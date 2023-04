Reino Unido bloquea la compra de Activision-Blizzard por parte de Microsoft

Todo parecía indicar que la CMA, autoridad antimonopolio del Reino Unido, iba a dar el visto bueno a la compra de Activision-Blizzard por parte de Microsoft, sin embargo, el organismo ha publicado hace poco y de forma oficial su decisión de bloquear la operación, lo que obviamente supone un revés en los planes del gigante originario de Redmond.

La CMA ha explicado a través de un comunicado de prensa que “ha impedido la compra de Activision-Blizzard propuesta por Microsoft debido a la preocupación de que el acuerdo alteraría el futuro de un mercado de juegos en la nube que crece rápidamente, lo que conduciría a una reducción de la innovación y menos opciones para los jugadores del Reino Unido en los próximos años”.

La autoridad antimonopolio, en sus puntos clave, ha señalado que “la solución de Microsoft tenía deficiencias significativas y requeriría supervisión regulatoria por parte de CMA”. Por otro lado, Martin Coleman, presidente de la CMA, ha señalado entre sus declaraciones que “los juegos en la nube necesitan un mercado libre y competitivo para impulsar la innovación y la elección”.

Nuestros lectores sabrán a estas alturas que Microsoft llegó a un acuerdo para comprar Activision-Blizzard a cambio de 69.000 millones de dólares. Aquel movimiento fue un duro golpe para Sony que quedó reflejado en la bolsa, sobre todo por la posibilidad de que Call of Duty, la saga de videojuegos más popular del mundo, dejase de aparecer para las consolas PlayStation. Aquello fue el principal argumento esgrimido por el gigante japonés para convencer a las autoridades antimonopolio de que no autorizaran la operación.

Sony parecía estar convenciendo en un primer momento, pero Microsoft supo hacer una lectura más inteligente de la situación para hacer que las aguas fluyeran a su favor, llegando a ganar el apoyo de las autoridades de muchos países, entre ellas las de Japón. Sin embargo, y como ya dijimos, Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Europea son las plazas importantes, y no hay que olvidar que la CMA fue la institución que hundió las intenciones de NVIDIA de hacerse con ARM.

Debido a la amenaza de que PlayStation se quede sin los los juegos de Activision-Blizzard, cosa que solo dependería de una orden en caso de acabar siendo una subsidiaria, Microsoft maniobró para llegar a acuerdos de diez años para llevar la saga Call of Duty a las consolas de Nintendo y a plataformas como GeForce Now de NVIDIA. Sin embargo, parece que dichos acuerdos no han satisfecho a la CMA, que centra sus argumentos para bloquear la operación en el cloud gaming.

En el veredicto publicado por la CMA se puede leer que, “en los juegos en la nube, nuestra evaluación es diferente. Microsoft ya tiene fuertes ventajas en este mercado. Posee Windows, que es, con mucho, el sistema operativo líder para PC y el sistema operativo en el que se ejecutan la mayoría de los juegos de PC; cuenta con una importante infraestructura y sistemas en la nube a través de Azure y Xcloud; y tiene una sólida base de juegos a través de su propiedad de Xbox y una cartera de juegos líderes. Ningún otro operador de juegos en la nube tiene esta combinación de ventajas. Algunas de estas fortalezas ya se reflejan en la cuota de mercado actual de juegos en la nube de Microsoft, que en el Reino Unido es de entre 60-70%.”

“Los juegos de Activision como Call of Duty, Overwatch y World of Warcraft se encuentran entre los contenidos más populares disponibles en consolas y PC. Descubrimos que es probable que los juegos de Activision sean importantes para los servicios de juegos en la nube en el futuro. Si bien Activision hasta ahora no ha ofrecido sus juegos en un servicio de juegos en la nube, la evidencia muestra que tendrá fuertes incentivos para hacerlo, particularmente dadas las importantes proyecciones de crecimiento para los juegos en la nube. Llegamos a la conclusión de que, sin la fusión, los juegos de Activision estarían disponibles en los servicios de juegos en la nube en el Reino Unido en un futuro próximo.”

“Por lo tanto, hemos llegado a la conclusión de que combinar la sólida cartera de juegos de Activision con las múltiples fortalezas actuales de los juegos en la nube de Microsoft permitiría a Microsoft perjudicar a los competidores de juegos en la nube actuales y emergentes al negarles los juegos de Activision y, a diferencia del caso de las consolas, no hemos encontrado ninguna razón material para dejar de hacer esto”.

En resumidas cuentas, que Microsoft sea propietaria en términos comerciales de la plataforma perdedora en el mercado de las consolas de videojuegos, Xbox, no justifica una operación que le permitiría ampliar su ya claro dominio en sectores como el cloud gaming y los videojuegos instalados localmente en PC, ya que Windows es de largo el sistema operativo más utilizado en la computación de escritorio. Eso sí, nada de eso va a impedir a Microsoft y Activision-Blizzard apelar la decisión tomada por la CMA o al menos intentarlo, así que de momento no hay que dar carpetazo al asunto.

La CMA vuelve a establecer un enfoque de 360 grados y realmente multiplataforma en torno a este tema. Microsoft aprovechó los desprecios de Sony hacia Nintendo como argumento para decir que PlayStation goza de una clara posición dominante en el sector de las consolas de videojuegos de sobremesa, cosa a la cual habría que sumar sus presuntas maniobras sucias, pero la CMA le ha recordado al gigante de Redmond que goza precisamente de esa misma posición en el cloud gaming y las instalaciones locales en PC.

La conclusión que se puede extraer de la decisión de la CMA es que Microsoft (Xbox), Sony (PlayStation) y Nintendo no son hermanitas de la caridad, sino corporaciones con ánimo de lucro que juegan sus cartas en el mercado, y todas ellas tienen en sus currículos pecados y contradicciones.