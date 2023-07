El mercado de las tarjetas gráficas ha vivido una importante evolución en los últimos años, y a día de hoy está claro que NVIDIA ha dejado de limitarse a centrar sus esfuerzos en la potencia bruta para apostar, en general, por un uso más intensivo de la IA (inteligencia artificial), por la implementación de nuevas tecnologías y también por las mejoras a nivel de eficiencia.

Puede que nos guste más o menos, pero nos encontramos en un punto en el que la potencia en bruto bajo rasterización ha dejado de tener la importancia de hace unos años. No, con esto no quiero decir que ya no importe, nada más lejos de la realidad, simplemente digo que ya no podemos juzgar a una tarjeta gráfica únicamente por la potencia bruta, como tampoco podemos meter en el mismo saco a dos nuevas tecnologías que no están al mismo nivel, aunque sean parecidas.

NVIDIA ha sido la gran punta de lanza en este sentido, y viendo que AMD e Intel han acabado siguiendo sus pasos está claro que al final los de verde han acertado. Cuando salió el DLSS de primera generación hubo mucha polémica, e incluso cuando llegó al mercado el DLSS 2, que sí era una de esas nuevas tecnologías realmente interesantes, también surgieron críticas y rechazo. Al final AMD lanzó FSR y posteriormente FSR2, y sabemos que tarde o temprano lanzará el FSR3 con interpolación de fotogramas.

Esas nuevas tecnologías han sido muy positivas para el mundo del gaming en PC, ya que han hecho que sea posible jugar con tarjetas gráficas menos potentes, y con consumos más bajos, en resoluciones y calidades gráficas que de otra forma serían imposibles. También han abierto las puertas al trazado de rayos, ya que han permitido compensar el impacto en el rendimiento que tiene dicha tecnología.

NVIDIA dice que sin IA el trazado de rayos, y más concretamente el path tracing, no serían realmente posibles en el mundo de los videojuegos, y la verdad es que no le falta razón. El reescalado y la reconstrucción inteligente de la imagen, unida a la generación de fotogramas por IA, hacen que un juego como Cyberpunk 2077 pase de funcionar a entre 16 y 34 fotogramas por segundo en una GeForce RTX 4090, configurado en 4K, calidad ultra y con path tracing, a moverse a una tasa de entre 115 y 138 fotogramas por segundo.

Conseguir la potencia bruta necesaria para llegar a ese nivel de rendimiento sin IA sería imposible a día de hoy, y las complicaciones que plantearía en materia de consumo, costes de producción y de espacio a nivel de silicio son tan grandes que seguiría siendo imposible durante años. Por todo esto yo lo tengo bastante claro, debemos dar a la IA y a las nuevas tecnologías la importancia que merecen y dejar de limitarnos a esa visión de túnel que fuerzan algunos alrededor de la potencia bruta. Ahora os toca a vosotros, nos leemos en los comentarios.