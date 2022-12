Disney+ sube precios y estrena su plan con publicidad

Estaba anunciado y ya se ha consumado, al menos en Estados Unidos: Disney+ ha lanzado allí su nuevo plan con publicidad, al tiempo que ha subido el precio de suscripción del servicio. O sea, lo que ya se sabía y sí, pinta muy mal.

Yendo al dato, si la suscripción de Disney+ costaba hasta ahora 8 dólares, ese es el precio que pagarán a partir de ahora quienes no tengan problemas en tragarse cuatro minutos de anuncios por cada hora de contenido. De ahí que hablemos de plan con publicidad y no de plan con publicidad más barato, porque no lo es.

El precio de suscripción corriente de el servicio, el único que había hasta ahora sin publicidad, aumenta 3 dólares hasta los 11 dólares al mes, un precio que sigue siendo competitivo en comparación con lo que ofrece la competencia. Al menos, la competencia que juega en la misma línea de Disney+.

No obstante, la advertencia de que esta es solo la primera de nuevas subidas es algo que todo el mundo da por hecho, de acuerdo a lo visto en esa misma competencia. Sin ir más lejos, el plan premium de Netflix -el equivalente al de Disney+, con contenidos en 4K y hasta cuatro reproducciones simultáneas- cuesta en Estados Unidos 19,99 dólares al mes.

La subida de precio no se aplicará por el momento a este lado del Atlántico, pero lo que sucede allí se refleja más pronto que tarde aquí y muy probablemente a lo largo de 2023 Disney+ aumentará su precio también por estos lares. Ahora mismo la suscripción de Disney+ en España cuesta 8,99 euros al mes o 89,99 euros al año, por lo que la suma es sencilla.

Con todo, de subir el precio a 12 euros al mes, Disney+ seguirá siendo bastante más barata que Netflix, que cuesta ahora la friolera de 17,99 euros al mes, y con respecto a HBO Max, que ahora sale por 8,99 euros al mes, se espera que suba su precio cuando se consume la fusión con Discovery+. Por otro lado, pagar 9 euros al mes por aguantar la publicidad no suena apetecible.

Otro punto negativo a priori es que Disney+ estrena su plan con anuncios y sube precios a las puertas de 2023, un año para el que el nuevo CEO de Disney adelanta una reducción de la producciones del 20% en relación a 2022. Por supuesto, él apunta a priorizar la calidad por encima de la cantidad, pero semejante postura de parte no da demasiada confianza.

La cuestión es que Disney+, al igual que el resto de las grandes plataformas de vídeo bajo demanda, no deja de perder dinero con el afán de hacerse con cuantos más clientes, antes de que la competencia caiga. En el caso de Disney+, habría perdido casi 1.500 millones de dólares solo en 2022 y ni siquiera batir récord de suscriptores le ha servido para paliarlo.