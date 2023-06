Beneficios sociales: cómo hacer que empleados y empresa salgan ganando

Vivimos tiempos bastante complicados, tanto para los trabajadores como para las empresas, y los beneficios sociales pueden acabar marcando una enorme diferencia. Ahora bien, ¿de qué hablamos al referirnos a estos? ¿Cómo se gestionan? ¿Qué efectos fiscales tienen para los trabajadores? ¿Realmente suponen una gran diferencia? Son muchas las preguntas alrededor de esta fórmula que no deja de ganar popularidad, así que lo mejor es darles respuesta.

Las direcciones de las empresas, y de manera especialmente directa los responsables y equipos de recursos humanos, están experimentando en toda su crudeza un escenario económico muy complejo, en el que los precios se mantienen al alza desde hace ya más de un año y, en consecuencia, los trabajadores exigen de subidas salariales para no perder poder adquisitivo, una postura comprensible. Pero la subida de los precios no se traduce, en la inmensa mayoría de los casos, en una mejora de los ingresos de las empresas, por lo que la subida salarial tradicional no resulta posible. Ahí es dónde entran en juego los beneficios sociales. ¿Cómo? Pues te lo explicamos, al detalle, en este ebook totalmente gratuito de Cobee.

¿Y en qué consisten los Beneficios Sociales, a los que también podemos referirnos como Retribución Flexible? Partimos de que al trabajador le corresponde una retribución bruta anual, una retribución que, claro, está sometida a ciertas cargas que, una vez aplicadas, se traducen en el neto. Y, claro, una vez que el trabajador percibe dicho neto en su nómina mensual, lógicamente emplea ese dinero para realizar una serie de pagos por productos y servicios.

Sin embargo, las empresas tienen la posibilidad de ofrecer, a sus trabajadores, algunos de dichos productos y servicios, cuyo coste se detrae del salario del trabajador. ¿Y cuál es la ventaja de este modelo, frente a que sea el propio asalariado el que realice dichos pagos una vez que haya percibido su nómina? Pues son dos, en realidad, las ventajas:

La primera es que el coste de dichos productos y servicios se detrae del salario bruto , de modo que a la hora de practicar las posteriores retenciones, éstas serán menores (ya que se aplican sobre un valor inferior), ya que la retribución bruta del trabajador pasa de ser N a ser N-precio del producto o servicio, ya que el coste de los beneficios sociales no se computa en el cálculo de las retenciones.

, de modo que a la hora de practicar las posteriores retenciones, éstas serán menores (ya que se aplican sobre un valor inferior), ya que la retribución bruta del trabajador pasa de ser N a ser N-precio del producto o servicio, ya que el coste de los beneficios sociales no se computa en el cálculo de las retenciones. La segunda es que, con la gestión adecuada, las empresas pueden obtener precios más ventajosos que los que se le ofrecen a los usuarios finales. Así, el trabajador se ahorrará parte del precio y, además, verá su tasa impositiva reducida proporcionalmente por el valor de los beneficios sociales.

Poner en marcha un plan de beneficios sociales puede proporcionar enormes ventajas a los trabajadores, haciendo de este modo que las empresas lo tengan más sencillo para la retención de talento. Y esto es algo tan valorado que, como podemos leer en el IV Informe sobre Tendencias en Beneficios para Empleados y Empleadas 2023 de Cobee, la Retribución Flexible o los Beneficios Sociales, se han convertido en el factor fundamental para 9 de cada 10 españoles que están buscando un nuevo empleo.

La puesta en marcha de un programa de Beneficios Sociales debe ser, eso sí, sensible a múltiples factores, como el o los perfiles de trabajadores, la situación actual del mercado, etcétera. Sin embargo, con la ayuda adecuada este proceso puede ser rápido y efectivo, lo que hará que nuestro perfil como empleador se vuelva mucho más atractivo. Así, si te interesa introducir la Retribución Flexible en tu empresa, no esperes más y descarga ya este ebook 100% gratuito de Cobee, en el que encontrarás respuestas a todas tus preguntas.