Sony dice que un Call of Duty «roto» hundirá a PlayStation, ¿y qué pasa con The Last of Us Part I en PC?

No es ningún secreto, Sony ha mostrado su más absoluto rechazo a la posible compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft, y está claro que la idea de que la franquicia Call of Duty acabe en manos de uno de sus rivales le genera un profundo temor, tanto que el CEO de la compañía, Jim Ryan, no ha dudado en salir al paso diciendo que:

«Si PlayStation recibe una versión degradada de Call of Duty, su reputación se vería seriamente dañada. Nuestros jugadores podrían abandonar la plataforma en masa, y esto tendría consecuencias en red que aumentarían aún más el problema. Nuestro negocio nunca se recuperaría. Cualquier degradación en el precio, el rendimiento o la calidad del juego en PlayStation o cualquier retraso en el lanzamiento dañaría rápidamente la reputación de SIE y provocaría una pérdida de participación y de jugadores.»

Estas declaraciones de Jim Ryan no aportan, en realidad, nada nuevo a lo que ya ha venido diciendo Sony sobre la importancia de Call of Duty en PlayStation, pero la verdad es que sus argumentos siguen cayendo en exageraciones ridículas, y tienen un toque de hipocresía muy marcado. Podría poneros muchos ejemplos, pero sin duda uno de los mejores y más recientes es The Last of Us Part I, una exclusiva de Sony que llegó recientemente a PC en un estado lamentable, tanto que es uno de los peores ports que recuerdo.

Me encantaría escuchar a Sony hablar de ese port «roto» y de otras adaptaciones en mal estado que lanzó en PC. Por otro lado, la compañía también debería hablar del clásico «primero en PlayStation» que siempre ha estado asociado a Call of Duty, y que ha venido perjudicando a Microsoft durante tantos años. Todos estos temas no le interesan, obviamente, y queda claro que su único objetivo es seguir mostrándose como parte débil en un mercado que, sin embargo, vienen liderando desde hace cuatro generaciones.

Otro tema importante que debemos traer a colación es que, a pesar de que Xbox Series X tiene una configuración más potente que PS5, los juegos multiplataforma que reciben ambas consolas suelen tener la misma calidad gráfica y el mismo nivel de rendimiento. Esta paridad «forzada» por PlayStation tampoco es algo nuevo, ya lo vimos con PS2, una consola que fue claramente inferior a Game Cube y Xbox, y que hizo que solo los exclusivos de ambas consolas pudieran demostrar esa superioridad frente al sistema de Sony.

A pesar de todo lo que Sony tiene que limpiar «bajo las alfombras», la compañía sigue obsesionada con torpedear como sea la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft, aunque cada vez lo tiene más difícil, porque el gigante de Redmond ya tiene la aprobación de países tan importantes como Japón, y porque incluso la CMA ha empezado a abrir los ojos sobre la realidad del mercado de las videoconsolas.