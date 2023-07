Twitter limita los mensajes que puedes ver al día

Twitter acaba de hacer historia. Y no, no lo digo sarcásticamente, ni mucho menos. Claro, que tampoco digo que lo haya hecho para bien, o al menos para bien de cara a sus propios intereses. Y como viene siendo habitual en esta trepidante singladura de Elon «El honesto» Musk, de nuevo nos encontramos con una explicación a medias, que es algo solo sensiblemente mejor que las sobredosis de verborrea con las que nos castiga de vez en cuando. Claro, que no dar explicaciones tampoco está bien.

Desde que se hiciera con el control de Twitter, Elon Musk ha actuado dando tumbos, le pese a quien le pese, y aunque alguna decisión de las que ha tomado sí que ha sido acertada, el denominador común de la inmensa mayoría es que parecen más impulsos que decisiones empresariales. Claro, no debemos olvidar que probablemente sea una de las compras más sobrevaloradas (en lo referido al valor de compra, ya me entiendes) de la historia de Internet y del ámbito de las tecnológicas.

Musk necesita que Twitter genere tanto dinero como sea posible, pues de eso depende que pueda rentabilizar tamaña inversión. Esto nos explica, por ejemplo, la razón por la que el alcance de Twitter Blue se incrementó rápidamente desde que se hizo con el control, un movimiento bastante lógico en contraposición con la exasperante lentitud con la que actuaban los anteriores gestores en este sentido. Ahora bien, en su afán por hacer que la modalidad de pago de la red social resulte más atractiva, en más de una ocasión ha actuado menospreciando las cuentas gratuitas, que son las que generan gran parte de los ingresos por visualización de publicidad. Por no hablar de la mercantilización del verificado.

To address extreme levels of data scraping & system manipulation, we’ve applied the following temporary limits:

– Verified accounts are limited to reading 6000 posts/day

– Unverified accounts to 600 posts/day

– New unverified accounts to 300/day

— Elon Musk (@elonmusk) July 1, 2023