Matrix explicaba, en unos pocos segundos y de una manera excepcionalmente efectiva, qué es una profecía autocumplida. Ahora bien, parece que el contencioso abierto entre Sony y Microsoft por la compra de Activision-Blizzard King podría regalarnos otro ejemplo, este todavía más claro y evidente, de cómo en ocasiones el ser humano dirige sus esfuerzos a que se cumplan determinados pronósticos que realizó con antelación, aún cuando estos van en contra de sus propios intereses.

Si has estado siguiendo el culebrón en el que se ha convertido este intento de operación, seguramente recordarás que en más de una ocasión Sony ha planteado una hipótesis… en fin, digamos que de baja estofa, al afirmar que si Microsoft se hacía con el control de Activision-Blizzard, cabía la posibilidad de que las futuras entregas de los juegos del grupo (especialmente, claro, las de la franquicia Call of Duty) llegaran a PlayStation 5, así como a posteriores generaciones de su consola, intencionadamente con fallos y un desarrollo insuficiente.

Call of Duty, y más concretamente sus versiones para PlayStation 5, suponen una importantísima fuente de ingresos para Activision, y dado que Microsoft plantea una compra multimillonaria, parece poco probable que estén pensando en dispararse en el pie, matando (o al menos hiriendo de muerte) a la gallina de los huevos de oro. Microsoft ya se ha reconocido perdedora en el mercado de las videoconsolas, y parece poco probable que un movimiento tan torpe pudiera revertir esa situación, pero bueno, en este tipo de procesos, parece que echarle imaginación a la hora de acusar al contrario es plenamente lícito.

Ahora bien, resulta que lo planteado por Sony sí que podría llegar a ocurrir, pero no por la maldad de Microsoft, no, por los propios planes de la compañía. Y es que, según podemos leer en Wccftech, Jim Ryan afirmó que Sony no compartirá información sobre PlayStation 6 con Activision Blizzard si Microsoft completa la operación de compra. Dicho de otra manera, si Microsoft se hace con ABK, sus desarrolladores ya no contarán con lo necesario para poder desarrollar, en las mejores condiciones, para PlayStation 6.

Pese a que la mayoría de los reguladores que ya se han pronunciado sobre la operación lo han hecho a favor, la negativa de la CMA y las acciones de bloqueo preventivo llevadas a cabo por la FTC estadounidense han sembrado de dudas el desenlace de la misma (de nuevo, como en el mejor de los culebrones). Ahora bien, ya sabemos, y deberían tomar nota los reguladores, de que es Sony quien, en boca de Jim Ryan, se plantea boicotear los títulos de ABK en PlayStation 6.