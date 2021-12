iPhone 15 Pro: ¿adiós a la tarjeta SIM?

Todavía faltan casi dos años para la llegada del iPhone 15, en sus diferentes versiones, pero pese a ello ya empiezan a aparecer los primeros rumores. Y aunque todavía es muy pronto (en realidad apenas sabemos nada ni siquiera del que será su predecesor, el iPhone 14) y, por lo tanto, la fiabilidad de los mismos es bastante limitada, hay algunos que pueden apuntar a cambios mayores y que, por lo tanto, resultan de lo más interesantes, razón por la que merece la pena tenerlos en cuenta.

Y tal es el caso del que podemos encontrar hoy en Gizchina, que afirma que el iPhone 15 en su versión Pro podría prescindir de la ranura para la tarjeta SIM, dejando por lo tanto como única posibilidad el uso de una eSIM para la conexión del teléfono a la red celular. Un cambio que en principio puede parecer bastante radical, pero que en realidad no es más que la constatación de un cambio en el que Apple lleva ya mucho tiempo trabajando, y no lo ha hecho en solitario.

Desde hace ya tiempo, Apple ofrece un listado actualizado de operadoras que ofrecen tarjetas eSIM, y los iPhone de las últimas generaciones ya ofrecen compatibilidad con las mismas, lo que coincide en el tiempo con el momento en el que los móviles empezaron a ser multiSIM; es decir, a permitir emplear dos líneas de manera simultánea. Y según este rumor, el iPhone 15 supondría un paso más en este sentido, pues este pasaría a ser el único sistema para identificar al usuario y permitir su conexión a la red.

De ser otra empresa este rumor me generaría más dudas, pero estamos hablando de Apple, que a lo largo de las décadas ha sido precursora en lo referido a eliminar componentes y funciones que, hasta ese momento, formaban parte del estándar de los dispositivos que los integraban. El ejemplo más claro y reciente lo tenemos en el conector de auriculares de los smartphones, pero también lo hizo anteriormente, por ejemplo, con los medios de almacenamiento externo en los Mac. Así, que Apple vuelva a dar un paso similar con el iPhone 15 me parece factible.

Lo único que me hace dudar un poco, aunque en realidad no sería un problema mayor, es que Apple introduzca un cambio que afecta al diseño del iPhone a mitad de ciclo del próximo diseño. Iphone 12 y iPhone 13 han compartido diseño, por lo que esperamos que el iPhone 14 suponga un cambio a este respecto, y que la nueva línea se mantenga en el iPhone 15. Es cierto que no es un cambio muy destacable (a nivel visual, quiero decir), pero aún así llama la atención que se planteen hacerlo en ese momento.

Por otra parte, es posible que en Cupertino hayan decidido que es el momento de acelerar la implantación de la eSIM, y que en vez de proponerla para el iPhone 14, quiera conceder un plazo de dos años (hasta la llegada del iPhone 15) para que las operadoras aceleren en su implantación. Será muy interesante confirmar si realmente Apple avanza en este sentido, aunque lo más probable es que todavía tengamos que esperar bastante tiempo para confirmarlo.