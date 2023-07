Guía: las mejores tarjetas gráficas por menos de 350 euros

Poco a poco el mercado del PC se ha estabilizado, y este es sin duda un buen momento para compartir con vosotros una guía dedicada a seleccionar las mejores tarjetas gráficas del momento. Para que dicha guía tenga el mayor alcance posible he decidido centrar el rango de precios entre los 150 y los 350 euros, un baremo que me parece bastante razonable y que está al alcance de la mayoría de nuestros lectores.

La base de la que he partido para elegir cada una de esas tarjetas gráficas que se colocan como las mejores en esta guía no ha sido solo el rendimiento bruto, también he valorado otras cosas como la eficiencia, importante porque influye en la posibilidad de mantener la fuente de alimentación al actualizar un PC, el rendimiento en trazado de rayos y otras tecnologías de valor que mejoren el rendimiento o la fluidez.

Junto a cada una de las mejores tarjetas gráficas escogidas encontraréis un resumen de sus especificaciones, así como una descripción del rendimiento que podéis esperar de ella, tanto en rasterización como en trazado de rayos, y un resumen con sus cosas positivas y negativas. Si tenéis cualquier duda al terminar de leer la guía podéis dejarla en los comentarios y os ayudaré a resolverla. Sin más, empezamos.

Mejores tarjetas gráficas por menos de 250 euros

1.-Radeon RX 6600 con 8 GB de memoria gráfica por 199,90 euros

Esta es una de las mejores tarjetas gráficas si hablamos de valor precio-rendimiento, y encima viene con Resident Evil 4 Remake gratis, lo que significa que su precio real sería todavía más bajo si descontamos el ahorro que conseguimos al llevarnos dicho juego.

Especificaciones de la Radeon RX 6600

Núcleo Navi 23 XL en 7 nm.

Arquitectura RDNA 2.

1.792 shaders a 2.044 MHz-2.491 MHz, modo normal y turbo.

112 unidades de texturizado.

64 unidades de rasterizado.

28 unidades para acelerar trazado de rayos.

Bus de 128 bits.

32 MB de caché infinita.

8 GB de GDDR6 a 14 GHz.

Potencia en FP32: 8,92 TFLOPs.

TBP de 132 vatios.

Necesita una fuente de alimentación de 450 vatios y un conector de alimentación de 8 pines.

Qué rendimiento podemos esperar

La Radeon RX 6600 ofrecerá un rendimiento excelente en 1080p y será muy competente en 1440p en la mayoría de los casos.

En líneas generales su potencia bruta en juegos está a la altura de una GeForce RTX 2060 Super, aproximadamente, aunque en trazado de rayos se ve fuertemente penalizada, así que deberíamos olvidarnos de esta tecnología en la mayoría de los casos.

Sus 8 GB de memoria gráfica serán suficiente para jugar con todas las garantías en 1080p, que es su resolución ideal. Es compatible con FSR2, una tecnología de reescalado que mejora notablemente el rendimiento y que hace un buen papel si no bajamos del ajuste «calidad».

Cosas positivas

Rendimiento en 1080p.

Bajo consumo.

Económica.

Excelente valor precio-rendimiento.

Resident Evil 4 Remake gratis.

Solo un conector de alimentación de 8 pines.

Cosas negativas

Pierde mucho en 1440p.

Rendimiento en trazado de rayos.

FSR2 no está a la altura del DLSS2.

2.-Radeon RX 6650 XT con 8 GB de memoria gráfica por 249,90 euros

La Radeon RX 6650 XT representa una mejora sustancial de rendimiento frente a la anterior, y el incremento de precio está perfectamente equilibrado en ese sentido, ya que estamos ganando casi un 20% de rendimiento por un 25% más de precio. Viene también con Resident Evil 4 Remake gratis.

Especificaciones de la Radeon RX 6650 XT

Núcleo Navi 23 en 7 nm.

Arquitectura RDNA 2.

2.048 shaders a 2.055 MHz-2.635 MHz, modo normal y turbo.

32 unidades para acelerar trazado de rayos.

128 unidades de texturizado.

64 unidades de rasterizado.

Bus de 128 bits.

32 MB de caché infinita.

8 GB de GDDR6 a 17,5 GHz.

Potencia en FP32: 10,79 TFLOPs.

TBP de 176 vatios.

Necesita una fuente de alimentación de 500 vatios y un conector de alimentación de 8 pines.

Qué rendimiento podemos esperar

Con esta tarjeta gráfica iremos sobrados en 1080p, y podremos jugar muy bien en 1440p en la mayoría de los casos. Su rendimiento en rasterización es muy bueno para lo que cuesta, y en términos de potencia bruta estaría más o menos al nivel de una GeForce RTX 2070 Super, y supera a la GeForce RTX 3060 en rasterización aunque pierde en trazado de rayos.

No obstante, sufre también una penalización muy grande al activar el trazado de rayos. Podemos compensarlo mejor que en el modelo anterior gracias a su mayor potencia y al FSR2, pero no es recomendable activar el trazado de rayos con esta tarjeta gráfica salvo en casos muy concretos, y siempre que nos movamos en 1080.

Cuenta con 8 GB de memoria gráfica, una cantidad óptima para 1080p y más que suficiente para jugar en 1440p a casi todo con calidad máxima, salvando casos concretos de juegos mal optimizados.

Cosas positivas

Rendimiento en 1080p.

Potencia en rasterización.

Buen valor precio-prestaciones.

Resident Evil 4 Remake gratis.

Solo un conector de alimentación de 8 pines.

Aguanta mejor en 1440p.

No requiere una gran fuente de alimentación.

Cosas negativas

Rendimiento en trazado de rayos.

FSR2 no está a la altura del DLSS2.

Mejores tarjetas gráficas por menos de 350 euros

1.-Intel Arc A750 con 8 GB por 262,90 euros

Ahora que ha bajado tanto de precio esta tarjeta gráfica es una opción a tener muy en cuenta, ya que ofrece un excelente rendimiento en 1440p, puede incluso con muchos juegos en 4K y tiene una arquitectura bastante avanzada que incluye hardware especializado para trazado de rayos e IA.

Especificaciones de la Intel Arc A750

Núcleo ACM-G10 en 6 nm.

Arquitectura Intel Xe.

3.584 shaders a 2.050 MHz-2.400 MHz, modo normal y turbo.

28 núcleos para acelerar trazado de rayos.

224 unidades de texturizado.

448 núcleos para acelerar IA.

112 unidades de rasterizado.

Bus de 256 bits.

16 MB de caché L2.

8 GB de GDDR6 a 16 GHz.

Potencia en FP32: 17,20 TFLOPs.

TDP de 225 vatios.

Necesita una fuente de alimentación de 550 vatios, un conector de alimentación de 8 pines y otro de 6 pines.

Qué rendimiento podemos esperar

En rasterización, es entre un 10% y un 15% más lenta que la Radeon RX 6650 XT en 1080p, pero en 1440p la diferencia se reduce muchísimo y ambas ofrecen un rendimiento casi idéntico, cosa que no hace más que confirmar lo que ya os he dicho en ocasiones anteriores, que las Radeon RX 6000 tienen una dependencia enorme de la caché L3.

La Intel Arc A750 rinde mejor que la Radeon RX 6650 XT con trazado de rayos, tiene su propia tecnología de reescalado inteligente, el Intel XeSS, y aguanta mucho mejor el escalado de resolución gracias a su bus de memoria y a su menor dependencia de la caché. En 4K esta opción de Intel gana a la Radeon RX 6650 XT por un 10%.

Sus 8 GB de memoria gráfica son suficiente para jugar sin problemas en 1080p y en 1440p. Por potencia, no es una gráfica recomendable para 4K, aunque puede desenvolver bastante bien en muchos títulos ajustando un poco el nivel de calidad.

Cosas positivas

Rendimiento en 1080p y 1440p.

Aguanta bien los saltos de resolución, no se hunde.

Potencia en rasterización.

Rendimiento en trazado de rayos superior a las Radeon RX 6000 equivalentes.

Cosas negativas

Falta de madurez a nivel de drivers.

Intel XeSS tiene que mejorar, sobre todo en tasa de implementación.

Consumo y eficiencia.

2.-Radeon RX 7600 con 8 GB por 299,90 euros

Una tarjeta gráfica que tuvimos la oportunidad de analizar, y que en su momento destacó por su excelente valor precio-rendimiento. Sigue siendo una de las mejores opciones del mercado para jugar en 1080p, aunque con la última bajada de precio que ha recibido la Radeon RX 6650 XT esta ofrece un valor mejor ajustado en relación potencia por euro invertido.

Especificaciones de la Radeon RX 7600

GPU Navi 33 en 6 nm y 13.300 millones de transistores.

Arquitectura RDNA3.

32 unidades de computación.

2.048 shaders a 2.250 MHz-2.655 MHz.

128 unidades de texturizado.

64 unidades de rasterizado.

32 núcleos de aceleración de trazado de rayos de segunda generación.

64 núcleos para IA.

Bus de 128 bits.

8 GB de memoria GDDR6 a 18 GHz.

Potencia en FP32: 21,5 TFLOPs.

32 MB de caché infinita.

TBP de 165 vatios.

Necesita una fuente de alimentación de 500 vatios y un conector de alimentación adicional de 8 pines.

Qué rendimiento podemos esperar

La Radeon RX 7600 rinde de maravilla en 1080p. Esa es la resolución en la que se siente más cómoda, y debería ser nuestra resolución obejtivo si decidimos comprarla. No obstante, se defiende bien en 1440p, aunque se ve penalizada por su dependencia de la caché L3.

En 1080p es alrededor de un 5% más potente que la Radeon RX 6650 XT, aunque según aumentamos la resolución las diferencias se reducen entre ambas. Su potencia bruta en rasterización bajo 1080p es similar a la de una GeForce RTX 2080, pero rinde mucho peor en trazado de rayos.

Mantiene los clásicos 8 GB que son casi un estándar en estos rangos de precio, y como ya he dicho no tenéis nada de lo que preocuparos, ya que serán más que suficientes para 1080p, y también para 1440p salvo casos muy concretos de juegos mal optimizados, en los que bastará con reducir ligeramente las texturas o la cantidad de memoria reservada a estas.

Cosas positivas

Rendimiento en 1080p.

No rinde mal en 1440p, aunque pierde fuerza.

Potencia en rasterización.

Buen rendimiento por euro invertido.

Resident Evil 4 Remake gratis.

Solo un conector de alimentación de 8 pines.

Cosas negativas

Rendimiento en trazado de rayos.

FSR2 no está a la altura del DLSS2.

3.-GeForce RTX 4060 con 8 GB por 334,90 euros

Uno de los lanzamientos más importantes de NVIDIA por lo que supone para la gama media, y otra tarjeta gráfica que tuvimos la oportunidad de analizar recientemente. Rinde muy bien en 1080p y es perfectamente viable para jugar en 1440p. A pesar de todas las críticas que ha recibido tengo claro que es una de las mejores tarjetas gráficas de su rango de precios.

Especificaciones de la GeForce RTX 4060

Núcleo gráfico AD107 en 5 nm.

3.072 shaders a 2,46 GHz-2.505 MHz, modo normal y turbo.

96 unidades de texturizado.

48 unidades de rasterizado.

96 núcleos tensor de cuarta generación.

24 núcleos RT de tercera generación.

Bus de memoria de 128 bits.

8 GB de GDDR6 a 17 GHz.

15,11 TFLOPs de potencia en FP32.

24 MB de caché L2.

TGP de 115 vatios.

Necesita un conector de alimentación adicional de 8 pines y una fuente de 450 vatios.

Qué rendimiento podemos esperar

La GeForce RTX 4060 es un 7% más potente que la Radeon RX 7600 en rasterización bajo resolución 1080p, y la supera también en 1440p por una media aproximada del 5%. Rinde mucho mejor que esta en trazado de rayos (la supera en un 40% en 1080p y en un 59% en 1440p), y en potencia bruta es solo un 10% más lenta que una GeForce RTX 3060 Ti (1080p, valor medio).

Debido a la reducción del bus de memoria, y a su dependencia de la caché L2, pierde rendimiento en 1440p, pero aguanta el tipo mejor que la Radeon RX 7600, y tiene a su favor el DLSS 2 y el DLSS 3, dos tecnologías que mejoran enormemente la tasa de fotogramas por segundo.

Esta tarjeta gráfica cuenta con 8 GB de memoria gráfica, una cifra que es más que suficiente para jugar de forma óptima en 1080p, y que nos permitirá jugar también sin problemas en 1440p, salvo casos muy concretos como ya os he comentado anteriormente (juegos mal optimizados y rotos, principalmente).

Cosas positivas

Sobrada en 1080p.

Buen rendimiento en 1440p.

Rendimiento en trazado de rayos.

DLSS 2 y DLSS 3.

La generación de fotogramas la coloca al nivel de tarjetas gráficas mucho más caras.

Consumo y eficiencia.

No requiere una fuente potente.

Cosas negativas

Mejora en potencia bruta por debajo de lo esperado.

Reducción de memoria gráfica frente a la GeForce RTX 3060.

4.-GeForce RTX 3060 Ti con 8 GB por 339,90 euros

Este modelo está disponible a un precio fantástico, y es sin duda una de las mejores tarjetas gráficas que podemos encontrar dentro de su rango de precio. Es capaz de mover juegos de forma óptima en 1080p y 1440p, y se desenvuelve bien incluso en 4K.

Especificaciones de la GeForce RTX 3060 Ti

Núcleo gráfico GA104 en 8 nm.

4.864 shaders a 1.410 MHz-1.665 MHz, modo normal y turbo.

152 unidades de texturizado.

80 unidades de rasterizado.

152 núcleos tensor.

38 núcleos RT.

16,20 TFLOPs de potencia en FP32.

8 GB de GDDR6 a 14 GHz.

Bus de 256 bits.

4 MB de caché L2.

TGP de 200 vatios. Requiere un conector de alimentación adicional de 8 pines y una fuente de 550 vatios.

Qué rendimiento podemos esperar

La GeForce RTX 3060 Ti es más potente que una GeForce RTX 2080 Super en rasterización, ofrece un rendimiento excelente en 1080p, no se ve penalizada en 1440p gracias a su bus de 256 bits y juega en la misma liga que la Radeon RX 6700 XT, aunque la supera en trazado de rayos.

Es menos eficiente que la GeForce RTX 4060, y no soporta DLSS 3, pero a cambio ofrece una mayor potencia bruta que aumenta cuando subimos la resolución. El DLSS 2 sigue siendo un gran valor añadido, y gracias a él puede mover juegos con total fluidez y trazado de rayos incluso en 1440p, sin grandes sacrificios en calidad de imagen, cosa que sí ocurre con el FSR2.

Dispone de 8 GB de memoria gráfica, una cifra que, como ya he dicho, sigue siendo suficiente para jugar con todas las garantías en 1080p y en 1440p en la mayoría de los casos. Hay alguna excepción, pero suelen ser juegos mal optimizados que deben ser la excepción y no la regla general. En cualquier caso, solo con reducir el nivel de calidad de texturas de ultra a alto, o con tirar de DLSS 2, podemos resolverlo.

Cosas positivas

Sobrada en 1080p.

Excelente rendimiento en 1440p.

Rendimiento en trazado de rayos.

DLSS 2.

Potencia bruta.

Cosas negativas

Sin DLSS 3.

Eficiencia comparada con la generación actual.

Nota: Esta selección contiene algunos enlaces de nuestros afiliados, pero ninguno de los productos incluidos han sido propuestos o recomendados por ellos o sus fabricantes, sino elegidos según nuestro propio criterio.