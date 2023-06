Guía de componentes para montar un PC muy superior a PS5 y Xbox Series X

Montar un PC superior a PS5 y Xbox Series X con presupuesto ajustado era algo imposible hace unos meses, pero gracias a la bajada de precio que han experimentado numerosos componentes ahora lo tenemos mucho más fácil para dar forma a una configuración muy potente que superará de largo a ambas, y que estará preparada incluso para mover juegos con trazado de rayos, cosa que queda grande a dichas consolas.

Sé que algunos estáis aprovechando esa bajada de precios para actualizar o comprar un nuevo PC, y por eso hoy quiero ayudaros con una interesante guía donde os dejaré un listado de componentes que nos permitirá montar un PC muy superior a PS5 y Xbox Series X con un presupuesto bastante contenido.

Los componentes elegidos se podrían modificar ligeramente en función del presupuesto que tengáis, y también de si estáis dispuestos a comprar componentes reacondicionados con garantía, pero al final lo importante es que con la configuración base de la que voy a partir este equipo podrá mover juegos en 1440p con todas las garantías, incluso con trazado de rayos activado, y no tendrá ningún problema para llegar a 4K con calidad máxima y ofrecer una fluidez total gracias al DLSS 2.

Como habréis podido intuir, en esta configuración hemos elegido una tarjeta gráfica NVIDIA, y más adelante os explicaré por qué. Imagino que estáis deseando leer el artículo, así que no os hago esperar más. Vamos a ver la lista de componentes y todo lo que debéis saber de esta configuración. Como siempre, si tenéis cualquier duda podéis dejarla en los comentarios.

Plataforma y consideraciones previas

Para configurar este equipo tenemos un presupuesto determinado pero más amplio que en otras guías, porque nuestro objetivo no es jugar en 1080p, es hacerlo en resoluciones superiores sin ningún problema y dar forma a un PC muy superior a PS5 y Xbox Series X. Si vuestro objetivo es montar un equipo para jugar en 1080p os recomiendo revisar esta guía.

Como tenemos más margen con el presupuesto no tiene sentido ir a por una plataforma de la generación anterior, pero al mismo tiempo tampoco podemos hacer despilfarros. Por eso, en este caso he optado por la plataforma LGA1700 de Intel, donde podemos encontrar placas base con soporte de DDR5 y una buena calidad de construcción a precios muy económicos.

Al montar esta plataforma podremos acceder a los últimos estándares del sector, y tendremos la oportunidad de elegir entre una gran variedad de procesadores capaces de ofrecer un alto nivel de rendimiento por un precio muy ajustado. También tendremos un margen de ampliación considerable, ya que podremos actualizar a tres generaciones diferentes de procesadores, incluyendo los próximos Raptor Lake Refresh.

Como habréis podido imaginar, con este equipo cumpliremos todas las premisas necesarias para montar un PC que supere los niveles mínimos óptimos para jugar con todas las garantías tanto a juegos actuales como futuros sin que tengamos que preocuparnos por nada, y sin que nos veamos obligados a reducir calidad de forma drástica. Tendremos, por tanto, memoria DDR5 en doble canal y un SSD de alto rendimiento, además de una tarjeta gráfica potente, y tampoco vamos a descuidar el chasis.

Placa base: ASUS PRIME B760-PLUS

La placa base es una elección muy importante, porque de ella dependerán los estándares compatibles y las posibilidades de ampliación que tendremos. En este caso queremos montar un equipo de última generación, y por ello necesitamos una placa base que soporte memoria DDR5 y que venga con el estándar PCIe Gen5.

Podríamos pensar que esto va a hacer que el precio se dispare, pero nada más lejos de la realidad, ya que podemos montar la ASUS PRIME B760-PLUS por 148,99 euros, un precio muy razonable para lo que ofrece, tanto a nivel de prestaciones como de calidad de construcción.

Esta placa base tiene cuatro ranuras para memoria DDR5 a un máximo de 7.200 MHz, admite hasta 128 GB, viene con un sistema de refrigeración pasiva que cubre tanto el VRM como la zona del chipset, tiene una ranura PCIe Gen5 x16 con refuerzo metálico e incluye disipación pasiva en la primera ranura M.2 para unidades SSD. Sin duda ofrece un valor muy sólido para lo que cuesta.

Procesador: Intel Core i5-12400F

Como procesador he elegido el Intel Core i5-12400F porque ofrece un valor excelente por lo que cuesta. Este chip tiene seis núcleos y doce hilos a 2,5 GHz y 4,4 GHz, modo normal y turbo, tiene un IPC muy alto y cuando lo combinamos con memoria DDR5 ofrece un rendimiento fantástico. Cumple con todo lo que necesitaremos para jugar de forma óptima a cualquier título presente y futuro, y es bastante fresco.

El Intel Core i5-12400F viene con un ventilador de casa que podemos utilizar sin ningún tipo de problema. En gaming las temperaturas que registra pueden oscilar entre los 65 y los 75 grados, dependiendo de la carga de cada título en concreto. Son valores totalmente seguros, así que no es necesario comprar un ventilador mejor salvo que vayamos a utilizar el procesador para cosas que lo mantengan al 100% de uso durante periodos de tiempo prolongados.

Su precio es de 162,99 euros, y por ese dinero es uno de los mejores procesadores para gaming en relación precio-rendimiento que podemos encontrar ahora mismo en el mercado, y supera de largo a la CPU que montan PS5 y Xbox Series X.

Tarjeta gráfica: GeForce RTX 3060 Ti

He escogido la GeForce RTX 3060 Ti porque esta tarjeta gráfica ofrece ahora mismo un valor sobresaliente por lo que cuesta. En términos de potencia bruta supera a la GeForce RTX 2080 Super, que fue la segunda más potente de la generación basada en Turing, y gracias a los núcleos RT de segunda generación es capaz de trabajar con trazado de rayos de una manera más eficiente, es decir, sufre una menor pérdida de rendimiento.

Su configuración con un bus de 256 bits y sus 8 GB de memoria gráfica son toda una garantía para jugar de forma óptima en 1080p y 1440p, y en 2160p no tendremos problemas en la mayoría de los casos. En juegos que consuman más memoria basta con reducir un poco la cantidad reservada a texturas o la calidad de las mismas, cosa que tendrá un impacto mínimo en la calidad de imagen.

Esta tarjeta gráfica se desenvuelve muy bien incluso con trazado de rayos activo, supera de largo en ese sentido a las Radeon RX 6000, y gracias al DLSS 2 es capaz de ofrecer un rendimiento soberbio incluso en 2160p. Una compra redonda se mire por donde se mire, sobre todo ahora que podemos comprarla por 339,90 euros. Comparada con la GPU de PS5 la GeForce RTX 3060 Ti juega directamente en otra liga.

Memoria RAM: Corsair VENGEANCE DDR5 2 x 16 GB a 5.600 MHz

La memoria es una parte importante de este PC, aunque es importante tener claro que para que sea superior a PS5 y Xbox Series X no es necesario que cuente con 32 GB de RAM. En este caso he elegido esa configuración porque la diferencia de precio entre montar 16 GB y 32 GB es de solo 26 euros frente a un kit equivalente de 16 GB, así que no vale la pena ahorrar 26 euros para renunciar al doble de memoria.

He elegido el kit de memoria Corsair VENGEANCE con dos módulos de 16 GB a 5.600 MHz CL36 porque ofrece una compatibilidad total, porque tiene una buena calidad de construcción, porque es muy económico y porque nos permitirá sacar el máximo partido al Intel Core i5-12400F sin tener que gastar mucho dinero en RAM.

El precio de este kit es de solo 106,10 euros, y un kit a la misma frecuencia y latencia pero con una capacidad total de 16 GB nos costaría casi 80 euros. Por eso os he dicho que no vale la pena. Tened en cuenta que al contar con dos módulos de memoria RAM podremos activar el doble canal.

Almacenamiento: WD Blue SN570 de 1 TB

La unidad de almacenamiento que hemos elegido es un SSD económico pero potente y con una larga vida útil que ofrece, además, una buena capacidad de almacenamiento. Este modelo es capaz de alcanzar velocidades de lectura y escritura secuenciales de 3.500 MB/s y 3.000 MB/s, lo que significa que supera el máximo de 2.400 MB/s que ofrece el SSD de Xbox Series X.

Gracias al sistema de refrigeración pasiva que incluye la placa base que hemos escogido podremos mantener unas temperaturas de trabajo más bajas, y esto hará que el SSD pueda desarrollar sin problemas todo su potencial. Contar con una capacidad de almacenamiento de 1 TB también es algo fundamental para poder mantener instalados varios juegos sin problema, y para no quedarnos sin espacio a corto plazo.

Por 54,99 euros es una compra redonda, ya que no desentona en ningún aspecto, ni siquiera en su resistencia a ciclos de escritura, ya que según WD tiene una tolerancia a escritura de 600 TB.

Fuente de alimentación: Nox Urano VX 650 vatios 80+ Bronze

Tenemos un equipo con un consumo bastante moderado, ya que el procesador tiene un pico máximo de 117 vatios en modo turbo y la GeForce RTX 3060 Ti tiene un TGP de 200 vatios. De media, este equipo tendría un consumo en carga de unos 415 vatios aproximadamente, lo que significa que con una fuente de alimentación de 650 vatios tendríamos potencia más que suficiente para cubrir ese consumo, y también los posibles picos que deriven de la tarjeta gráfica en momentos puntuales.

He escogido la Nox Urano VX 650 vatios 80+ Bronze porque es una fuente de alimentación económica pero capaz que cuenta con todo lo que necesitamos, y que además ha demostrado de sobra su fiabilidad, solo tenéis que ver la enorme cantidad de unidades que lleva vendidas en PcComponentes y la valoración con 4,5 estrellas de cinco posibles.

No es modular, pero por lo que cuesta y lo que ofrece no podemos pedirle más. Como he dicho incluye todo lo que necesitamos, ya que tiene con el conector de alimentación PCIe de 6+2 pines que nos hará falta para la tarjeta gráfica y trae también el conector de alimentación CPU de 8 pines que irá a la placa base. Su precio es de 49,99 euros.

Chasis: MSI MAG FORGE 112R

Es un chasis que, a nivel personal, me parece realmente bonito. He elegido este modelo porque está perfectamente diseñado para ofrecer un valor sólido y equilibrado entre precio, estética y prestaciones. Tiene espacio suficiente para todo lo que queremos montar, incluyendo la placa base ATX, utiliza cristal templado y viene con cuatro ventiladores con iluminación LED RGB.

La distribución de los ventiladores nos permitirá crear un buen flujo de aire sin tener que añadir nada más, puesto que tenemos tres situados en el frontal que introducen aire frío y uno colocado en la parte trasera que saca aire caliente al exterior.

Podríamos montar un chasis más barato, pero al final tendríamos que añadir ventiladores para mejorar la temperatura en el interior del chasis, sobre todo si mantenemos el ventilador de referencia del procesador. Su precio es de 73,98 euros. Este punto es opcional y se puede modificar, pero si lo hacéis tened cuidado y aseguraos de que os cabrán todos los componentes, y de que el flujo de aire será bueno.

Coste total y notas finales

El coste total de este equipo, tal y como lo hemos listado componente a componente, sería de 936,94 euros. Si queremos instalar Windows 10 podríamos comprar una licencia OEM por unos 12 euros, así que al final la configuración completa con sistema operativo incluido ascendería a 948,94 euros. Si nuestro presupuesto es de 1.000 euros y queremos apurarlo podríamos añadir una segunda unidad SSD para tener 2 TB de capacidad total de almacenamiento.

La diferencia de rendimiento entre este equipo y las consolas de nueva generación sería enorme, y si introducimos el trazado de rayos y si introducimos el trazado de rayos y el DLSS 2 en la ecuación la diferencia sería todavía mayor. Pensad que, a grandes rasgos, la GPU de PS5 ha demostrado estar entre una Radeon RX 6600 y una RX 6600 XT en rasterización, y que el trazado de rayos le queda muy grande, tanto que con dicho ajuste rinde incluso peor que una GeForce RTX 2060.

Sí, el precio de este PC es mucho más alto que el precio de PS5 y Xbox Series X, dos consolas que se pueden comprar por 549 euros, pero esa diferencia de precio es la que nos permite montar algo muy superior en todos los sentidos que nos ofrecerá una experiencia a otro nivel en juegos, y que además tendrá una vida útil mucho mayor. Para que os hagáis una idea de lo que podemos esperar en términos de rendimiento os dejo un resumen con algunos resultados:

Control en 1440p con calidad máxima sin DLSS2 ni trazado de rayos: 66 FPS.

con calidad máxima sin DLSS2 ni trazado de rayos: 66 FPS. Cyberpunk 2077 en 1440p con calidad ultra sin DLS2 ni trazado de rayos: 55 FPS.

con calidad ultra sin DLS2 ni trazado de rayos: 55 FPS. Days Gone en 1440p con calidad máxima: 90 FPS.

con calidad máxima: 90 FPS. Dying Light 2 en 1440p con calidad máxima sin DLSS 2 ni trazado de rayos: 67 FPS.

con calidad máxima sin DLSS 2 ni trazado de rayos: 67 FPS. Elden Ring en 1440p con calidad máxima: 74 FPS.

con calidad máxima: 74 FPS. Red Dead Redemption 2 en 1440p y calidad máxima sin DLSS 2: 48 FPS.

y calidad máxima sin DLSS 2: 48 FPS. Cyberpunk 2077 en 1440p con calidad ultra, trazado de rayos en ultra y DLSS 2 en modo calidad: 43 FPS.

con calidad ultra, y DLSS 2 en modo calidad: 43 FPS. Metro Exodus Enhanced Edition en 1440p con calidad ultra, trazado de rayos en ultra y DLSS 2 desactivado: 59 FPS.

Nota: esta selección contiene algunos enlaces de nuestros afiliados, pero ninguno de los productos incluidos han sido propuestos o recomendados por ellos o sus fabricantes, sino elegidos según nuestro propio criterio.