenidos y de obras de arte, y también el streaming en vivo mejorado con IA y con una mayor eficiencia gracias al soporte de AV1.

Podemos alternar entre los drivers NVIDIA Studio y los Game Ready con un simple clic a través de GeForce Experience, así que no tendremos que lidiar con tediosos procesos de desinstalación, reinstalación y configuración manual. Todo está automatizado, y los cambios se realizarán sin que tengamos que preocuparnos por nada.

No quiero terminar sin recordaros que, para los amantes del modding y de los clásicos, NVIDIA lanzó recientemente la plataforma RTX Remix, donde podréis remasterizar juegos clásicos con trazado de rayos e introducir diversas mejoras técnicas.

GeForce RTX 4060 Ti frente a GeForce RTX 3060 Ti

Para tener una visión más clara de las diferencias que existen entre la GeForce RTX 4060 Ti y la GeForce RTX 3060 Ti nada mejor que ponerlas frente a frente. Como podemos apreciar, a pesar de que la primera tiene menos shaders que la segunda esta la supera ampliamente tanto en potencia bajo FP32 como en FP8 y en trazado de rayos.

La diferencia es muy grande, y sin embargo la GeForce RTX 4060 Ti es mucho más eficiente, puesto que tiene un consumo más bajo. Esto ha sido posible gracias a la reducción del proceso de fabricación, que pasa de 8 nm a 5 nm, y también a las optimizaciones y mejoras que introduce Ada Lovelace.

Especificaciones de la GeForce RTX 4060 Ti

Núcleo gráfico AD106 en 5 nm.

22.900 millones de transistores.

Graphics Processing Clusters (GPCs): 3.

Texture Processing Clusters (TPCs): 17.

4.352 shaders a 2.310 MHz-2.535 MHz, modo normal y turbo.

136 unidades de texturizado.

136 núcleos tensor de cuarta generación.

48 unidades de rasterizado.

32 núcleos RT de tercera generación.

Bus de 128 bits.

8 GB de GDDR6 a 18 GHz (288 GB/s de ancho de banda).

22 TFLOPs de potencia en FP32.

51 TFLOPs en trazado de rayos.

353 TFLOPs en FP8 (IA).

32 MB de caché L2 (554 GB/s efectivos).

Utiliza el estándar PCIe Gen4 x8.

TGP de 160 vatios, consumo medio de 140 vatios.

Precio de lanzamiento: 449 euros.

Especificaciones de la GeForce RTX 3060 Ti

Núcleo gráfico GA104 en 8 nm.

17.400 millones de transistores.

Graphics Processing Clusters (GPCs): 5.

Texture Processing Clusters (TPCs): 19.

4.864 shaders a 1.410 MHz-1.665 MHz.

152 unidades de texturizado.

80 unidades de rasterizado.

152 núcleos tensor de tercera generación.

38 núcleos RT de segunda generación.

8 GB de GDDR6 a 14 GHz (448 GB/s de ancho de banda).

Bus de 256 bits.

16,20 TFLOPs de potencia en FP32.

32 TFLOPs en trazado de rayos.

130 TFLOPs en IA.

4 MB de caché L2.

Utiliza el estándar PCIe Gen4 x16.

TGP de 200 vatios, consumo medio de 197 vatios.

Precio de lanzamiento: 419,95 euros.

La GeForce RTX 4060 Ti ofrece 6 TFLOPs más de potencia que la GeForce RTX 3060 Ti en FP32, 19 TFLOPs más en trazado de rayos y 223 TFLOPs más en IA. Los números son muy claros. Es cierto que el subsistema de memoria de la GeForce RTX 3060 Ti ofrece un mayor ancho de banda, pero como ya os he explicado anteriormente esto se ve compensado en la GeForce RTX 4060 Ti gracias a su enorme cantidad de caché L2, que es siete veces mayor.

Es importante recordar también que la GeForce RTX 4060 Ti es una GPU más avanzada, ya que incluye las tecnologías SER, DLSS3 (generación de fotogramas) y los códecs AV1. Al final, todo esto representa un salto generacional notable que va más allá del simple rendimiento bruto, y convierte a esta tarjeta gráfica en una opción muy interesante, sobre todo para equipos que tengan fuentes de alimentación modestas, ya que tiene un consumo muy contenido.

Equipo de pruebas para el análisis

Procesador Intel Core i9-13900K

Placa base GIGABYTE Z790 AERO G.

Sistema de refrigeración líquida todo en uno Corsair iCUE H150i Elite LCD con tres ventiladores de 120 mm.

32 GB de memoria DDR5 Corsair Vengeance RGB a 6.000 MHz con latencias CL40.

Unidad SSD WD Black SN850 de 2 TB con interfaz PCIe Gen4 x4, capaz de alcanzar velocidades de 7.000 MB/s y 5.300 MB/s en lectura y escritura secuencial.

Tarjeta gráfica GeForce RTX 4060 Ti Founders Edition.

Fuente de alimentación Corsair HX1500i de 1.500 vatios con certificación 80 Plus Platinum.

Windows 11 actualizado a la última versión disponible.

Pasta térmica Corsair XTM70.

Para evitar cualquier tipo de cuello de botella he utilizado una configuración de gama alta que, de hecho, excede el nivel recomendado a nivel de CPU para una tarjeta gráfica como la GeForce RTX 4060 Ti. Con esto nos aseguramos de que no tendrá ningún lastre que pueda afectar a su rendimiento, o que le impida desarrollar todo su potencial.

Esto es muy importante, ya que NVIDIA posiciona a la GeForce RTX 4060 Ti como una tarjeta gráfica ideal para jugar en 1080p con calidades máximas y una fluidez total, y en esa resolución es donde más influye el procesador. Como veremos en este análisis esta tarjeta gráfica va sobrada en dicha resolución, y también se mueve con soltura en 1440p.

Rendimiento de la GeForce RTX 4060 Ti en pruebas sintéticas y aplicaciones profesionales

Empezamos nuestra clásica ronda de pruebas de rendimiento en pruebas sintéticas y aplicaciones profesionales con Blender, una plataforma muy importante dentro del mundo del renderizado, el modelado 3D y la creación de contenidos. Esta prueba utiliza tres escenas concretas que parten siempre de la misma base, lo que nos permite unificar y comparar resultados de una manera muy sencilla utilizando el valor de muestras por minuto.

Rendimiento en Blender

En la prueba «Monster» la GeForce RTX 4060 Ti consigue 2.262 muestras por minuto, en «Junkshop» logra 1.081 muestras por minuto y en «Classroom» alcanza las 1.143 muestras por minuto. Estas cifras la colocan claramente por encima de la GeForce RTX 3060 Ti (alrededor de un 30% más), y en líneas generales tenemos un resultado bastante bueno teniendo en cuenta la gama en la que se encuadra lo nuevo de NVIDIA.

Si la comparamos con la GeForce RTX 4070 hay una diferencia notable, ya que esta obtuvo una puntuación de 3.122 muestras por minuto en «Monster», 1.529 muestras por minuto en «Junkshop» y 1.533 muestras por minuto en «Classroom», pero teniendo en cuenta la diferencia de precio que existe entre ambas es totalmente normal, y pone de relieve que el valor precio-rendimiento de la GeForce RTX 4060 Ti está bien ajustado.

Rendimiento en V-Ray

Vamos ahora a ver los datos de rendimiento de V-Ray, una prueba de renderizado que puede trabajar tanto en modo CUDA como en modo RTX. Este último utiliza el hardware especializado de las GeForce RTX de NVIDIA, y esto permite obtener una puntuación más alta, como es lógico.

En el modo CUDA tenemos un resultado de 1.3775 v-paths, y en modo RTX el resultado es de 1.889 V-rays. De nuevo tenemos un buen resultado, ya que una GeForce RTX 3060 Ti ronda los 1.230 V-paths y los 1620 V-rays. Haciendo un balance general, la GeForce RTX 4060 Ti rinde por encima de la GeForce RTX 3070 en esta prueba y queda muy cerca de la GeForce RTX 3070 Ti, que consigue 1.975 puntos con el modo RTX activado.

Rendimiento en 3DMark DLSS 3

Esta prueba es una de las imprescindibles, y también es de las más interesantes, porque nos permite ver el valor que representa el DLSS 3. Los números hablan por sí solos, sin DLSS 3 la GeForce RTX 4060 Ti apenas llega a los 3,28 FPS, pero con dicha tecnología activada se produce un salto enorme que nos permite alcanzar los 61,52 FPS.

Como podemos ver, es impresionante la diferencia que consigue a nivel de rendimiento, tanto que estamos hablando de casi un 2.000% más de rendimiento al activar el DLSS 3 en esta prueba. Es evidente también que esto ha estado influenciado por la reducción del consumo de memoria gráfica que se produce gracias al DLSS de NVIDIA.

En las gráficas podemos ver que la GeForce RTX 4060 Ti FE alcanzó una velocidad pico de 2.745 MHz, y la mantuvo de una manera totalmente estable. La temperatura media fue de casi 63 grados C, un valor también muy bueno, y el pico máximo de rendimiento fue de 74,20 fotogramas por segundo.

Rendimiento en Octanebench

Esta es una prueba de renderizado de gráficos 3D que también tiene una gran popularidad, y que es compatible con la aceleración RTX. La GeForce RTX 4060 Ti es alrededor de un 10% más potente que la GeForce RTX 3060 Ti en esta prueba, y posiciona en un nivel bastante razonable si comparamos resultados con la GeForce RTX 4070, sobre todo teniendo en cuenta la diferencia de precio que hay entre ambas.

Rendimiento en Passmark GPU

Esta prueba nos permite hacer una comparativa rápida y sencilla entre la GeForce RTX 4060 Ti FE y el resto de tarjetas gráficas que tiene Passmark en su base de datos. Como podemos ver en la imagen adjunta consiguió una puntuación de 28.893, y es más rápida que el 97% de las tarjetas gráficas que han pasado dicha prueba. Comparada con la GeForce RTX 4070 no queda nada mal, ya que esta última obtuvo 36.571 puntos.

Rendimiento en 3DMark Spy Extreme

Terminamos con la prueba 3DMark Spy Extreme, una prueba que no es representativa del rendimiento real en juegos, pero que nos sirve como referente para hacernos una idea aproximada de su potencia. La puntuación que he obtenido con la GeForce RTX 4060 Ti fue un poco más baja de lo esperado, ya que supera por poco a la GeForce RTX 3060 Ti, pero esto puede deberse a una simple cuestión de drivers. En cualquier caso, lo importante es el rendimiento en juegos, y como veremos a continuación la GeForce RTX 4060 Ti FE no decepciona en absoluto.

Rendimiento de la GeForce RTX 4060 Ti en juegos

Empezamos con Cyberpunk 2077, todo un clásico y un referente del trazado de rayos. La GeForce RTX 4060 Ti FE va sobrada en 1080p, tanto que con DLSS 3 alcanza los 200 FPS sin trazado de rayos, y con dicha tecnología activada pasa de 39 FPS a 109 FPS (con DLSS 2 en modo calidad). La diferencia es muy grande.

En 1440p la GeForce RTX 4060 Ti FE cae a 39 FPS en modo nativo sin trazado de rayos, pero el DLSS 3 la impulsa hasta los 100 FPS bajo el modo calidad, y la lleva a los 132 FPS en modo rendimiento. Activar el trazado de rayos da un resultado de 24 FPS, pero con el DLSS 3 en modo calidad el rendimiento sube hasta los 64 FPS, y la experiencia es simplemente perfecta.

Al subir la resolución a 4K vemos que la GeForce RTX 4060 Ti FE es capaz de aguantar el tipo gracias al DLSS 3. Con dicha tecnología en modo rendimiento podemos jugar con 65 FPS de media, y si activamos el trazado de rayos tendremos una media de 45 FPS, es decir, será totalmente jugable. Impresionante que una tarjeta gráfica de 449 euros consiga este resultado en 4K con trazado de rayos en demencial.

A efectos comparativos quiero destacar algo, y es que esos 45 FPS que consigue la GeForce RTX 4060 Ti FE quedan muy cerca de los 46 FPS que consigue la GeForce RTX 3090 Ti en Cyberpunk 2077, configurado también en 4K con trazado de rayos en demencial, y con DLSS 2 en modo calidad. He querido destacar este dato para que tengáis más claro el valor diferencial de la generación de fotogramas (DLSS 3).

Saltamos ahora a ver los datos de rendimiento de Control, y queda claro que este juego no es un desafío para la GeForce RTX 4060 Ti FE en 1080p, ni siquiera con trazado de rayos activado. Esta tarjeta gráfica va tan sobrada que incluso sin DLSS 2 consigue 63 FPS con trazado de rayos al máximo.

En 1440p la GeForce RTX 4060 Ti FE aguanta el tipo bastante bien. Con trazado de rayos mantiene unos dignos 41 FPS, y con activar el DLSS 2 en modo calidad subimos hasta los 71 FPS. En 4K sin trazado de rayos tenemos que activar el DLSS 2 en modo calidad para subir de 21 FPS a 65 FPS, y si activamos el trazado de rayos lo ideal es configurar el DLSS 2 en modo rendimiento para pasar de 12 FPS a 57 FPS. Es la magia de la IA, y del DLSS 2.

Con Dying Light 2 tenemos entre manos uno de los juegos más exigentes del momento, es también todo un referente en trazado de rayos. La GeForce RTX 4060 Ti vuelve a ir sobrada en 1080p, aunque con trazado de rayos activo es necesario activar el DLSS 3 en modo calidad para disfrutar de una fluidez total. En ese escenario, el rendimiento mejora de 53 FPS a 98 FPS, casi el doble de rendimiento.

En 1440p la GeForce RTX 4060 Ti FE también va sobrada si no activamos el trazado de rayos. Si lo hacemos, necesitaremos el DLSS 3 en modo calidad para subir de 32 FPS a 73 FPS. En este caso hemos doblado la tasa de fotogramas por segundo. Aunque la GeForce RTX 4060 Ti FE es una tarjeta gráfica para jugar en 1080p a tope, vemos que también es muy capaz en 1440p, y que incluso puede con Dying Light 2 en 4K, siempre que utilicemos el DLSS 3 en modo calidad si no activamos el trazado de rayos, o en modo rendimiento si activamos dicha tecnología. Pasar de 3 FPS a 55 FPS es un salto increíble, de eso no hay duda.

Gears V es un excelente referente dentro de los juegos que utilizan el Unreal Engine 4, y sigue siendo uno de los títulos más exigentes que existen, sobre todo cuando lo configuramos en calidad locura y con la iluminación global al máximo. Como podemos ver, la GeForce RTX 4060 Ti FE está muy cómoda en 1080p y 1440p, y solo pierde fuelle en 4K, aunque incluso en ese nivel mantiene nos dignos 34 FPS. Si desactivamos la iluminación global y ajustamos la calidad a ultra nos moveremos en medias de casi 60 FPS estables.

En Ghostwire Tokyo tenemos también a otro título muy exigente cuando activamos el trazado de rayos, aunque la GeForce RTX 4060 Ti FE puede domarlo sin problemas en 1080p, donde va sobrada con sus 86 FPS sin DLSS 2. En 1440p sin trazado de rayos consigue 121 FPS, y con dicha tecnología cae a 53 FPS. No es un problema porque solo con activar el DLSS 2 en modo calidad subimos a 89 FPS.

Al llegar a 4K la GeForce RTX 4060 Ti FE mantiene 52 FPS de media sin trazado de rayos, y con el DLSS en modo calidad subimos a 89 FPS, un resultado fantástico. Si activamos el trazado de rayos al máximo de calidad necesitaremos el DLSS 2 en modo rendimiento para subir de 25 FPS a 68 FPS. Estaremos casi triplicando el rendimiento.

Destroy All Humans 2: Reprobed recibió soporte de DLSS 3, y está incluido en esta comparativa porque al ser un título con bastante dependencia de la CPU nos permite ilustrar cómo podemos mejorar el rendimiento gracias a dicha tecnología. Como vemos, la GeForce RTX 4060 Ti FE va sobrada en 1080p y 1440p, y solo cae a 42 FPS en 4K, pero gracias al DLSS 3 podemos llegar hasta los 84 FPS si lo activamos en modo rendimiento.

Lyra es un título multijugador construido bajo el Unreal Engine 5 que utilizamos para medir el impacto del DLSS 3 en un motor gráfico de última generación, y también para valorar cómo afecta tanto a la tasa de FPS media como a la mínima. En modo nativo la GeForce RTX 4060 Ti FE es incapaz de ofrecer una experiencia aceptable, pero con DLSS 3 en modo rendimiento llegamos casi a triplicar la media de fotogramas por segundo, y el mínimo pasa de 9 a 33 FPS. Hay un salto enorme.

Microsoft Flight Simulator es un título muy exigente y con una gran dependencia de la CPU, lo que puede acabar produciendo cuellos de botella importantes cuando reducimos la resolución. Por eso, el reescalado llega un punto en el que deja de ser efectivo, y la generación de fotogramas ayuda a dar un impulso importante al rendimiento. La GeForce RTX 4060 Ti FE consigue 68 FPS en 1080p, y con el DLSS 3 en modo calidad sube a 129 FPS.

En 1440p va más justa,ya que consigue 50 FPS, pero con el DLSS 3 en modo calidad llega a los 98 FPS. La resolución 4K le queda grande, pero si activamos el DLSS 3 en modo rendimiento pasamos de 19 FPS a 56 FPS, lo que se traduce en una experiencia perfectamente jugable.

La GeForce RTX 4060 Ti FE no tiene ningún problema con Red Dead Redemption 2 en 1080p y 1440p, ni siquiera cuando lo configuramos en calidad máxima manualmente. En 4K consigue 43 FPS, un resultado jugable que, sin embargo, podemos elevar hasta los 65 FPS si activamos el DLSS 2 en modo rendimiento.

Resident Evil 4 Remake generó algo de polémica por su alto consumo de memoria gráfica, y porque daba errores cuando se ejecutaba con trazado de rayos superando el máximo de memoria gráfica disponible. Esto se ha corregido, ya que he podido utilizar la GeForce RTX 4060 Ti FE con la máxima configuración de calidad posible, y la experiencia en líneas generales ha sido buena, sobre todo en resoluciones 1080p y 1440p.

Como podemos ver, la GeForce RTX 4060 Ti FE consigue resultados muy buenos en 1080p y en 1440p, incluso con trazado de rayos activado. En 4K podemos llegar a 64 FPS si activamos el FSR 2, ese sería el límite aceptable al que puede llegar esta tarjeta gráfica, ya que tendremos una media de 35 FPS de mínimo (1% low), y la experiencia será perfectamente jugable. Si activamos el trazado de rayos en 4K podemos llegar a 43 FPS con FSR2 en modo calidad, pero tendremos una media de mínimos de 24 FPS, así que la experiencia no será aceptable.

A Plague Tale: Requiem es otro de los títulos más exigentes que existen. La GeForce RTX 4060 Ti FE lo mueve sin problemas en 1080p incluso con trazado de rayos activado, siempre que activemos el DLSS 3 en modo calidad para mantener un buen nivel de fluidez. La mejora es muy grande, ya que pasamos, por ejemplo, de 44 FPS a 93 FPS con trazado de rayos activado.

En 1440p el nivel de exigencia sube, y la GeForce RTX 4060 Ti FE empieza a ir un poco justa en nativo, pero de nuevo podemos activar el DLSS 3 en modo calidad para doblar el rendimiento. En 4K esta tarjeta gráfica solo registra 21 FPS sin trazado de rayos y 13 FPS con trazado de rayos, pero gracias al DLSS 3 podemos llegar a 63 y 45 FPS, respectivamente.

Terminamos con Shadow of the Tomb Raider, un clásico que sigue siendo un referente dentro del sector. La GeForce RTX 4060 Ti FE va tan sobrada que incluso puede moverlo a 66 FPS en 1440p con trazado de rayos al máximo. Si activamos el DLSS 2 en modo calidad pasamos a tener una media de 93 FPS.

En 4K la GeForce RTX 4060 Ti FE también logra un resultado muy bueno, con una media de 53 FPS en nativo y 81 FPS si activamos el DLSS 2 en modo calidad. Con trazado de rayos activado la GeForce RTX 4060 Ti FE logra unos estoicos 30 FPS, y si activamos el DLSS 2 en modo calidad subiremos hasta los 66 FPS.

En términos de rendimiento bruto en juegos la GeForce RTX 4060 Ti FE posiciona entre la GeForce RTX 3070 y la GeForce RTX 3070 Ti, pero gracias al valor que ofrece el DLSS 3 es capaz de alcanzar un nivel de rendimiento muy superior, como hemos podido ver en la comparativa que os acabamos de mostrar. Esta tecnología marca una gran diferencia, y representa un valor claro.

Temperaturas, consumo y escalado de frecuencias

El sistema de refrigeración que utiliza la GeForce RTX 4060 Ti FE hace un trabajo excelente, y logra mantener a esta tarjeta gráfica en unos niveles de temperatura totalmente óptimos, como podemos ver en la gráfica adjunta. De media nos movemos en 64 grados, y solo registré un pico de 67 grados en Cyberpunk 2077 al moverlo con trazado de rayos en 4K.

La GeForce RTX 4060 Ti FE es, además, muy silenciosa, tanto que durante mis pruebas nunca llegué a percibir el ruido de los ventiladores, solo escuchaba el de los tres ventiladores de la refrigeración líquida instalada en el banco de pruebas.

Pasamos ahora a ver el consumo, y nos encontramos con unos valores que cuadran con la información oficial que dio NVIDIA. La GeForce RTX 4060 Ti FE se mueve en la franja de los 146 vatios de media, aunque es importante que tengáis en cuenta que el consumo puede oscilar mucho en función de cada juego en concreto, y de la configuración que utilicemos. Activar el DLSS 2 y el DLSS 3 puede reducir mucho el consumo, y en algunos casos, como en Cyberpunk 2077 en 1080p con DLSS 3, lo nos lleva a mínimos de solo 115 vatios.

En cuanto a las frecuencias de trabajo, tenemos unos valores muy estables que, lógicamente, son consecuencia de las buenas temperaturas de trabajo que registra la GeForce RTX 4060 Ti FE. No obstante, la velocidad de la GPU también puede oscilar en función de la configuración gráfica que utilicemos, y de los ajustes que tengamos.

Mínimo en juegos: 2.640 MHz.

Media estable: 2.715 MHz.

Media estable más alta: 2.730 MHz.

Máximo registrado: 2.745 MHz.

En cualquier caso, las variaciones son pequeñas y entran dentro de lo razonable. Esto es importante, porque unas fluctuaciones demasiado marcadas podrían influir en el rendimiento final de la tarjeta gráfica. Este no es el caso, puesto que los valores medios estables y la media estable más alta están muy cerca, y esto implica que la GPU mantiene un rendimiento sostenido muy estable.

Notas finales

La GeForce RTX 4060 Ti FE es una continuación de la estrategia que ha venido adoptando NVIDIA a favor de la especialización, y de la creación de valor más allá del rendimiento bruto. A nivel de diseño, este modelo tiene una estética minimalista muy cuidada y es, sin duda, una de las tarjetas gráficas más bonitas que he tenido en mis manos.

Su calidad de construcción tampoco se queda atrás, y es totalmente digna del legado Founders Edition. El sistema de refrigeración que ha utilizado NVIDIA cumple de sobra y permite un funcionamiento silencioso y fresco, manteniendo un tamaño bastante contenido. A nivel de consumo la GeForce RTX 4060 Ti FE se convierte en toda una referencia dentro de su gama con esa media de 146 vatios, y ofrece una eficiencia sobresaliente.

Los datos de rendimiento en aplicaciones profesionales y pruebas sintéticas son buenos, pero donde realmente brilla esta tarjeta gráfica es en juegos. En términos de potencia bruta está, como os dije, entre una GeForce RTX 3070 y una GeForce RTX 3070 Ti, dependiendo de cada juego en concreto, pero gracias al DLSS 3 puede colocarse en niveles que serían propios de una tarjeta tope de gama de la generación anterior, como la GeForce RTX 3090.

En potencia bruta la GeForce RTX 4060 Ti FE no marca una diferencia enorme, pero consigue un salto generacional grande gracias a la mejora que ofrece en términos de eficiencia, a su rendimiento con trazado de rayos y también gracias al DLSS 3, una tecnología que es el pilar central de Ada Lovelace y que, como os he dicho en ocasiones anteriores, no solo mejora la tasa de fotogramas por segundo, sino que además era la respuesta que el sector necesitaba ante los crecientes cuellos de botella a nivel de CPU en juegos que están afectando tanto al gaming en PC.

NVIDIA ha mantenido, además, un precio de lanzamiento que está casi al mismo nivel que el que tuvo la GeForce RTX 3060 Ti en su momento, y esto confiere a la GeForce RTX 4060 Ti FE un valor precio-prestaciones realmente bueno, especialmente si tenemos en cuenta todas las mejoras que disfrutaremos con la arquitectura Ada Lovelace.