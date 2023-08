Los mejores juegos del Gamescom 2023

La Gamescom 2023 es la nueva edición de la feria que se celebra esta semana en la ciudad alemana de Colonia. Un evento a seguir teniendo en cuenta que los últimos años se ha convertido en la más importante del calendario anual en cuanto a entretenimiento digital.

Por supuesto, los videojuegos serán la gran estrella de la feria. Siguen moviendo una cantidad de dólares ingente (superando los ingresos combinados de cine y música) y además de software, son extraordinariamente relevantes para vender ordenadores personales, componentes, periféricos y accesorios que se promocionan con la etiqueta de Gaming.

Ya hemos visto algunos avances en las conferencias previas al inicio del Gamescom, especialmente de la mano de NVIDIA con la presentación del DLSS 3.5, el desarrollo del Half-Life 2 RTX o el acuerdo con Microsoft para llevar sus títulos al servicio de juego en la nube de NVIDIA, GeForce Now. También hemos visto algunos monitores nuevos o tecnologías como el HDR10+ Gaming. Tendremos otras novedades en hardware (tarjetas gráficas de AMD, portátiles de varios fabricantes, placas base y más) que recogeremos en este tag.

Aunque las principales distribuidoras de juegos (no todas) irán celebrando esta semana conferencias particulares, el pistoletazo de salida de la feria suele producirse con un Opening Light Live que siempre nos deja una buena cantidad de anuncios, fechas de lanzamiento de juegos conocidos y nuevos de estreno, y vídeos promocionales de todos ellos.

Te dejamos con una amplia selección de lo que más nos ha gustado a modo de aperitivo de lo que veremos durante la semana:

Starfield. Poco que decirte (que no hayamos dicho ya) del juego de rol de ciencia ficción de Bethesda, el próximo gran triple A que llegará al mercado después del sobresaliente Baldurs Gate 3 y que apunta maneras. Disponible muy pronto, el 6 de septiembre para PC y Xbox. Tiene muy buena pinta, pero a ver cómo de optimizado llega y si cumple las promesas de un juego «grandioso».

Call of Duty Modern Warfare III. Nueva entrega de la saga de juegos de disparos en primera persona, una de las más exitosas de la historia y entre los más jugados en multijugador. Hace poco actualizamos la última información del juego y para el Gamescom vemos un gameplay de la campaña. Será publicado el 10 de noviembre para PC (Steam y Battle.net), PS4 y PS5, Xbox One y Xbox Series X/S.

Diablo IV – Season of Blood. Aún en marcha la temporada 1 de los ‘Malignos’, Blizzard ha anunciado la siguiente, la ‘Temporada de la sangre’ que arrancará el 17 de octubre, cerca de Halloween, para extender la longevidad del título de acción y rol. La temporada 2 introducirá una nueva trama, poderes vampíricos, 5 nuevos jefes finales que soltarán objetos únicos y ultraúnicos como botín para crear nuevas configuraciones y suponemos la habitual corrección de errores conocidos y nivelación entre las clases.

Assassin’s Creed Mirage. Otro de los esperados para el próximo otoño será la próxima entrega de la saga de acción y aventura de Ubisoft. Y será más que un videojuego según promete la productora, con una Historia de Bagdad que nos acercará como ningún otro juego a una época apasionante: el califato abasí. Estará disponible el 12 de octubre de 2023 para PC, PlayStation 5, PS4, Amazon Luna, Xbox Series X/S y Xbox One y en tres ediciones, estándar, deluxe y coleccionista, que ya se pueden reservar.

Lords of the Fallen. Rol de acción en tercera persona sucesor del título del mismo nombre de 2014, pero creado desde cero con el motor Unreal Engine 5. Si te gusta el estilo Soulsborne de Dark Souls, éste tendrá mucho de ello, pero es una incógnita tras varios retrasos y rescisión de contrato del estudio original elegido para el juego. Disponible el 13 de octubre de 2023 para PC Windows, PlayStation 5 y Xbox Series X y Series S.

Cyberpunk 2077 – Phantom Liberty. Expansión para el título de acción, rol y disparos en primera persona, que prometía muchísimo, pero que llegó en bastante mal estado. Ha sido mejorado ampliamente desde el lanzamiento y junto al contenido de la expansión CD Projekt actualizará el juego a la versión 2.0.

Mortal Kombat 1. Secuela del MK11, será la duodécima entrega de uno de los juegos de lucha más conocidos. Otro reinicio de la serie que incluirá algunos de los icónicos personajes de la franquicia renovados (Li Mei, Tanya, Baraka, Reptile, Ashrah, Havik…), cameos varios, un modo historia, juego offline y también multijugador online. Lanzamiento previsto el 19 de septiembre.

Destiny 2 – The Final Shape. Bungie ha anunciado detalles y la reserva de la próxima expansión ‘La Forma Final’ de Destiny 2 con lanzamiento previsto el 27 de febrero de 2024. También ha presentado nuevas imágenes del juego y claves de la historia que sentarán las bases para la última expansión de la saga «Luz y Oscuridad», así como varias funciones importantes que llegarán al juego el año próximo.

Age of Empires 4: Anniversary Edition. Microsoft ha aprovechado el marco del Gamescom 2023 para anunciar el lanzamiento del juego de estrategia en tiempo real a las consolas Xbox Series X|S, Xbox One, y su incorporación al catálogo de Xbox Game Pass. Prometen un diseño de controladores especialmente optimizado para un tipo de juego que indudablemente donde mejor se juega es en un PC.

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin. Nuevo tráiler para el juego de estrategia en tiempo real que confirma que el nombre de Warhammer sigue siendo una referencia en la industria. Y ya sabemos fecha de lanzamiento, el 17 de noviembre de 2023.

Tekken 8. Nuevo avance del modo arcade para un solo jugador del juego de lucha y confirmación de la fecha de lanzamiento: el 26 de enero de 2024 para PS5, Xbox Series X|S y PC.

Alan Wake 2 – The Dark Place. El nuevo tráiler live-action para el próximo juego de terror de Remedy nos muestra cómo puede ser vivir una pesadilla en primera persona. Oscuro y espectacular debe llegar el 27 de octubre a Xbox Series X, PS5 y PC.

Little Nightmares III. Namco Bandai estrena tráiler del juego de aventura, plataformas y puzzles, ambientado en un mundo de terror. La mayor novedad es que podremos jugar con un amigo en modo cooperativo. Llegará en 2024.

Ara: History Untold. Microsoft y el desarrollador Oxide Games han publicado un tráiler gameplay del nuevo juego de estrategia por turnos. Recorrerá bastantes eras de la historia hasta llegar a los actuales y tiene buena pinta. Llegará en 2024.

Todo lo anterior es una selección porque ha habido (y habrá más durante la semana). Si tienes tiempo y ganas de verlo todo, te dejamos con el vídeo del Opening Light Live al completo:

Como esperábamos, nuevos juegos han seguido llegando después de la conferencia de apertura, con anuncios, fechas de lanzamiento de juegos conocidos y nuevos de estreno, y vídeos promocionales de todos ellos. Te vamos dejando los más interesantes:

Lysfanga: The Time Shift Warrior. Nuevo tráiler de un juego de aventura con tintes de rol de acción que destaca por ofrecer una jugabilidad diferente, con detalles innovadores que lo convertirán un título verdaderamente único. Llegará en el primer trimestre de 2024.

Dune: Spice Wars. El primer juego en 20 años ambientado en el universo de Dune saldrá de la fase de acceso anticipado en septiembre con la versión 1.0. Es un juego de estrategia 4K en tiempo real en el que podemos ponernos en la piel de las grandes casas para dominar el planeta Arrakis y controlar la preciada esencia. Además de la campaña, el juego tendrá modo multijugador. No sabemos fecha de salida.

The Lord of the Rings: Return to Moria. Nueva entrega ambientada en la Cuarta Edad de la Tierra Media, el mundo de fantasía épica de Tolkien donde nos pondremos en la piel de los enanos en un título cooperativo de supervivencia. Se lanzará el 24 de octubre para PC Windows en la plataforma Epic Game Store y la PlayStation 5. Para las Xbox Series X|S estará disponible a comienzos de 2024.

Star Wars: Dark Forces. Una remasterización del mítico juego de acción original de MS-DOS a cargo de Nightdive Studios, un desarrollador que recientemente nos dejó el renovado Quake II. Podemos anticipar mejoras estándar, como resoluciones y velocidades de cuadro más altas, gráficos mejorados, compatibilidad con gamepads y otras mejoras en jugabilidad. Estarán disponibles en las consolas PlayStation y Xbox de las generaciones actuales y anteriores, Nintendo Switch y PC.

Turok 3. Más remasterizaciones a cargo del especialista Nightdive Studios, en este caso del juego de disparos en primera persona lanzado para la Nintendo 64 a comienzos de siglo. Prometen mejoras, especialmente gráficas, con jugabilidad 4K a 120 fps, floración, oclusión ambiental, sombras dinámicas y desenfoque de movimiento. Debutará por primera vez en ordenadores personales.