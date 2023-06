Actualizamos nuestra guía con los mejores procesadores del mercado que podemos comprar ahora mismo por menos de 120 euros, y en esta ocasión nos vamos a limitar al mercado de primera mano, es decir, a productos nuevos porque, con los precios que podemos encontrar ahora mismo, es posible comprar una CPU con un buen rendimiento a un precio realmente asequible.

En esta guía no me voy a limitar a elegir los mejores procesadores para jugar dentro de ese rango de precio, sino que voy a incluir también aquellos que pueden ser una buena opción para montar otros tipos de PCs, incluyendo desde equipos básicos para ofimática hasta configuraciones para multimedia y eSports.

Junto a cada uno de los elegidos como mejores procesadores por menos de 120 euros encontraréis sus especificaciones clave, y también un resumen con sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Esto os ayudará a tener un poco más claro qué es lo que podéis esperar de cada uno de ellos y cuál se ajustaría mejor a vuestras necesidades. Como siempre, si tenéis cualquier duda podéis dejarla en los comentarios.

Mejores procesadores por menos de 120 euros

1.-Intel Celeron G5905 por 48,99 euros

Este procesador es ideal para montar un PC para ofimática, navegación web y multimedia por muy poco dinero. Se encuadra dentro de la generación Comet Lake-S, lo que significa que utiliza la misma arquitectura que los Core Gen10, lo que significa que su IPC raya a un buen nivel, y tiene una GPU integrada Intel UHD Graphics 610.

También viene con un disipador de casa, así que con este chip no tendremos que invertir dinero ni en la tarjeta gráfica ni en el sistema de refrigeración. Tendremos resueltos CPU, GPU y refrigeración por solo 48,99 euros. En líneas generales es un chip bastante competente, siempre que seamos conscientes de sus limitaciones, ya que al final aunque tiene un buen IPC solo suma dos núcleos y dos hilos.

Especificaciones

Generación Comet Lake-S (14 nm++).

Socket LGA1200.

Dos núcleos y dos hilos a 3,5 GHz.

4 MB de caché L3.

GPU integrada Intel UHD 610.

Ventilador incluido.

TDP de 58 vatios.

Puntos positivos

Muy económico.

Rendimiento monohilo.

GPU integrada y ventilador incluido.

Competente con tareas poco exigentes.

Puntos negativos

Solo dos núcleos y dos hilos.

Sin modo turbo.

2.-AMD Ryzen 5 4500 por 63,95 euros

Con el Ryzen 5 4500 subimos bastante el listón, y nos encontramos con un procesador que nos permitirá montar un PC bastante potente por muy poco dinero. Ahora que ha bajado tanto de precio es una opción excelente, ya que estamos hablando de un chip que tiene 6 núcleos y 12 hilos, y que por tanto llega al nivel óptimo para juegos actuales.

Este procesador está basado en la arquitectura Zen 2 y viene con un ventilador AMD Wraith Stealth, lo que le confiere un valor todavía más interesante de cara a montar un PC para juegos con un presupuesto muy ajustado, pero que sea capaz de ofrecer un buen nivel de rendimiento. Sus frecuencias de trabajo no son muy altas, y solo tiene 8 MB de caché L3, pero por el precio que tiene ahora mismo es el mejor de su gama. Lo tenéis rebajado a 63,95 euros.

Especificaciones

Generación Zen 2 (7 nm).

Socket AM4.

Seis núcleos y doce hilos a 3,6 GHz-4,1 GHz.

8 MB de caché L3.

Sin GPU integrada.

Ventilador incluido.

TDP de 65 vatios.

Puntos positivos

Muy económico.

6 núcleos y 12 hilos por solo 64 euros.

Ventilador incluido.

Capaz de mover juegos actuales.

Relación precio-rendimiento.

Puntos negativos

Rendimiento inferior al Ryzen 5 3600.

Poca caché L3.

Limitado a PCIe Gen3.

3.-AMD Ryzen 5 3600 por 82,99 euros

Este procesador fue uno de los mejores que ha lanzado AMD, y todavía se mantiene como un chip muy capaz gracias a su buen IPC y a su configuración de 6 núcleos y 12 hilos. Sin duda es una solución todoterreno que aguantará sin problemas cualquier juego actual, y que podrá ofrecer, incluso, una experiencia bastante razonable en aplicaciones multihilo relativamente intensivas.

Ahora que podemos conseguirlo por solo 82,99 euros es una opción realmente interesante, porque cuesta menos que el Ryzen 5 5500, lo supera en algunos casos y encima nos permite acceder al estándar PCIe Gen4, algo fundamental para montar tarjetas gráficas económicas que están limitadas a PCIe Gen4 x8 o x4. Viene sin ventilador, pero podemos conseguir un ARTIC Alpine 23 desde solo 11,99 euros.

Es uno de los mejores procesadores que tenemos en el mercado por menos de 100 euros para socket AM4, y no os preocupéis, que dicho ventilador es capaz de aguantar el tipo perfectamente, al fin y al cabo estamos hablando de un procesador de 65 vatios.

Especificaciones

Generación Zen 2 (7 nm).

Socket AM4.

Seis núcleos y doce hilos a 3,6 GHz-4,2 GHz.

32 MB de caché L3.

Sin GPU integrada.

Ventilador no incluido.

TDP de 65 vatios.

Puntos positivos

Buen precio.

6 núcleos y 12 hilos.

Buen IPC.

Buen rendimiento para el precio que tiene.

Puede con juegos y aplicaciones profesionales.

PCIe Gen4 x16 (con una placa base compatible).

Puntos negativos

No incluye ventilador.

4.-Intel Core i3-12100F por 101,99 euros

Este es uno de los mejores procesadores con cuatro núcleos y ocho hilos que existen, y uno de los más potentes que existen ahora mismo en el mercado, ya que solo se ve superado por el Intel Core i3-13100F y sus derivados. Es una opción muy buena para juegos por su alto IPC, ya que utiliza la arquitectura Golden Cove, y además está fabricado en el nodo Intel 7 (10 nm) SuperFin.

A nivel general es menos versátil que el Ryzen 5 3600 porque tiene menos núcleos e hilos, pero si nuestro objetivo es montar un PC para gaming con un presupuesto ajustado y tener la posibilidad de dar el salto a la memoria DDR5 y al estándar PCIe Gen5 es, sin duda, una excelente opción, sobre todo ahora que ha bajado de precio.

Con este chip podremos acceder a una plataforma de última generación por poco dinero, y tendremos la puerta abierta a futuras actualizaciones, ya que el socket LGA1700 es compatible con los Core Gen13, y será compatible con los Raptor Lake Refresh, conocidos como Core Gen14. Está rebajado a 101,99 euros.

Especificaciones

Generación Alder Lake-S (Intel 7, 10 nm SuperFin).

Socket LGA1700.

Cuatro núcleos y ocho hilos a 3,3 GHz-4,3 GHz.

12 MB de caché L3.

Sin GPU integrada.

Ventilador incluido.

TDP de 65 vatios.

Puntos positivos

IPC muy alto.

Rendimiento monohilo.

Ventilador incluido.

Técnicamente avanzado.

Plataforma de última generación, con DDR5 y PCIe Gen5.

Puntos negativos

No llega al nivel óptimo de 6 núcleos y 12 hilos exigido ya en algunos juegos.

5.-Intel Core i5-10400F por 104,99 euros

Uno de los mejores procesadores para actualizar un PC basado en el socket LGA1200, y también para montar un equipo nuevo de bajo coste pero con un buen nivel de rendimiento. Tiene una configuración de 6 núcleos y 12 hilos, y su IPC es bastante bueno, así que en líneas generales es un chip más versátil y equilibrado que el Intel Core i3-12100F, aunque pierde frente a este en aquellos casos en los que no se utilizan más de cuatro núcleos y ocho hilos.

Puede mover sin problemas juegos actuales, llega al nivel mínimo recomendado de 6 núcleos y 12 hilos, y viene con un ventilador que cumple sin problemas, siempre que no vayamos a tener el procesador al 100% de carga constantemente y durante largos periodos de tiempo, ya que en estos casos se moverá en la franja de los 83 grados C, y por tanto sería recomendable comprar un ventilador más potente, aunque no imprescindible ya que sigue siendo un valor seguro.

Si vamos a utilizarlo para jugar y para otras tareas donde la carga de trabajo nunca llega al 100%, el ventilador de referencia nos dará unos valores de entre 60 y 70 grados, es decir, valores totalmente aceptables. podemos comprarlo por 104,95 euros.

Especificaciones

Generación Comet Lake-S (14 nm++).

Socket LGA1200.

Seis núcleos y doce hilos a 2,9 GHz-4,3 GHz.

12 MB de caché L3.

Sin GPU integrada.

Ventilador incluido.

TDP de 65 vatios.

Puntos positivos

Buen IPC.

Rendimiento monohilo.

Rendimiento multihilo.

Ventilador incluido.

Buen precio.

Puntos negativos

Limitado a PCIe Gen3.

Plataforma obsoleta con poco margen de actualización.

6.-Ryzen 5 4600G por 104,99 euros

Este chip es una opción interesante para montar un PC para juegos poco exigentes y títulos eSport (deporte electrónico), ya que viene con una GPU integrada que es bastante competente, y que nos permitirá jugar a muchas cosas sin tener que montar una tarjeta gráfica dedicada, con el ahorro evidente que ello supone.

En este sentido hay que destacar que, a efectos comparativos, su GPU integrada puede llegar a un nivel de rendimiento similar al que tendríamos con una GeForce GT 1030, para que tengáis una referencia que os ayude a estimar el rendimiento final. Juegos como Valorant, League of Legends y DOTA 2 funcionarán a la perfección con la GPU integrada que trae el Ryzen 5 4600G.

Incluye también un ventilador, así que no necesitaremos comprar nada más. Con esta APU podríamos montar un PC para juegos básicos y deporte electrónico por solo 200 euros. Ofrece un valor muy bueno por lo que cuesta, aunque si podéis invertir un poco más la APU Ryzen 5 5600G es una opción interesante también. Podemos comprar el Ryzen 5 4600G por 104,99 euros, y es uno de los mejores procesadores con GPU integrada de su rango de precios.

Especificaciones

Generación Zen 2 (7 nm).

Socket AM4.

Seis núcleos y doce hilos a 3,7 GHz-4,2 GHz.

8 MB de caché L3.

GPU integrada Radeon 7 con 448 shaders (Vega II, GCN 5.1).

Ventilador incluido.

TDP de 65 vatios.

Puntos positivos

Buen precio.

6 núcleos y 12 hilos.

Valor precio-prestaciones.

GPU integrada bastante competente en juegos poco exigentes, y en títulos de la generación anterior.

Ventilador incluido.

Puntos negativos

Rendimiento inferior al Ryzen 5 3600 en CPU.

Poca caché L3.

Limitado a PCIe Gen3.

Notas finales: ¿vale la pena comprar procesadores tan baratos para jugar?

La verdad es que sí, de hecho en esta lista de los mejores procesadores por menos de 120 euros tenemos tres modelos que son una excelente opción para montar un PC para gaming por muy poco dinero, y sin tener que renunciar a un buen nivel de rendimiento. Estoy hablando de los Ryzen 5 3600, Core i3-12100F y Core i5-10400F.

De los tres, el que mejores resultados va a dar en juegos es el Intel Core i3-12100F, gracias a su alto IPC y al soporte de memoria DDR5. Con la última bajada de precio que ha recibido creo que es la mejor opción de todas las que tenemos ahora mismo en la franja de menos de 120 euros si nuestro objetivo es jugar, no solo por su rendimiento, sino también porque, como he dicho, nos abre las puertas a una plataforma de última generación y nos permite configurar un PC con una mayor vida útil que podremos actualizar con una inversión bastante pequeña.

El Ryzen 5 3600 sería una opción excelente sobre todo para dar una segunda vida a un PC basado en la plataforma AM4 que tenga, por ejemplo, un Ryzen de primera o segunda generación (Ryzen 5 2600 o inferior), y el Intel Core i5-10400F también es una opción estupenda para actualizar un PC basado en un Intel Celeron, un Intel Pentium o un Intel Core i3-10105 o inferior.

Os recuerdo que el Intel Core i3-12100F es solo un poco más lento que el Intel Core i3-13100F porque este último funciona a una frecuencia un poco mayor, pero las diferencias entre ambos son mínimas, y que no vale la pena pagar los 20 euros más que cuesta este. Con un Intel Core i3-12100F no tendríais ningún problema para mover tarjetas gráficas de gama media, así que podéis montar configuraciones para gaming muy competentes y muy equilibradas por poco dinero.