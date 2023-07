25 juegos para PC con pocos requisitos y muy buenos gráficos

Encontrar juegos para PC con pocos requisitos y gráficos muy buenos es hoy más fácil que nunca. La larga vida que han tenido las consolas de la generación anterior ha hecho que los requisitos de los juegos se hayan mantenido casi sin cambios durante mucho tiempo, y gracias a ello tarjetas gráficas que llegaron al mercado hace muchos años sigue ofreciendo un buen nivel de rendimiento.

Uno de los mejores ejemplos lo tenemos en la GeForce GTX 970, una tarjeta gráfica que llegó al mercado en 2014 y que podemos comprar de segunda mano por unos 60 euros, y que a pesar de todo el tiempo que tiene encima es capaz de mover casi cualquier título actual en condiciones más que aceptables. También puede con la mayoría de los juegos de la generación anterior en calidades máximas o muy altas, dependiendo de las exigencias concretas de cada juego.

Hace cosa de un par de años compartí con vosotros un artículo especial dedicado a recopilar 30 juegos para PC con buenos gráficos y pocos requisitos. En dicho artículo subí ligeramente el listón con el concepto de «pocos requisitos», pero me mantuve razonable y en líneas generales la guía tuvo una excelente acogida. Hoy he decidido elaborar un artículo nuevo partiendo de esa misma idea, pero dando otro salto a nivel de requisitos mínimos para renovarlo por completo y hacer que sea más interesante. Esta es la base de la que partimos:

Procesador Intel Core i7-4770 (su equivalencia más cercana sería un Ryzen 5 1500X).

8 GB de DDR4.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 970 con 4 GB (su equivalencia más cercana sería una Radeon RX 570 con 4 GB).

Ese salto a nivel de requisitos es completamente razonable y está adaptado a la realidad actual, ya que en líneas generales la configuración mínima que he escogido equivale a un PC de 2014 que, hoy en día tendría un valor residual de unos 150 euros, aproximadamente. Mi objetivo con esta nueva guía es que todos los que tenéis un PC bastante antiguo podáis seguir disfrutándolo, y que tengáis a mano una cuidada selección de juegos con gráficos de primer nivel que poco tienen que envidiar a otros juegos más actuales y exigentes.

Sé que, para algunos de vosotros, esos requisitos pueden parecer altos, pero como he dicho es el equivalente a un PC de hace nueve años, y a día de hoy una GPU integrada como la Radeon 780M ya tiene la potencia de una GeForce GTX 970, así que no, en un contexto generacional y real son unos requisitos muy bajos. Cualquier PC que cumpla con ese nivel de hardware que he listado podrá mover todos los juegos que vamos a ver a continuación en resolución 1080p de forma fluida y con un buen nivel de calidad gráfica. Como siempre, si tenéis cualquier duda podéis dejarla en los comentarios.

Juegos para PC con pocos requisitos y gráficos de primera

1.-Diablo IV

Un juego que no necesita presentación, y que se ha convertido por méritos propios en una de las mejores entregas de la conocida franquicia de Blizzard. Tiene un acabado técnico muy bueno, se ha optimizado de maravilla y aunque sus requisitos mínimos listan un SSD no os preocupéis, funcionará en un HDD. Esto es normal porque, al final, estamos hablando de un juego que fue desarrollado sobre la base de PS4 y Xbox One, ambas equipadas con un HDD que trabaja a 100 MB/s.

Con la configuración base que podremos jugar en 1080p y calidad media sin ningún tipo de problema, y si activamos el FSR2 en modo calidad ganaremos un poco más de fluidez.

Requisitos mínimos

Windows 10 de 64 bits como sistema operativo.

Procesador Intel Core i5-2500K o AMD FX 8100 (cuatro núcleos).

8 GB de memoria RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 660 o Radeon R7 265.

DirectX 12.

SSD con 90 GB de espacio libre. Funciona en un HDD.

2.-The Evil Within 2

Esta es una de mis franquicias favoritas, y la segunda entrega supuso un avance importante frente a la primera al traverse a introducir elementos de tipo mundo abierto. The Evil Within 2 utiliza una versión modificada del motor gráfico idTech 5, y la verdad es que ofrece un acabado gráfico muy bueno, tanto que todavía a día de hoy luce de maravilla.

Con el PC de referencia podréis jugarlo en 1080p con calidad máxima y un buen nivel de fluidez sin problema alguno.

Requisitos mínimos

Windows 7 SP1 de 64 bits.

CPU Intel Core i5-2400 o AMD FX-8320.

8 GB de RAM.

GTX 660 o HD 7970.

40 GB de espacio libre en disco duro.

3.-Batman Arkham Knight

Fue uno de los juegos peor optimizados del momento, y la verdad es que llegó a PC en un estado lamentable, pero por suerte a base de parches acabó mejorando y hoy por hoy es perfectamente jugable. Sigue teniendo una calidad gráfica fantástica, y funciona de maravilla en el PC que hemos indicado como referencia.

Este es uno de los mejores juegos con pocos requisitos y gráficos de primera que podemos disfrutar a día de hoy. Podremos moverlo en 1080p con calidad casi máxima y mantener una fluidez total, excluyendo los efectos especiales de NVIDIA porque tienen un impacto demasiado grande en el rendimiento.

Requisitos mínimos

Windows 7 SP1 o Windows 8.1 de 64 bits.

CPU Intel Core i5 750 o AMD Phenom II X4 965.

6 GB de RAM.

NVIDIA GeForce GTX 660 de 2 GB.

45 GB de espacio libre en disco duro.

4.-Wolfenstein The New Colossus

La continuación de Wolfenstein The New Order, uno de los mejores juegos de acción en primera persona de su generación. Esta nueva entrega da el salto al motor gráfico idTech 6, el mismo que vimos en DOOM 2016, y el resultado a nivel técnico es simplemente sobresaliente, tanto que sigue siendo uno de los juegos de acción en primera persona con mejores gráficos que podemos jugar a día de hoy.

Bien terminado, bien optimizado y tan adictivo como siempre. Prácticamente cumplimos los requisitos recomendados con el equipo que base, así que podremos disfrutarlo en 1080p y calidad máxima sin problemas.

Requisitos mínimos

Windows 7 de 64 bits.

CPU Intel Core i7 3770 o FX 8350.

8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GTX 770 con 4 GB o Radeon R9 290 con 4 GB.

55 GB de espacio libre.

5.-DOOM 2016

El gran abanderado del motor gráfico idTech 6, y uno de los mejores juegos de acción en primera persona. DOOM 2016 es una maravilla a nivel técnico, y una obra maestra a nivel de optimización, ya que funciona incluso en configuraciones muy modestas, y se lleva realmente bien con la GeForce GTX 970.

Este título reinventa la fórmula del DOOM clásico con gran acierto, y nos llevará a recorrer tanto al superficie de Marte como las «entrañas» del mismo infierno, que quiere abrirse paso para invadir el planeta rojo. Podremos jugarlo en 1080p y calidad máxima.

Requisitos mínimos

Windows 7 SP1 de 64 bits.

CPU Intel Core i5-2400 o AMD FX-8320.

8 GB de RAM.

GTX 670 o HD 7970.

55 GB de espacio libre en disco duro.

6.-Resident Evil 7

El lanzamiento de Resident Evil 7 fue toda una sorpresa. Este título cambia la cámara en tercera persona por una en primera persona, y en gran medida recupera ese toque de terror que caracterizó a la saga en sus primeras entregas, y que fue quedando en segundo plano en su apuesta progresiva por dar cada vez más peso a la acción.

Fue también el primero de la saga en utilizar el RE Engine, y con esa GeForce GTX 970 podremos jugarlo en 1080p y calidad muy alta, aunque es mejor que la calidad de las sombras la dejéis en alto para conseguir una mayor fluidez.

Requisitos mínimos

Windows 7 SP1 de 64 bits.

CPU Intel Core i5-4460 o AMD FX-6300.

8 GB de RAM.

GTX 960 o Radeon RX 460.

24 GB de espacio libre en disco duro.

7.-Dying Light

Es uno de mis juegos de zombis favoritos, y en su momento fue considerado como un juego muy exigente. Su lanzamiento tuvo lugar en 2015, pero su acabado gráfico es tan bueno que todavía luce realmente bien, de hecho en algunas cosas me gusta más el resultado que logra comparado con Dying Light 2.

Parkour, zombis y supervivencia se dan la mano en un título con una ambientación de primera y ciclos de noche y día perfectamente definidos. Podrás jugarlo en 1080p y calidad muy alta sin problemas.

Requisitos mínimos

Windows 7 de 64 bits.

Procesador Core i5 2500 a 3,3 GHz o FX-8320 a 3,5 GHz.

4 GB de DDR3.

GeForce GTX 560 o Radeon HD 6870 con 1 GB de VRAM (DirectX 11).

40 GB HDD.

8.-Red Dead Redemption 2

Se mantiene como todo un referente a nivel técnico, y es uno de los títulos con mejor calidad gráfica de su generación. Es cierto que es más exigente que todos los juegos que hemos listado hasta ahora, pero podemos jugarlo sin problema si ajustamos adecuadamente el nivel de calidad gráfica.

Con el equipo que os hemos dado como referencia lo ideal es moverlo en 1080p con calidad media. Podemos tirar también de FSR2 en modo calidad para conseguir un poco más de fluidez y movernos entre los 50 y los 60 FPS casi de forma constante.

Requisitos mínimos

Windows 7 SP1 de 64 bits.

CPU Intel Core i5-2500K o AMD FX-6300.

8 GB de RAM.

GTX 770 o Radeon HD 7950.

150 GB de espacio libre en disco duro.

9.-Tom Clancy´s The Division

A pesar del downgrade que recibió a nivel gráfico este juego mantuvo una factura técnica realmente buena. La ambientación y el nivel de detalle de los escenarios sigue siendo increíblemente bueno, tanto que no tiene nada que envidiar a juegos actuales que son mucho más exigentes.

Es muy asequible en lo que a jugabilidad se refiere, ofrece un modo campaña bien resuelto, tiene un componente de RPG que lo hace muy adictivo y la zona oscura nos dará horas y horas de diversión en la fase «end game». Podrás jugarlo en 1080p y calidad muy alta manteniendo una fluidez total.

Requisitos mínimos

Windows 7 64 bits SP1.

Core i5 2400 o FX 6300.

6 GB de RAM.

GTX 560 o HD 7770 con 2 GB.

40 GB de espacio libre en disco duro.

10.-The Witcher III

Otro de esos juegos que sufrió una reducción de calidad notable conforme se iba acercando su lanzamiento, pero que a pesar de todo llegó al mercado con una excelente factura técnica. Es cierto que ya se le ven un poco algunas costuras, pero The Witcher III pone a nuestra disposición un vasto mundo que explorar, y este presenta una calidad gráfica excelente.

Está lleno de posibilidades en todos los sentidos, y pone a nuestra disposición una ingente cantidad de contenido. Podremos jugarlo en 1080p y calidad muy alta sin ningún problema, desactivando eso sí HairWorks, que consume muchos recursos.

Requisitos mínimos

Windows 7.

Intel Core 2 Quad o AMD FX 4100.

6 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 650 o Radeon HD 7750 1 GB.

35 GB de espacio libre.

11.-Dark Souls III

Una franquicia que no necesita presentación, y esta entrega representó un importante salto a nivel técnico y gráfico. Ha llovido mucho desde su lanzamiento en abril de 2016, pero la verdad es que ha envejecido como el buen vino, sobre todo gracias a su cuidada ambientación y a su dirección artística, que es simplemente sobresaliente.

En este caso la configuración de referencia encaja con los requisitos recomendados para jugar a Dark Souls III, así que podrás jugarlo en 1080p y calidad máxima sin ningún tipo de problema.

Requisitos mínimos

Windows 7.

Intel Core i3-2100 o AMD FX-6300.

4 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 750 Ti o Radeon HD 7850 con 1 GB.

25 GB de espacio libre.

12.-Quantum Break

Fue uno de los grandes abanderados de Xbox One, uno de los títulos más exigentes y peor optimizados de PC, y sin duda podemos definirlo como el «padre» de Control. Los parches obraron un pequeño milagro y a día de hoy se puede jugar sin problemas importantes.

A nivel gráfico sigue siendo espectacular, y de nuevo esa GTX 970 encaja como configuración recomendada, así que podrás jugarlo en 1080p con calidad muy alta.

Requisitos mínimos

Windows 10.

CPU Intel Core i5-4460 o AMD FX-6300.

8 GB de RAM.

GTX 760 o Radeon RX 260X.

68 GB de espacio libre en disco duro.

13.-Project Cars 3

Un juego de coches que mantiene la apuesta de la franquicia por el realismo, y que resulta bastante exigente tanto a nivel de jugabilidad como de hardware. Tiene tres años sobre sus espaldas, pero su acabado gráfico es excelente y podremos jugarlo sin ningún problema con esa modesta GTX 970a poco que ajustemos el nivel de calidad.

Es importante que tengáis en cuenta que en los circuitos con lluvia la exigencia aumenta y el rendimiento cae. Por ello, la configuración ideal sería 1080p y calidad alta en vez de ultra.

Requisitos mínimos

Windows 7 SP1 de 64 bits.

CPU Intel Core i5-4460 o AMD FX-6300.

8 GB de RAM.

GTX 760 o Radeon RX 260X.

68 GB de espacio libre en disco duro.

14.-Gears V

Es un todo un ejemplo de lo que se puede conseguir con el motor gráfico Unreal Engine 4, y se mantiene como uno de los títulos mejor optimizados de su generación. La calidad gráfica que ofrece es simplemente de lo mejor de su género, la jugabilidad mantiene el enfoque clásico con pequeños detalles que añaden frescura, como la mayor exploración, y la historia está muy cuidada.

La GeForce GTX 970 entra en los requisitos recomendados, y con ella podremos jugar a Gears V en 1080p con calidad ultra manteniendo un buen nivel de fluidez.

Requisitos mínimos

Windows 10 con la actualización May Update 2019.

AMD FX serie 6000 o Core i3 serie 6000.

8 GB de memoria RAM.

Tarjeta gráfica Radeon R9 280-RX560 o GTX 760-1050 con 2 GB de memoria.

80 GB de espacio libre.

15.-Dishonored 2

Este título llegó a PC en un estado lamentable, pero de nuevo los parches hicieron su trabajo y lo dejaron bastante pulido. Representa un importante salto a nivel técnico y gráfico frente a la primera entrega, aunque destaca sobre todo por el diseño y la calidad que presentan sus escenarios. Ese es su plato fuerte.

Podremos jugarlo en 1080p y calidad ultra sin problemas, aunque para movernos en la franja de los 60 FPS estables es mejor reducir un poco la calidad.

Requisitos mínimos

Windows 7 de 64 bits.

Core i5 2400 o FX 8320.

8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 660 o Radeon HD 7850.

60 GB de espacio libre.

16.-Battlefield 1

Uno de los mejores juegos de la conocida franquicia de EA y DICE que nos lleva directamente a vivir un escenario nada habitual dentro del género, la Primera Guerra Mundial. Este escenario presenta diferencias muy importantes frente a la Segunda Guerra Mundial, y la verdad es que DICE fue capaz de representarlas a las mil maravillas.

Con el equipo de referencia lo podremos jugar en 1080p con calidad ultra sin ningún tipo de problema.

Requisitos mínimos

Windows 7 de 64 bits.

Core i5-6600K o AMD FX 6350.

8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 660 o Radeon HD 7850.

50 GB de espacio libre.

17.-Call of Duty Modern Warfare (2019)

Uno de los juegos con mejores gráficos de la conocida franquicia de Activision, y la verdad es que tiene unos requisitos bastante ajustados teniendo en cuenta lo que ofrece. El modo campaña está bien resuelto y se desarrolla en la época actual, aunque sin duda lo más divertido es el modo multijugador.

La GeForce GTX 970 está listada como tarjeta gráfica recomendada, y esto significa que podemos jugarlo en 1080p y calidad máxima, aunque en el modo multijugador tendremos algunas caídas de rendimiento y será recomendable bajar un poco.

Requisitos mínimos

Windows 10 de 64 bits.

Core i3-4340 o AMD FX 6300.

8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 670 o Radeon HD 7950.

175 GB de espacio libre.

18.-Crysis III

El original, no el remaster. Fue todo un referente a nivel técnico en su momento, y es simplemente impresionante ver lo bien que ha envejecido y los pocos requisitos que tiene para lo bien que luce a nivel gráfico. Sí, como es normal también se le ven algunas costuras, pero que un juego de hace 10 años aguante el tipo de esta manera es para quitarse el sombrero.

Con el equipo base podremos jugarlo en 1080p y calidad máxima sin problemas, ya que superamos holgadamente los requisitos recomendados.

Requisitos mínimos

Windows 7.

CPU de doble núcleo a 2,4 GHz de Intel o a 2,7 GHz de AMD.

3 GB de RAM.

GeForce GTX 450 o Radeon HD 5770 con 1 GB.

17 GB de espacio libre.

19.-Prey

Una muestra de buen hacer por parte de Arkane Studios, y uno de los juegos de acción en primera persona más originales e interesantes de la generación anterior. Mantiene una excelente factura técnica y está muy bien optimizado, así que podremos jugarlo de forma óptima.

Utilizando el equipo base podremos moverlo en 1080p con calidad máxima y una fluidez total, puesto que superamos en parte los requisitos recomendados.

Requisitos mínimos

Windows 7 de 64 bits.

CPU Core i5 2400 o FX 8320.

8 GB de RAM.

GeForce GTX 670 o Radeon HD 7870 con 2 GB.

20 GB de espacio libre.

20.-Hellblade Senua’s Sacrifice

La verdad es que en líneas generales este ha sido un título que nunca ha terminado de engancharme en lo que a jugabilidad e historia se refiere, pero esto quita el hecho de que tiene una alta calidad gráfica y unos requisitos ajustados, y debe estar en esta selección de juegos para PC con pocos requisitos y buenos gráficos por méritos propios.

Sus requisitos están bastante ajustados, pero es exigente, así que para mantener una buena fluidez con el PC de referencia lo ideal es configurarlo en 1080p y calidad alta.

Requisitos mínimos

Windows 7 de 64 bits.

CPU Intel Core i5 3570K o AMD FX 8350.

8 GB de RAM.

GeForce GTX 770 o Radeon R9 280X.

30 GB de espacio libre.

21.-Horizon Zero Dawn

El lanzamiento de Horizon Zero Dawn en PC fue muy importante, porque suponía la llegada de uno de los grandes exclusivos de PS4 a compatibles. La optimización no fue buena en primer momento, pero poco a poco mejoró, y hoy en día se mantiene como uno de los mejores juegos para PC con pocos requisitos en todos los sentidos, tanto por acabado técnico como por historia y jugabilidad.

Podremos jugarlo con total fluidez en 1080p y con la configuración gráfica en «calidad original», que equivale a calidad media.

Requisitos mínimos

Windows 10 de 64 bits.

CPU Intel Core i5-2500K o AMD FX 6300.

8 GB de RAM.

GeForce GTX 780 o Radeon R9 290.

100 GB de espacio libre.

22.-Days Gone

Otro de los grandes exclusivos que de PS4 que llegó a PC hace un par de años, y la verdad es que ha sido uno de los mejor optimizados para dicha plataforma. Está desarrollado bajo el Unreal Engine 4, y nos lleva a vivir uno de los escenarios posapocalípticos más cuidados y mejor ejecutados que he visto nunca. Una obra de arte que no te deberías perder por nada del mundo.

Con la GeForce RTX 970 podremos moverlo en 1080p y calidad media o media-alta, dependiendo del nivel de fluidez que queráis conseguir. Este juego es exigente con la cantidad de memoria RAM, así que contar con 16 GB en vez de 8 GB marca una diferencia considerable, pero se puede jugar con 8 GB (notaremos pequeños microtirones ocasionales).

Requisitos mínimos

Windows 10 de 64 bits.

Procesador Core i5 2500K o AMD FX 6300.

8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 780 o Radeon R9 290.

DirectX 11.

70 GB de espacio libre.

23.-Assassin´s Creed Syndicate

No es una de las entregas más actuales de la franquicia, eso está claro, pero por ambientación y calidad gráfica es una de las que mejor ha envejecido, y sus requisitos son muy asequibles para los tiempos que corren. La recreación del Londres victoriano que hace este juego es espectacular, y sigue luciendo de maravilla.

El equipo de referencia supera los requisitos mínimos, así que podemos jugarlo en 1080p y calidad muy alta sin problemas, pero sin activar las tecnologías exclusivas de NVIDIA, ya que reducirán mucho la fluidez.

Requisitos mínimos

Windows 10 de 64 bits.

CPU Intel Core i5-2400 o AMD FX 6350.

6 GB de RAM.

GeForce GTX 660 o Radeon R9 270.

50 GB de espacio libre.

24.-Shadow of the Tomb Raider

Fue sin duda una de las mejores entregas de la franquicia tanto por jugabilidad como por historia y ambientación, y a día de hoy se mantiene como uno de los grandes referentes a nivel gráfico de la generación anterior, cosa que dice mucho de lo que todavía es capaz de ofrecer.

Podremos mover Shadow of the Tomb Raider en 1080p con calidad alta sin problemas de fluidez. Si pasamos de ahí la pérdida de rendimiento será notable, y no vale la pena en este juego.

Requisitos mínimos

Windows 7 64 bits.

Procesador Intel Core i3-3220 o AMD equivalente.

Gráfica NVIDIA GTX 660/GTX 1050 o AMD Radeon HD 7770.

8 GB RAM.

40 GB de espacio en disco.

25.-The King of Fighters XV

Tuve la oportunidad de analizar The King of Fighters XV, y la verdad es que fue uno juego que me gustó mucho en todos los sentidos. A nivel jugable es una maravilla, y en lo que respecta al apartado técnico supone una mejora importante frente a la entrega anterior. Es sin duda uno de los mejores juegos de lucha para PC con pocos requisitos.

Con el equipo de referencia podremos jugarlo en 1080p con

Requisitos mínimos